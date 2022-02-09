Вопрос десяти минут: Forbes увидел грозное предупреждение Москвы для НАТО

Американский журнал Forbes увидел грозное предупреждение Москвы в адрес НАТО. По словам автора материала, для России решение вопросов с недоговороспособным альянсом займёт от семи до десяти минут.

В материале с названием "Россия развернула гиперзвуковую ракету в Прибалтике в пределах досягаемости столиц НАТО" автор отметил, что размещение Вооружёнными силами России в Калининградской области истребителя МиГ-31К с ракетой Х-47 "Кинжал" представляет большую угрозу для европейских стран - участниц НАТО. Автор считает, что таким образом Москва сделала серьёзное предупреждение альянсу.

По словам аналитика, запущенные из Прибалтики "Кинжалы" настигнут большинство западноевропейских столиц за считаные семь-десять минут. Если же они будут оснащены ядерным зарядом, то удары превысят по своей мощности сброшенную на Хиросиму бомбу. Автор статьи предупредил, что высокая скорость и непростая траектория полёта ракеты не позволят западным ПВО вовремя отреагировать и предотвратить удар.