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Вопреки санкциям: как развивается Крым под давлением Украины

26 марта 2021, 12:30  •  107 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Регион прошел через все круги несчастья, устроенные Киевом, считает специалист
Украинская администрация продолжает заявлять о мнимой принадлежности Крыма Незалежной. Президент Владимир Зеленский периодически призывает жителей полуострова "вернуться домой". Однако вопрос остается закрытым не только из-за российского суверенитета – украинские власти не желают говорить о том, в каком упадке находился полуостров до 2014 года, заявил политолог Константин Кеворкян.
Главный вред республика понесла после распада Советского союза. До 1991 года в Крыму были развиты сельское хозяйство с производством местной продукции, а также туризм. Однако, справедливо отметил специалист, после геополитической катастрофы общая экономика Украины находилась примерно в том же запустении, особенно после первой "оранжевой революции".
После воссоединения полуострова с остальной частью РФ украинская администрация устроила транспортную, энергетическую и водную блокаду – крымчане помнят о подрыве ЛЭП, устроенном радикалами из Незалежной. Тем не менее, проблемы решены: Крым насытили российскими продуктами, авиасообщение наладили, а для транспортного сообщения с остальной Россией построили мост.
"Здесь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло", – заявил Кеворкян в интервью РИА ФАН.
Таким образом, попытка подорвать экономический потенциал Крыма не привела Украину ни к чему. Испытывая давление на различных уровнях, полуостров развивается еще интенсивнее, считает эксперт.
Недавно пользователи Сети высмеяли Владимира Зеленского за его стратегию по "деоккупации" полуострова с использованием дипломатических и экономических мер, а также информационного давления.

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