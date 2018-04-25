Вопрос армянский, но виновата Россия • 59 • Аналитика



Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни слышал или задавал подлый вопрос ребенку: кого ты больше любишь, папу или маму? Маленький человечек хмурится, пытается найти ответы на важнейшие вопросы мироздания и выдаёт тот ответ, который понравится тому родителю, который рядом. Или другие варианты имеют место быть.



Примерно в таком же положении и большинство россиян. Кто нам больше друзья? Армяне или азербайджанцы? Как делить? Если бригада, которая работает на даче, – армяне (хороший вариант), а за мясом на рынок или в шашлычную я предпочту к азербайджанцу? И не потому, что они армяне или азербайджанцы. Они просто хорошие люди, специалисты своего дела.





То, что сегодня происходит в Армении, вполне предсказуемо. Кто-то мог сомневаться, что избрание на пост премьера Сержа Саргсяна вызовет взрыв? Или все уже забыли его обещание уйти из политики после второго срока? Напомню, без проблем. Было такое.



Обещание было, а вот с исполнением вышло несколько по-армянски.



Может, в Армении забыли реформу государственного управления? А ведь именно благодаря этой реформе теперь страной фактически управляет премьер-министр! Дальше даже "думалку" включать не надо. Президент избирается на срок. Больше или меньше, не важно. А премьер? Премьер может управлять вечно!



Что же реально произошло в Армении сейчас? Саргсян умышленно или случайно, сказать точно просто невозможно, стал знаменем оппозиции. Парадокс? Отнюдь.



Недавние выборы в России показали всем, чего стоит вся российская оппозиция. Грантоеды и пустобрехи. Вы думаете, в Армении не так? Ровно так же. А грантов всегда не хватает. Вот и напоминает "междусобойчик" армянских оппозиционеров, извините за натурализм, вид в дырку "туалета типа сортир", как сказал один из героев "Бриллиантовой руки".



Но есть Саргсян! Вот оно, знамя армянской оппозиции. Ненависть к этому политику объединила оппозицию. Заставила встать в один антиправительственный строй. Точнее так, в антисаргсянский строй.



И вот тут кроется первая закавыка. Оппозиция не хочет менять политику или проводить реформы. Она просто хочет подобраться к кормушке. Не более того. Парадокс, но то, что происходит в Армении уже много лет, всех устраивает. Хорошо, почти всех.



Но главное — все на виду, все "владеют умами миллионов" и все не голодают... Ну а если кто хочет «совсем хорошо» — вот она, почти своя, родная, так сказать, Россия.



Армения маленькая страна. И, соответственно, она быстрее "созревает". То, о чем в России только поговаривают, в Ереване уже давно кричат. Кричат о "вечности власти". Напомним, армяне каким-то чудесным способом избежали продления полномочий президента или чего-то подобного. По типу "шахматной партии" в России в 2008 году.



В целом, хорошо это или нет, не нам судить. Нам исключительно судить по последствиям «в случае чего» по украинскому сценарию.



Просматривая новостные ленты с сообщениями из Еревана, начинаешь испытывать примерно то же, что испытывал в 1991-м. Помните Горбачева? Отвращение и даже ненависть. Президентишко, который предал всех, а главное — предал интересы народа.



Только вот свербит внутри. А можно ли Саргсяна считать предателем? Будем рассуждать с "холодной" головой. Десять лет у власти. Практически для всех политических сил Армении это были если не счастливые, то не «черные» годы точно. В законодатели? Да пожалуйста! В лидеры уличного протеста? Вперед! Хочешь и туда, и сюда? Да не вопрос. Избирайся.



Может, президент был деспотом? Может, не давал оппозиции высказаться? Не знаю, где как, а у нас за прошедшие годы накопилось столько цитат армянских политиков о "непатриотизме" Саргсяна, что вполне хватит на вполне серьезную книгу.



А сколько раз его упрекали в нежелании решить карабахский вопрос силовым способом? Сколько раз ему прямо в лицо говорили о трусости и заискивании перед Москвой, Баку, Вашингтоном, Европой? Маленькая, но гордая Армения рвалась в бой против "азербайджанских агрессоров". Нет силы сильнее веры. Украина на пороге религиозных восстаний



Может, кто-то не помнит решения "большой тройки" по Карабаху? А ведь именно это решение и стало основой мирных переговоров. Именно он сохранило множество жизней.



То, что сегодня Саргсян ушел, не меняет ровным счетом ничего. Новый премьер или будет продолжать политику прежнего правительства, т.е. Саргсяна, или пойдет против Москвы, Вашингтона и Парижа одновременно и начнет войну с Азербайджаном.



Либо умнее – устроит провокацию и свалит все на Азербайджан.



Тут все может быть, Карабах – это такое дело, там можно пожар не готовить. Заполыхать может с обеих сторон.



Но во втором случае, опять же согласно договору "большой тройки", Армения лишится поддержки России. А в войне один на один шансов победить, увы, нет. Баку на сегодня имеет прекрасно вооруженную и обученную армию. Армию, которая на порядок больше армянской.



Конечно, в условиях Карабаха многое из армейского там не нужно. Специфика. Горы. Но даже в таком случае, при всем уважении к армянским вооруженным силам (а есть за что уважать, да) – сомнительно.



И что в итоге? А в итоге мы имеем ситуацию, при которой мы уже виноваты.



С одной стороны, мы виноваты в том, что допустили беспорядки в Ереване и не помогли законной власти вовремя навести порядок и не предотвратили возможный украинский вариант событий.



С другой стороны, мы виноваты в том, что поддерживали "узурпатора власти", "душителя демократии" во вред армянскому народу.



С третьей стороны, мы виноваты в том, что проблема Карабаха до сих пор не решена силовым способом. Не дали столько оружия Армении, сколько они хотели бы. И, более того, продавали новейшие оружейные разработки Азербайджану.



А с четвертой стороны, не дай Бог, будем виноваты в большой крови, если этот вариант реализует будущее правительство.



Как ни прискорбно об этом писать, но сегодня ситуация в Ереване крайне нестабильна. На волне массовых выступлений в политику вполне предсказуемо попадут случайные люди. Да и сама политическая система потеряет устойчивость и стабильность. Записки Колорадского Таракана. Шаланды нам с автокефалью зачем-то Петя привозил...



Что стало главным в уничтожении Украины? Увы, но приходится признать, что главным стало участие молодежи. Именно молодежь всегда становится предметом политических манипуляций. И именно на молодежь всегда в большей степени направлено воздействие извне.



Армения сейчас, в силу вышеуказанных фактов, стоит на пороге важнейших событий.



Во-первых, действующая власть сегодня испытывает определенный дефицит легитимности.



Во-вторых, оппозиция, которая, скорее всего, захватит власть, не имеет четкой программы и плана действий.



В-третьих, резко повышается опасность внешнего воздействия на митингующих, а значит, на будущее руководство страны.



Сегодня у оппозиции ещё есть выбор. Либо следовать своим же призывам и начинать отходить от России. И тогда возможен украинский сценарий. Много шума, много крика, и, надеемся, мало крови. Что впереди – об этом отдельно.



Либо полностью поменять позицию на 180 градусов и продолжить ту политику, против которой они сегодня выступают.



Нас устроит любой вариант. Просто потому, что мы все равно будем виноваты в любом случае. Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни слышал или задавал подлый вопрос ребенку: кого ты больше любишь, папу или маму? Маленький человечек хмурится, пытается найти ответы на важнейшие вопросы мироздания и выдаёт тот ответ, который понравится тому родителю, который рядом. Или другие варианты имеют место быть.Примерно в таком же положении и большинство россиян. Кто нам больше друзья? Армяне или азербайджанцы? Как делить? Если бригада, которая работает на даче, – армяне (хороший вариант), а за мясом на рынок или в шашлычную я предпочту к азербайджанцу? И не потому, что они армяне или азербайджанцы. Они просто хорошие люди, специалисты своего дела.То, что сегодня происходит в Армении, вполне предсказуемо. Кто-то мог сомневаться, что избрание на пост премьера Сержа Саргсяна вызовет взрыв? Или все уже забыли его обещание уйти из политики после второго срока? Напомню, без проблем. Было такое.Обещание было, а вот с исполнением вышло несколько по-армянски.Может, в Армении забыли реформу государственного управления? А ведь именно благодаря этой реформе теперь страной фактически управляет премьер-министр! Дальше даже "думалку" включать не надо. Президент избирается на срок. Больше или меньше, не важно. А премьер? Премьер может управлять вечно!Что же реально произошло в Армении сейчас? Саргсян умышленно или случайно, сказать точно просто невозможно, стал знаменем оппозиции. Парадокс? Отнюдь.Недавние выборы в России показали всем, чего стоит вся российская оппозиция. Грантоеды и пустобрехи. Вы думаете, в Армении не так? Ровно так же. А грантов всегда не хватает. Вот и напоминает "междусобойчик" армянских оппозиционеров, извините за натурализм, вид в дырку "туалета типа сортир", как сказал один из героев "Бриллиантовой руки".Но есть Саргсян! Вот оно, знамя армянской оппозиции. Ненависть к этому политику объединила оппозицию. Заставила встать в один антиправительственный строй. Точнее так, в антисаргсянский строй.И вот тут кроется первая закавыка. Оппозиция не хочет менять политику или проводить реформы. Она просто хочет подобраться к кормушке. Не более того. Парадокс, но то, что происходит в Армении уже много лет, всех устраивает. Хорошо, почти всех.Но главное — все на виду, все "владеют умами миллионов" и все не голодают... Ну а если кто хочет «совсем хорошо» — вот она, почти своя, родная, так сказать, Россия.Армения маленькая страна. И, соответственно, она быстрее "созревает". То, о чем в России только поговаривают, в Ереване уже давно кричат. Кричат о "вечности власти". Напомним, армяне каким-то чудесным способом избежали продления полномочий президента или чего-то подобного. По типу "шахматной партии" в России в 2008 году.В целом, хорошо это или нет, не нам судить. Нам исключительно судить по последствиям «в случае чего» по украинскому сценарию.Просматривая новостные ленты с сообщениями из Еревана, начинаешь испытывать примерно то же, что испытывал в 1991-м. Помните Горбачева? Отвращение и даже ненависть. Президентишко, который предал всех, а главное — предал интересы народа.Только вот свербит внутри. А можно ли Саргсяна считать предателем? Будем рассуждать с "холодной" головой. Десять лет у власти. Практически для всех политических сил Армении это были если не счастливые, то не «черные» годы точно. В законодатели? Да пожалуйста! В лидеры уличного протеста? Вперед! Хочешь и туда, и сюда? Да не вопрос. Избирайся.Может, президент был деспотом? Может, не давал оппозиции высказаться? Не знаю, где как, а у нас за прошедшие годы накопилось столько цитат армянских политиков о "непатриотизме" Саргсяна, что вполне хватит на вполне серьезную книгу.А сколько раз его упрекали в нежелании решить карабахский вопрос силовым способом? Сколько раз ему прямо в лицо говорили о трусости и заискивании перед Москвой, Баку, Вашингтоном, Европой? Маленькая, но гордая Армения рвалась в бой против "азербайджанских агрессоров".Может, кто-то не помнит решения "большой тройки" по Карабаху? А ведь именно это решение и стало основой мирных переговоров. Именно он сохранило множество жизней.То, что сегодня Саргсян ушел, не меняет ровным счетом ничего. Новый премьер или будет продолжать политику прежнего правительства, т.е. Саргсяна, или пойдет против Москвы, Вашингтона и Парижа одновременно и начнет войну с Азербайджаном.Либо умнее – устроит провокацию и свалит все на Азербайджан.Тут все может быть, Карабах – это такое дело, там можно пожар не готовить. Заполыхать может с обеих сторон.Но во втором случае, опять же согласно договору "большой тройки", Армения лишится поддержки России. А в войне один на один шансов победить, увы, нет. Баку на сегодня имеет прекрасно вооруженную и обученную армию. Армию, которая на порядок больше армянской.Конечно, в условиях Карабаха многое из армейского там не нужно. Специфика. Горы. Но даже в таком случае, при всем уважении к армянским вооруженным силам (а есть за что уважать, да) – сомнительно.И что в итоге? А в итоге мы имеем ситуацию, при которой мы уже виноваты.С одной стороны, мы виноваты в том, что допустили беспорядки в Ереване и не помогли законной власти вовремя навести порядок и не предотвратили возможный украинский вариант событий.С другой стороны, мы виноваты в том, что поддерживали "узурпатора власти", "душителя демократии" во вред армянскому народу.С третьей стороны, мы виноваты в том, что проблема Карабаха до сих пор не решена силовым способом. Не дали столько оружия Армении, сколько они хотели бы. И, более того, продавали новейшие оружейные разработки Азербайджану.А с четвертой стороны, не дай Бог, будем виноваты в большой крови, если этот вариант реализует будущее правительство.Как ни прискорбно об этом писать, но сегодня ситуация в Ереване крайне нестабильна. На волне массовых выступлений в политику вполне предсказуемо попадут случайные люди. Да и сама политическая система потеряет устойчивость и стабильность.Что стало главным в уничтожении Украины? Увы, но приходится признать, что главным стало участие молодежи. Именно молодежь всегда становится предметом политических манипуляций. И именно на молодежь всегда в большей степени направлено воздействие извне.Армения сейчас, в силу вышеуказанных фактов, стоит на пороге важнейших событий.Во-первых, действующая власть сегодня испытывает определенный дефицит легитимности.Во-вторых, оппозиция, которая, скорее всего, захватит власть, не имеет четкой программы и плана действий.В-третьих, резко повышается опасность внешнего воздействия на митингующих, а значит, на будущее руководство страны.Сегодня у оппозиции ещё есть выбор. Либо следовать своим же призывам и начинать отходить от России. И тогда возможен украинский сценарий. Много шума, много крика, и, надеемся, мало крови. Что впереди – об этом отдельно.Либо полностью поменять позицию на 180 градусов и продолжить ту политику, против которой они сегодня выступают.Нас устроит любой вариант. Просто потому, что мы все равно будем виноваты в любом случае. Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 59 Источник Похожие новости Почему на Западе боятся и ненавидят русских Нет силы сильнее веры. Украина на пороге религиозных восстаний Огненный пояс вокруг России: скоро жаром полыхнёт!

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