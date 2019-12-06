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Вопрос-аукцион
06 декабря 2019, 00:54 • 59 • Карикатуры
Госавтоинспекция планирует значительно увеличить количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав.
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