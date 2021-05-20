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Вопреки всем заявлениям: почему Литва продолжает закупать газ у России
20 мая 2021, 10:50 • 118 • Политика
Выгодные условия сотрудничества заставляют Вильнюс закрыть глаза на вопросы политики
Несмотря на свои политические убеждения, Литва по-прежнему закупает российский газ. И для этого есть целый ряд причин, но главная из них – выгодные условия сотрудничества с "Газпромом".
Цены "Газпрома" заметно отличаются западных, поэтому иностранные поставщики элементарно не могут конкурировать с ними. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков объяснил, что на данный момент, если у Вильнюса есть возможность отказаться от покупки сжиженного природного газа, он это сделает, передает портал Baltnews.
"У нее по-прежнему есть контракты на покупку СПГ, но на практике у России лучшее предложение среди всех поставщиков, именно поэтому литовский потребитель голосует рублем",
– объяснил эксперт.
Выгодное взаимодействие с Россией даже пришлось признать властям Литвы, которые прекрасно понимают, что дорогостоящих СПГ неконкурентоспособен с трубопроводными поставками, уточняет РИА ФАН.
У Литвы на данный момент нет альтернативы. Например, поставка газа из Азии обойдется значительно дороже, нежели из России. Также цены на энергоресурс выросли и в Европе. Учитывая то, что у Литвы и "Газпрома" длительный контракт, страна может закупать газ сильно дешевле. Это заметно сказывается на выборе и самих граждан, и власти.
Еще один фактор – холодная зима, которая заметно истощила подземные запасы в результате увеличения потребления газа.
Ранее стало известно, что в России не станут пересматривать газовый контракт с Украиной.
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