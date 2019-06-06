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Вопреки слухам о списании: Названы сроки модернизации крейсера "Адмирал Кузнецов"

06 июня 2019, 15:39  •  60 • Политика
В Объединенной судостроительной корпорации назвали сроки модернизации и последующих испытаний авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Заявление последовало вопреки слухам о возможном списании российского флагмана.
По словам главы ОСК Алексея Рахманова, ремонт и модернизация авианосца "Адмирал Кузнецов" будут завершены в следующем году, а в 2021 году уже начнутся испытания флагмана.
В разговоре с журналистами на ПМЭФ руководитель Объединённой судостроительной корпорации подчеркнул, что все работы на корабле проводятся по графику, никаких изменений в судьбе авианосца не предвидится.
Ранее стало известно, что "Адмирала Кузнецова" будут обслуживать в сухих доках 35-го судоремонтного завода. Предполагалось, что если испытания пройдут успешно, уже в 2021 году он вернётся в строй.
При этом СМИ муссировали слухи о возможном списании единственного авианосца ВМФ РФ. Поводом для этого стала авария плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе. Док затонул в октябре 2018 года, а "Адмирал Кузнецов" при этом получил некоторые повреждения. Скептики полагали, что в 35-м заводе не найдётся достаточно мощностей для модернизации флагмана.
Добавим, в ходе модернизации "Адмирал Кузнецов", поддерживавший российские подразделения в Сирии, должен получить новейшую систему противовоздушной обороны. Кроме того, ему обещали обновить элементы энергооборудования с тем, чтобы корабль вышел на максимальные скорости. Изменения коснутся и конфигурации авиакрыла.

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