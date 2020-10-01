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"Вопрос чести": организаторы препятствий для "Северного потока-2" известны в ЕС

01 октября 2020, 13:20  •  24 • Политика
Фото: Stefan Sauer/ZB/www.globallookpress.com
У российского газопровода хорошие перспективы
Трубопровод "Северный поток-2" будет достроен, поскольку это вопрос чести не только для Германии, но и всей Европы. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Он отметил, что Европа сейчас обеспокоена укреплением своей энергобезопасности. Стабильные поставки энергоресурсов по доступным ценам для этого необходимы. Поэтому так важен дополнительный газопровод, который свяжет РФ и ЕС напрямую без посредников, и поэтому у "Северного потока-2" так много противников.
"Северный поток - 2" – это проект, который, как известно, сталкивается с препятствиями. Мы знаем, кто создает и создавал эти препятствия, и как они преодолевались",
– подчеркнул постпред при ЕС. По его мнению, нынешнее препятствие в виде попытки связать строительство газопровода с делом Алексея Навального, тоже будет успешно преодолено, поскольку между этими вопросами нет ничего общего.
Так что еще немного – и "Северный поток-2" будет построен, уверен Чижов. Он напомнил, что Брюссель "регулярно подтверждает заинтересованность" в продвижении своей "стратегической автономией", передает РИА "Новости".
В четверг и пятницу, 1-2 октября, лидеры ЕС соберутся на саммит, в ходе которого планируется обсудить ситуацию с россиянином Алексеем Навальным, который мог быть отравлен в России запрещенным химическим веществом "Новичок".
На этом фоне некоторые члены ЕС призывают ввести санкции против России, в том числе заморозить реализацию проекта "Северный поток-2".

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