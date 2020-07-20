Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми

России не будет принимать в свой состав Донбасс или его части. Такой прогноз озвучил израильский политолог Яков Кедми.

Как считает эксперт, российский лидер Владимир Путин думает, что проблема касается всей Украины, а не только юго-востока.

"Он считает, что Донбасс должен быть частью Украины, но нормальной Украины, такой, какой она была, когда Донбасс и остальная Новороссия влились в её состав", - сказал Кедми в интервью порталу Iton-TV.

По мнению политолога, присоединение Донбасса будет означать, что Москва махнула рукой на всю Украину и её русскоязычное население, бросив на произвол судьбы и растерзание украинским националистам. Поэтому такой сценарий не будет реализован.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто объявил о том, что украинская сторона не хочет выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе. Как утверждает дипломат, Украина якобы является независимым государством, а его отказ от изменения законодательства для Донбасса является "проблемой России".

"У нас не бюро удовлетворения "хотелок" каких-либо стран", - утверждает он.

Как заявил РИА ФАН депутат Государственной Думы Виталий Милонов, в России необходимо разработать закон о защите соотечественников за рубежом и введении санкций в отношении стран, проводящих русофобскую политику. В частности, речь идёт о возможности вводить миротворческий контингент в качестве меры защиты русскоязычного населения.