Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую ...
Главная / Политика

Вопреки всем заявлениям: почему Литва продолжает закупать газ у России

20 мая 2021, 10:50  •  118 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Выгодные условия сотрудничества заставляют Вильнюс закрыть глаза на вопросы политики
Несмотря на свои политические убеждения, Литва по-прежнему закупает российский газ. И для этого есть целый ряд причин, но главная из них – выгодные условия сотрудничества с "Газпромом".
Цены "Газпрома" заметно отличаются западных, поэтому иностранные поставщики элементарно не могут конкурировать с ними. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков объяснил, что на данный момент, если у Вильнюса есть возможность отказаться от покупки сжиженного природного газа, он это сделает, передает портал Baltnews.
"У нее по-прежнему есть контракты на покупку СПГ, но на практике у России лучшее предложение среди всех поставщиков, именно поэтому литовский потребитель голосует рублем",
– объяснил эксперт.
Выгодное взаимодействие с Россией даже пришлось признать властям Литвы, которые прекрасно понимают, что дорогостоящих СПГ неконкурентоспособен с трубопроводными поставками, уточняет РИА ФАН.
У Литвы на данный момент нет альтернативы. Например, поставка газа из Азии обойдется значительно дороже, нежели из России. Также цены на энергоресурс выросли и в Европе. Учитывая то, что у Литвы и "Газпрома" длительный контракт, страна может закупать газ сильно дешевле. Это заметно сказывается на выборе и самих граждан, и власти.
Еще один фактор – холодная зима, которая заметно истощила подземные запасы в результате увеличения потребления газа.
Ранее стало известно, что в России не станут пересматривать газовый контракт с Украиной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
20 мая 2021, 03:30
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
20 мая 2021, 01:40
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил беду мировой политики
20 мая 2021, 01:40
Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы
20 мая 2021, 09:00
Блинкен сбросил маску при виде Лаврова
20 мая 2021, 05:20
Экс-министр Украины назвал причину деградации своей страны
20 мая 2021, 01:40
Лавров впервые встретился с Блинкеном: "Всем понятно, почему сенсация"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
13 мая 2021, 21:10
Украинский пограничник рассмеялся на вопрос о войсках в Крыму
14 мая 2021, 02:40
На инцидент в Сирии в Пентагоне ответили русским: "Спасибо. Предоставить нечего"
13 мая 2021, 17:30
Новая победа Черноморского флота над США. Без шуток
14 мая 2021, 02:40
Медведев поставил Зеленскому "диагноз"
16 мая 2021, 00:30
Фея-пулемётчица или "Золушок": Ремейк сказки вызвал оторопь
16 мая 2021, 12:25
Зеленский "одним махом" лишил себя возможности встречи с Путиным и поддержки украинцев – политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.