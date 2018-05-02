«Вопрос альянса»: президент Южной Кореи исключил возможность вывода из страны войск США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин опроверг предположение, что американский контингент будет выведен из страны после заключения мирного договора с КНДР. Как пояснили в администрации южнокорейского лидера, размещение войск США на территории государства — это вопрос альянса Сеула и Вашингтона, и никак не затрагивает Пхеньян. Ранее советник Мун Чжэ Ина заявил, что будет непросто найти обоснования для присутствия американских военных в Южной Корее после подписания мирного договора. По мнению экспертов, поддержка Вашингтона со стороны Сеула ожидаема, однако сложно прогнозировать, как на такую позицию соседей отреагирует КНДР.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин категорически отверг перспективу вывода размещённой в стране группировки американских войск по окончании противостояния Сеула и Пхеньяна. Южнокорейский лидер заявил, что этот вопрос не имеет отношения к КНДР и является исключительно вопросом взаимоотношений с США, передаёт агентство «Рёнхап».

«Вооружённые силы США в Корее — это вопрос альянса Южной Кореи и США, не имеющий никакого отношения к подписанию мирного договора», — заявил официальный представитель администрации президента Ким Ый Гём.

Комментарий главы государства прозвучал вскоре после слов советника Мун Чжэ Ина и бывшего профессора престижного университета Ёнсе Мун Чан Ина, который допустил возможность вывода американского контингента с Корейского полуострова.

«Что станет с войсками США в Южной Корее, если будет подписан мирный договор? После этого будет непросто оправдать их дальнейшее присутствие в Южной Корее», — заявил Мун Чан Ин в материале, опубликованном 30 апреля журналом Foreign Affairs.

В ответ представитель администрации президента отверг возможность вывода американснских войск, дислоцированных в Республике Корея, и подчеркнул их роль в качестве посредника.

«Позиция правительства заключается в том, что силы США в Корее играют роль посредника между основными державами, окружающими страну, такими, как Китай и Япония. Позиция правительства заключается в том, что военные США нужны в регионе», — подчеркнул источник в администрации президента.

Он добавил, что представитель командования южнокорейской армии уже связался с Мун Чан Ином и попросил его «больше не провоцировать недоразумения».

Группировка американских войск находится в Южной Корее с момента заключения перемирия в ходе Корейской войны в июле 1953 года. По данным «Рёнхап» в настоящее время на полуострове дислоцированы порядка 28,5 тысяч военнослужащих армии США.

Несмотря на то, что Пхеньян долгое время требовал вывода американского контингента с Корейского полуострова, лидер КНДР Ким Чен Ын даже не коснулся этой темы в ходе встречи со своим южнокорейским коллегой в населённом пункте Пханмунджом на границе двух республик 27 апреля. По итогам этих исторических переговоров, напомним, была подписана Декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Более того, во время переговоров Ким Чен Ын не выразил протеста против проведения совместных учений США и Южной Кореи, которые были временно отложены ради саммита.

Встреча лидеров Северной и Южной Кореи на границе двух республик

Reuters

«Возникает вопрос, насколько американцы там нужны»

По словам старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, мирный договор между Севером и Югом — это прежде всего попытка оформить итоги Корейской войны, в которой Соединённые Штаты принимали активное участие. Собеседник RT также обратил внимание на то, что ранее в КНДР требовали вывода войск США как непременного условия заключения мира, однако в ходе переговоров этот аргумент не звучал.

«Надо понимать, что американские войска находятся в Южной Корее согласно договору о взаимной обороне, который был заключён осенью 1953 года вскоре после соглашения о прекращении огня. Сегодня они являются камнем преткновения в американо-южнокорейских отношениях», — заявил эксперт.

Он пояснил, что часть левых сил заявляет о необходимости вывода американского контингента, мотивируя это тем, что если в 1950-е годы американцы действительно могли гарантировать безопасность Южной Кореи из-за полной «аховости» южнокорейской армии, то сегодня их армия по численности входит в первую десятку, а её военный бюджет примерно в 25 раз превышает северокорейский.

«Возникает вопрос, насколько американцы там нужны, насколько американское военное присутствие на континенте, в отличие от Японии, нацелено только против Севера», — отметил Асмолов.

«Можно обратить внимание на то, что, несмотря на левую повестку, Мун очень старательно подчёркивает неизменность американского военного союза, постоянно заявляет о том, что межкорейское сближение было вызвано мудрой санкционной политикой Трампа... В этом смысле поведение Муна ожидаемо. Как отреагирует Северная Корея, будет видно. В общем-то, данное заявление характеризует политику южнокорейской администрации, левые взгляды которой и стремление к миру не стоит преувеличивать», — подытожил эксперт.

Развёртывание системы ПРО THAAD в Южной Корее

globallookpress.com

© U.S. Department of Defense / ZUMA Press

Восточный диалог

Напомним, накануне стало известно, что лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся в Токио 9 мая, чтобы обсудить вопросы сотрудничества с целью денуклеакризации Корейского полуострова.

В ходе саммита планируется поднять вопросы региональной и международной повестки дня, включая итоги встречи в Пханмунджоме. В рамках этого мероприятия также состоится первый за шесть лет визит южнокорейского лидера в Японию.

«Главная цель этой встречи состоит в дальнейшем укреплении диалога и сотрудничества в широкой сфере областей под руководством лидеров Японии, Китая и Республики Корея, которые несут ответственность за стабильность и процветание в азиатско-тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении МИД Японии.

Также в Сеуле выразили уверенность в том, что северокорейский лидер понимает, что денуклеаризация Корейского полуострова невозможна без соответствующих инспекций и проверок, сообщили в правительстве Южной Кореи.

«КНДР заявила, что закроет ядерный испытательный полигон при участии международных экспертов и журналистов. Я думаю, это показывает, что Пхеньян обладает достаточной силой воли для допуска инспекции», — цитирует представителя властей «Рёнхап».

Также в ближайшее время должна состояться встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Об этом сообщил сам американский лидер. Хотя детали ещё неизвестны, предполагается, что переговоры пройдут также в Пханмунджоме.

Между тем в СМИ появились сообщения, что в отели Пхеньяна из лагерей привезли трёх граждан США, находящихся в заключении в КНДР. Об этом сообщает агентство Рёнхап. Предполагается, что их передадут Трампу в ходе американо-северокорейского саммита.