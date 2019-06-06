Вопреки слухам о списании: Названы сроки модернизации крейсера "Адмирал Кузнецов"

По словам главы ОСК Алексея Рахманова, ремонт и модернизация авианосца "Адмирал Кузнецов" будут завершены в следующем году, а в 2021 году уже начнутся испытания флагмана.

В разговоре с журналистами на ПМЭФ руководитель Объединённой судостроительной корпорации подчеркнул, что все работы на корабле проводятся по графику, никаких изменений в судьбе авианосца не предвидится.

Ранее стало известно, что "Адмирала Кузнецова" будут обслуживать в сухих доках 35-го судоремонтного завода. Предполагалось, что если испытания пройдут успешно, уже в 2021 году он вернётся в строй.

При этом СМИ муссировали слухи о возможном списании единственного авианосца ВМФ РФ. Поводом для этого стала авария плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе. Док затонул в октябре 2018 года, а "Адмирал Кузнецов" при этом получил некоторые повреждения. Скептики полагали, что в 35-м заводе не найдётся достаточно мощностей для модернизации флагмана.

Добавим, в ходе модернизации "Адмирал Кузнецов", поддерживавший российские подразделения в Сирии, должен получить новейшую систему противовоздушной обороны. Кроме того, ему обещали обновить элементы энергооборудования с тем, чтобы корабль вышел на максимальные скорости. Изменения коснутся и конфигурации авиакрыла.