Вопрос «Чей Крым?» волнует менее 6% жителей Украины

Откуда на самом деле дует «Южный ветер»

«Умные и красивые едут отдыхать в Одессу, Карпаты, Скадовск. Все остальные – в оккупированный Крым» – такими плакатами Украина провожает всех своих граждан, которые отправляются в Крым. Их в 2018-м более 600 тысяч, за год наберётся ещё больше. Правда, украинская сторона активно это опровергает: в Госпогранслужбе утверждают, что «админграницу пересекают в основном жители Херсонской области и жители полуострова, а граждан Украины из других регионов мы там не наблюдаем». А люди ездят не отдыхать, а «в основном с гуманитарными целями».

Шедевры украинского агитпропа

Реальность же выглядит иначе. В евпаторийских, ялтинских, севастопольских, судакских, феодосийских, керченских двориках – машины и с киевскими номерами, и с запорожскими, и даже с ивано-франковскими!

– А вы – местный или нет? – обращается журналист к мужичку на пляже Алупки.

– Я с Украины. Это ж теперь другое государство, – отвечает тот.

– Как вам в Крыму-то?

– Замечательно! Отдыхайте в Крыму, самое лучшее место! Море и воздух отличные! – считает житель переименованного новой властью в Каменское Днепродзержинска. Свой город он называет прежним именем – Днепродзержинск.

А вот в Крым приехал херсонский общественник Кирилл – в кепке с надписью: «Україна», с сине-жёлтой нашивкой на рубашке. Наслаждается отдыхом. «Как мы видим, пляжи заполнены, людей много!» – ведёт он репортаж из Гурзуфа. «Кто бы и что ни говорил про «чей Крым», Крым остаётся и останется прекраснейшим местом на планете Земля», – считает он. Отдыхает здесь «ради своих детей, их здоровья».

Ялта, август 2018 года. Фото группы Humans of Yalta

«Радио "Свобода"» надрывается: дескать, «такого провального сезона в Крыму ещё не было». Интересно, на кого это рассчитано – на пляжах яблоку упасть негде. С открытием Крымского моста на полуостров едет на автомобилях вся Россия. Сибирякам тысячи километров – не расстояние, «сколько там той езды». В социальных сетях – увлекательные рассказы о том, как в Крым добираться из Челябинска, Магадана, Иркутска. А Краснодарский край приноровился приезжать на выходные – по субботам-воскресеньям машин с номерами «93» и «123» на улицах крымских курортных городов в разы больше, чем в будни.

«Свобода», а вместе с ней и украинские СМИ, всё ещё утешающие сами себя россказнями о «пустых пляжах», очень отстали от жизни: на самом деле в 2018 году пройден Рубикон. Построенный мост открыл Крым для россиян, путешествующих на автомобилях, а это означает, что с каждым годом их число будет расти, одновременно с этим российский турист всё глубже станет изучать полуостров, находить для себя особенные места отдыха, создавать в своей жизни свой собственный неповторимый Севастополь. Или – Партенит. Или – Алупку. Или – Оленёвку. Или – Щёлкино. Или – …

Утренний пляж в Гаспре, блог «Как мы на машине добирались из Челябинска в Судак»

В июле Крымский мост пропустил через себя первый миллион автомобилей, рекордный трафик – 31511 машин в сутки. В августе новый рекорд - 32406 машин проехали за минувшее воскресенье (6 августа) в Крым и на материк. В тот же день Керченская паромная переправа перевезла всего 14 легковушек, но 734 единицы грузового транспорта (пропускная способность – 2500 грузовиков в сутки).

Крымский мост и работает, и строится одновременно

В начале июня был завершён свайный фундамент железнодорожной части Крымского моста. В июле строители доложили о 80-процентной готовности верхнего строения пути железной дороги – она соединит мост с транспортной системой материковой России. «Крымская железная дорога» уже подготовила предварительное расписание: в первый год будут курсировать 29 пар поездов, в числе которых 15 пар – пассажирские, 10 – грузовые, 4 – пригородные. «Железнодорожный путь в Крым строится бесстыковым способом. Это так называемый бархатный путь из рельсовых плетей. Они в разы превышают длину стандартного 25-метрового рельса. Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков между ними, проходя по которым колеса составов характерно стучат. По бархатному пути поезда ходят плавно и почти без шума. Такая дорога надежнее, долговечнее и удобнее в эксплуатации», – рассказывает начальник проектного управления ФКУ «Ространсмодернизация» Виталий Бешлиу.

Вечерние огни Крымского моста

Главный вызов для крымской власти на ближайшие годы – справиться с туристическим потоком, привести в порядок города и посёлки, дороги, пляжи, туристические маршруты. Работы очень много, поскольку Украина относилась к Крыму как злая мачеха: брать – брала, давать – не давала. Лозунгом «Крим – це Україна!» прикрыта зияющая пустота: помнится, во времена президента Кучмы даже украинский военный флот раздавался городам на обеспечение, поскольку государство не могло и не хотело его содержать. Потому-то подводная лодка «Запоріжжя», доставшаяся Украине в момент раздела Черноморского флота СССР в состоянии ремонта, единственный раз в 2011 году принимала участие в военных учениях в неисправном состоянии – на ней отрабатывалось спасение утонувшей субмарины!

Так и с Крымом – России потребовались огромные деньги и усилия, чтобы спасти полуостров, который Украина довела до состояния полнейшей разрухи (за исключением, разумеется, тех оазисов, где обосновались элитка и её ближайшая обслуга). Дошло до планов «распилить» севастопольские бухты (и те, где базируется флот). Киевская пресса увлечённо обсуждала эту тему, рисуя фата-морганы золотых пляжей, шикарных вилл и яхт-клубов на месте Севастопольской военно-морской базы РФ. Позже, правда, эти настроения поумерили американцы, до сих имеющие свои виды на Крым, ради этого, собственно, и затеявшие бузу в Киеве в 2014 году.

В Евпатории строится новая набережная – объект Федеральной целевой программы

Понятно, что стоит за антироссийскими санкциями США – вовсе не забота об Украине, где никогда не понимали ценность полуострова, а потому и не заботились о нём как должно. Американцы не получили того, что, казалось, само плыло им в руки. Но о чём вопли «патриотов», многие из которых до «революции гидности» толком не знали, где находится Крым? Более того, их и сейчас страшно раздражают яркие представители полуострова – боксёр Александр Усик, юрист Татьяна Монтян, депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская.

«Патриоты» не понимают, что им делать с Усиком – не вписывается он в их куцее мировосприятие. Заявление чемпиона об общих славянских корнях украинцев и русских, о том, что он не разделяет народы, – это бомба под бандеровщину, уныло скулящую про «никогда мы не будем братьями».

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA super, WBC, IBF, WBO Александр Усик

Блог Татьяны Монтян в Facebook читают более 100 тысяч человек. Eё сюжет про Крымский мост в YouTube посмотрели более 350 тысяч. Татьяна, кстати, купила себе футболку с изображением моста. «А после того как будет построена федеральная трасса, так вообще всё станет классно… Рада за земляков! Всё класс!» – весело сказала она на фоне арки Крымского моста. Того самого, «несуществующего», в чём украинские СМИ настойчиво убеждали подконтрольное население годами. А вот Монтян на пляже: «Вот в одну сторону валом народа и в другую – валом народа! Это – Береговое». Она радуется, что в сравнении с 2014 годом туристы гораздо лучше ориентируются в Крыму, а потому и пляжи заполнены равномернее. По её мнению, России в 2014 году не стоило признавать «компрадорское правительство Украины, Пецюльку и другую майданутую кастрюлеголовую шваль», тогда бы и вопроса «аннексии» не было – РФ имела бы полное право забрать территории, которые считает своими.

Только представьте, каково слушать эти речи и смотреть эти видесюжеты сторонникам «революции гидности» и тем, кого она своей мутной волной вынесла во власть? На днях украинские СМИ понесли массам новый вброс: дескать, в России разработан некий план «Южный ветер», цель которого «сформировать общественное мнение в духе того, что пора принять факт аннексии Крыма, снять все ограничения на взаимодействие с полуостровом».

По иронии судьбы «Южный ветер» действительно существует – это украинская транспортная компания, автобусы которой ежедневно (!) курсируют по маршрутам Киев – Симферополь, Киев – Евпатория, Киев – Ялта, Киев – Феодосия, Киев – Севастополь. Цена билета примерно 35 евро в национальной валюте. Основной парк – 40-50-местные автобусы. Это лучший ответ «информационным войскам» Украины, которые не в курсе, что «южный ветер» веет из Киева, а не из Москвы.