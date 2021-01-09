Вопрос безопасности. Почему конгресс США оказался беззащитным

Автор:

Александр Цыганов

Как сейчас вспоминаю день 22 августа 1991 года в Москве. Старая площадь, комплекс зданий ЦК КПСС. Толпа. В меру гневная и жаждущая мести. И ни одного милиционера вокруг. Умению милиции невесть куда исчезать с глаз толпы во время путчей и переворотов можно только позавидовать. Однако, несмотря на прямые призывы к захвату ЦК КПСС, штурма так и не случилось. Потому что в дверях комплекса стояли люди, готовые стрелять. И они об этом предупредили. И толпа нервно, но всё же ждала, пока подойдут обещанные новым руководством силы охраны.

Почему же в Вашингтоне никто не защитил их "ЦК" от протестующей толпы? Оставим пока в стороне вопрос, права была толпа в своих устремлениях или нет. Ясно, отчего не остались в своих креслах трусливые конгрессмены – в подобных обстоятельствах страх овладевает практически всяким политиком. Но вот отчего на пороге Капитолия не легли, защищая законодателей, охранники и сотрудники сил безопасности, это интересно.

Непуганые разгильдяи

Протестующие в США проделали, в общем, то же, что в своё время протестующие в Тбилиси, Бишкеке или Киеве – захватили здание высшего законодательного органа страны. Правда, американские политики тогда называли это "революцией роз" и победой демократии, а теперь такие же действия в Вашингтоне именуют покушением на государственную безопасность.

Но, как ни называй происшедшее, во всех случаях возникает уже обозначенный вопрос: а где же были те органы безопасности, которым по долгу службы и присяги положено было защищать "конгрессы" от нападавших?

Всё ясно с Тбилиси – они "перешли на сторону народа". Всё ясно с Бишкеком (хм, и не раз) – они попрятались. И с Киевом понятно: президент бежал, не оставив приказов, "Беркут" разогнали, победители заняли правительственные здания по праву выигравшей в государственном перевороте хунты.

К ситуации нынешней ночи в Вашингтоне ни один из этих вариантов не подходит. Всё работает, всё функционирует, государство не подломлено путчем. А толпа врывается в здание законодательного собрания, словно в какой-нибудь туземной столице. Почему?

Если отвечать на этот вопрос кратко, то просто охрану доверили непуганым разгильдяям.

Почему непуганым? Да потому, что все серьёзные теракты в США до сих пор организовывались либо самими спецслужбами США, либо проходили под их контролем, а то и защитой. Именно по этой причине никакие самые крутые спецкомиссии и не могут внятно, без лакун и противоречий сформулировать сколько-нибудь убедительные версии убийства президента Кеннеди, обрушения башен-близнецов или даже такой "мелочи", как взрыв на Бостонском марафоне. Организовывать террористические интернационалы за рубежами американские спецслужбы действительно горазды, а вот бороться за безопасность на внутреннем "фронте" умеют плохо. Мало опыта. Мало организации.

С организацией связана основная проблема.

Полиция конгресса

Формально за безопасность конгресса США отвечает так называемая "Полиция Капитолия США" (USCP). В самом названии, однако, кроется основное противоречие. Капитолий – это здание, где заседает конгресс. Потому полиция Капитолия одновременно и обеспечивает защиту жизни конгрессменов, и несёт обязанности комендантской службы: охраняет имущество конгресса, ведает предотвращением и расследованием преступлений в комплексе зданий конгресса, даже следит за соблюдением правил дорожного движения на территории, принадлежащей конгрессу США.

То есть в качестве службы охраны служащие полиции Капитолия обязаны защищать членов и сотрудников конгресса и их семей на всей территории США, потому имеют полномочия правоохранительного органа федерального уровня, а в качестве комендатуры обеспечивают порядок и охрану на месте.

Казалось бы, логично. Так оно и выглядит в их собственной формулировке, когда они говорят про "нашу миссию":

Защита конгресса – его членов, сотрудников, посетителей и объекты, – чтобы он мог выполнять свои конституционные и законодательные обязанности в надёжной, безопасной и открытой среде.

Насчёт открытости, как видим, полиция Капитолия свою миссию выполнила, а вот с надёжностью и безопасностью подкачала. И одна из причин тому – общая запутанность в полномочиях спецслужб США.

Полиция Капитолия подчиняется конгрессу и только ему. Не президенту. Но она малочисленна (всего 1800 человек) и не всесильна. Массовые беспорядки на своей территории она пресечь не в состоянии. Да и погибать под ногами разъярённой толпы при ежемесячной начальной оплате в 5 с половиной тысяч долларов (очень мало для столицы США) мало кому улыбается. За всю свою историю (с 1801 года!) USCP в боевой обстановке потеряла всего двух служащих. И то их попросту застрелил какой-то псих.

Этим и объясняется лёгкость, с какой толпа протестующих проникла в здание Капитолия. Служащие его полиции могли только отстреливаться из-за страха (что они и делали, убив четырёх человек), но человеческую массовку остановить не могли.

Полиция конгресса и все-все-все

Кто должен был прийти им на выручку? Вот, например, "Секретная служба" (United States Secret Service). Похожими делами занимается – охраной президента, вице-президента, их родственников. А также кандидатов на пост главы государства и иностранных представителей во время официальных визитов в США. Плюс обеспечение безопасности комплекса Белого дома, резиденции вице-президента, зданий Министерства финансов и иностранных дипломатических миссий в Вашингтоне.

Правда, подчиняется эта служба министерству финансов, отчего заодно с охраной первого лица занимается борьбой с фальшивомонетчиками, с мошенничеством с кредитными картами, а также защитой от подделки денег и ценных документов. Звать её для охраны законодателей, на поверку, нельзя. Из-за разделения властей.

Есть ещё Министерство внутренней безопасности США (DHS). В этой клетке, однако, сидит совсем другой зверь, нежели значится на табличке: это министерство управляет всеми разведывательными службами Америки, включая ЦРУ. В ведении министерства и безопасность границ и транспорта, и работа в режиме чрезвычайной готовности и оперативного реагирования, и анализ информации и защита инфраструктуры, и даже Управление науки и технологий имеется. И, опять же, это исполнительная власть. Принцип разделения властей привлекать министерство к охране конгресса запрещает.

Что ещё у них есть? Знаменитое Федеральное бюро расследований США (FBI)! Тоже, правда, служба правительства, под министерством юстиции ходит. Но всё же под ней – вся национальная безопасность США! Да и подчиняется она Генеральному прокурору США. И есть в ФБР целый Офис общественных отношений и по связям с конгрессом (OPCA). И отдел по контртерроризму есть. Годится?

Да, он и сгодился. Именно спецназ ФБР в конечном итоге выгнал протестующих из Капитолия. Не без накладок, правда. Два часа согласовывали, собирались и добирались до здания конгресса. А по зданию шли, путаясь в коридорах и разворачиваясь в противоположные стороны. Но всё же очистили зал сената от сторонников Трампа, к тому же без крови и дополнительных жертв.

Порядок восстановлен, но вопросы остались. Политические – к предательству Трампа его командой и предательству Трампом своих сторонников – само собой. Но не о них речь, тут разбор ещё долгий предстоит. Пока Трамп в тюрьме коротать время будет. Но вот с практической стороны оказалось, что здание высшего законодательного органа США охраняется ну чуть лучше полигона для сброса твёрдых бытовых отходов. Там, правда, стена есть, зато здесь охранники повежливее. Но разница, в общем, не принципиальная.

А потому если бы в мире появилась реальная террористическая организация, не созданная и не подконтрольная американским спецслужбам, то за безопасность конгрессменов и сенаторов, задайся террористы целью их захвата, не стоило бы ставить ни полушки.