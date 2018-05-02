|
«Вопрос альянса»: президент Южной Кореи исключил возможность вывода из страны войск США
02 мая 2018, 15:39 • 46 • В мире
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин опроверг предположение, что американский контингент будет выведен из страны после заключения мирного договора с КНДР. Как пояснили в администрации южнокорейского лидера, размещение войск США на территории государства — это вопрос альянса Сеула и Вашингтона, и никак не затрагивает Пхеньян. Ранее советник Мун Чжэ Ина заявил, что будет непросто найти обоснования для присутствия американских военных в Южной Корее после подписания мирного договора. По мнению экспертов, поддержка Вашингтона со стороны Сеула ожидаема, однако сложно прогнозировать, как на такую позицию соседей отреагирует КНДР.
Солдат армии США в ходе учений Pacific Reach — 2017 © Kim Hong-Ji / Reuters
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин категорически отверг перспективу вывода размещённой в стране группировки американских войск по окончании противостояния Сеула и Пхеньяна. Южнокорейский лидер заявил, что этот вопрос не имеет отношения к КНДР и является исключительно вопросом взаимоотношений с США, передаёт агентство «Рёнхап».
Комментарий главы государства прозвучал вскоре после слов советника Мун Чжэ Ина и бывшего профессора престижного университета Ёнсе Мун Чан Ина, который допустил возможность вывода американского контингента с Корейского полуострова.
«Что станет с войсками США в Южной Корее, если будет подписан мирный договор? После этого будет непросто оправдать их дальнейшее присутствие в Южной Корее», — заявил Мун Чан Ин в материале, опубликованном 30 апреля журналом Foreign Affairs.
В ответ представитель администрации президента отверг возможность вывода американснских войск, дислоцированных в Республике Корея, и подчеркнул их роль в качестве посредника.
«Позиция правительства заключается в том, что силы США в Корее играют роль посредника между основными державами, окружающими страну, такими, как Китай и Япония. Позиция правительства заключается в том, что военные США нужны в регионе», — подчеркнул источник в администрации президента.
Он добавил, что представитель командования южнокорейской армии уже связался с Мун Чан Ином и попросил его «больше не провоцировать недоразумения».
Группировка американских войск находится в Южной Корее с момента заключения перемирия в ходе Корейской войны в июле 1953 года. По данным «Рёнхап» в настоящее время на полуострове дислоцированы порядка 28,5 тысяч военнослужащих армии США.
Несмотря на то, что Пхеньян долгое время требовал вывода американского контингента с Корейского полуострова, лидер КНДР Ким Чен Ын даже не коснулся этой темы в ходе встречи со своим южнокорейским коллегой в населённом пункте Пханмунджом на границе двух республик 27 апреля. По итогам этих исторических переговоров, напомним, была подписана Декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Более того, во время переговоров Ким Чен Ын не выразил протеста против проведения совместных учений США и Южной Кореи, которые были временно отложены ради саммита.
«Возникает вопрос, насколько американцы там нужны»
По словам старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, мирный договор между Севером и Югом — это прежде всего попытка оформить итоги Корейской войны, в которой Соединённые Штаты принимали активное участие. Собеседник RT также обратил внимание на то, что ранее в КНДР требовали вывода войск США как непременного условия заключения мира, однако в ходе переговоров этот аргумент не звучал.
«Надо понимать, что американские войска находятся в Южной Корее согласно договору о взаимной обороне, который был заключён осенью 1953 года вскоре после соглашения о прекращении огня. Сегодня они являются камнем преткновения в американо-южнокорейских отношениях», — заявил эксперт.
Он пояснил, что часть левых сил заявляет о необходимости вывода американского контингента, мотивируя это тем, что если в 1950-е годы американцы действительно могли гарантировать безопасность Южной Кореи из-за полной «аховости» южнокорейской армии, то сегодня их армия по численности входит в первую десятку, а её военный бюджет примерно в 25 раз превышает северокорейский.
«Можно обратить внимание на то, что, несмотря на левую повестку, Мун очень старательно подчёркивает неизменность американского военного союза, постоянно заявляет о том, что межкорейское сближение было вызвано мудрой санкционной политикой Трампа... В этом смысле поведение Муна ожидаемо. Как отреагирует Северная Корея, будет видно. В общем-то, данное заявление характеризует политику южнокорейской администрации, левые взгляды которой и стремление к миру не стоит преувеличивать», — подытожил эксперт.
Восточный диалог
Напомним, накануне стало известно, что лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся в Токио 9 мая, чтобы обсудить вопросы сотрудничества с целью денуклеакризации Корейского полуострова.
В ходе саммита планируется поднять вопросы региональной и международной повестки дня, включая итоги встречи в Пханмунджоме. В рамках этого мероприятия также состоится первый за шесть лет визит южнокорейского лидера в Японию.
«Главная цель этой встречи состоит в дальнейшем укреплении диалога и сотрудничества в широкой сфере областей под руководством лидеров Японии, Китая и Республики Корея, которые несут ответственность за стабильность и процветание в азиатско-тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении МИД Японии.
Также в Сеуле выразили уверенность в том, что северокорейский лидер понимает, что денуклеаризация Корейского полуострова невозможна без соответствующих инспекций и проверок, сообщили в правительстве Южной Кореи.
«КНДР заявила, что закроет ядерный испытательный полигон при участии международных экспертов и журналистов. Я думаю, это показывает, что Пхеньян обладает достаточной силой воли для допуска инспекции», — цитирует представителя властей «Рёнхап».
Также в ближайшее время должна состояться встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Об этом сообщил сам американский лидер. Хотя детали ещё неизвестны, предполагается, что переговоры пройдут также в Пханмунджоме.
Между тем в СМИ появились сообщения, что в отели Пхеньяна из лагерей привезли трёх граждан США, находящихся в заключении в КНДР. Об этом сообщает агентство Рёнхап. Предполагается, что их передадут Трампу в ходе американо-северокорейского саммита.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
28 апреля 2018, 07:54
|
27 апреля 2018, 09:09
|
26 апреля 2018, 07:10
|
28 апреля 2018, 17:24
|
01 мая 2018, 00:54
|
27 апреля 2018, 09:09
|
29 апреля 2018, 00:09