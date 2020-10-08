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"Вопрос диалога с Путиным закрыт": почему Россия объявила Тихановскую в розыск

08 октября 2020, 10:20  •  214 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском
Россия объявила экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в розыск. По словам политолога Анатолия Вассермана, сделано это было, потому что интеграция двух стран невозможна без координации действий на уровне правоохранителей.
Москва не будет требовать от Вильнюса экстрадировать Тихановскую, потому что на это имеет право лишь сам Минск. Как подчеркнул эксперт, в этой ситуации действуют формальные правила международной организации уголовной полиции. Однако как только она окажется на территории России, то ее задержат и отправят на родину.
Вассерман также считает, что Тихановская может забыть о своих речах по поводу переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Как напоминает политолог, экс-кандидат все время пытается заставить Москву вести с ней диалог, чтобы Кремль повлиял на главу Белоруссии Александра Лукашенко.
"Вопрос диалога с Путиным для нее закрыт окончательно",
– заявил Вассерман изданию РИА ФАН.
По его мнению, таким образом, Москва попыталась умерить пыл Тихановской, постоянно заявляющей о диалоге с Россией, дав понять, что об этом можно забыть. Вассерман также отметил, что Россия объявила Тихановскую в розыск только сейчас из-за юридических условностей, так как процесс оформления запроса на выдачу занимает время. Когда Белоруссия закончила эту процедуру полностью, Россия тоже смогла ее начать.
О том, что Россия объявила Тихановскую в розыск, стало известно накануне.

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