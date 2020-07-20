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Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
20 июля 2020, 04:00 • 153 • Политика
Как считает политолог Яков Кедми, Владимир Путин уже сказал своё слово по вопросу Донбасса, который уже решён. И позиция заключается в том, что проблема касается всей территории Украины, а не только юго-востока.
России не будет принимать в свой состав Донбасс или его части. Такой прогноз озвучил израильский политолог Яков Кедми.
Как считает эксперт, российский лидер Владимир Путин думает, что проблема касается всей Украины, а не только юго-востока.
"Он считает, что Донбасс должен быть частью Украины, но нормальной Украины, такой, какой она была, когда Донбасс и остальная Новороссия влились в её состав", - сказал Кедми в интервью порталу Iton-TV.
По мнению политолога, присоединение Донбасса будет означать, что Москва махнула рукой на всю Украину и её русскоязычное население, бросив на произвол судьбы и растерзание украинским националистам. Поэтому такой сценарий не будет реализован.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто объявил о том, что украинская сторона не хочет выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе. Как утверждает дипломат, Украина якобы является независимым государством, а его отказ от изменения законодательства для Донбасса является "проблемой России".
"У нас не бюро удовлетворения "хотелок" каких-либо стран", - утверждает он.
Как заявил РИА ФАН депутат Государственной Думы Виталий Милонов, в России необходимо разработать закон о защите соотечественников за рубежом и введении санкций в отношении стран, проводящих русофобскую политику. В частности, речь идёт о возможности вводить миротворческий контингент в качестве меры защиты русскоязычного населения.
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