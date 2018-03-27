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Вопреки разногласиям в Сирии: Катар готов расширять экономические связи с Россией

27 марта 2018, 18:24  •  42 • Политика
Доха и Москва нивелируют политические разногласия в Сирии взаимодействием в энергетике и инфраструктурными проектами
Пока европейские страны занимались высылкой российских дипломатов, в Россию прибыла делегация из Катара во главе с эмиром Тамим Бен Хамад Аль Тани. Двухдневный визит гостя из Персидского залива совпал по времени с трагедией в Кемерово, где из-за пожара в ТЦ погибли 64 человека. Тамим бен Хамад Аль Тани начал с того, что выразил соболезнования погибшим.
Президент России Владимир Путин отметил позитивный тренд в развитии двусторонних экономических отношений.
Мы встречались уже почти два года назад, но отношения между нашими странами постоянно развиваются, мы с вами постоянно находимся в контакте. За прошлый год подрос товарооборот, но он, правда, в абсолютных величинах пока не соответствует нашим возможностям, но тенденция очень хорошая. Развивается инвестиционное взаимодействие",
- сказал Путин.
Президент России В.В. Путин.Фото: www.globallookpress.com
Действительно, взаимная торговля между Россией и Катаром выглядит довольно бледно, не достигая и миллиарда долларов в год. В 2016 году она составила почти $60 млн. В 2017 г. товарооборот вырос на 24,4 процента, достигнув 73,3 миллиона долларов. В совокупной внешней торговле каждая из стран составляет меньше 0,1%.
В основе российского экспорта лежит поставка продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Катар продает преимущественно минеральные продукты и продукты химической промышленности. Со своей стороны, катарский лидер выразил уверенность в росте коммерческих связей.
Нас связывают крепкие отношения, и существует взаимное доверие. Мы будем и дальше работать над расширением торговых связей, что соответствует нашим устремлениям",
- заявил Тамим Бен Хамад Аль Тани.
Путин и Аль-Тани рассчитывают на увеличение товарооборота России и Катара
Одна из ключевых целей встречи в Кремле подписание меморандума о взаимопонимании между авиакомпанией Qatar Airways и Внуково. В нем оговорена возможность покупки катарским авиаперевозчиком 25-процентной доли третьего крупнейшего аэропорта России. Годовой грузооборот Внуково составляет 18 миллионов пассажиров. Если сделка состоится, то станет самым большим иностранным капиталовложением в российские воздушные гавани. Сотрудничество ведется и в энергетической сфере. Созданный Катарским инвестиционным агентством и швейцарской компанией Glencore консорциум является акционером ПАО "НК "Роснефть".
Катар - крупнейший производитель и экспортер сжиженного природного газа (СПГ). Россия поставляет газ в основном по трубам, но с запуском арктического проекта "Ямал СПГ" Москва имеет шансы выйти в лидеры по производству этого вида топлива. По статистике 2015 года, по поставкам СПГ Россия заняла 8-е место, в 2016 - седьмое. Ближайший конкурент эмирата - Австралия, который, по оценкам специалистов, может временно сместить с трона Катар за счет завершения строительства новых СПГ проектов. Москва и Доха обладают крупнейшими запасами газа в мире, занимая первое и третье место.
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Катар приглашает российские компании участвовать в наращивании производства СПГ, чем уже занимаются американская ExxonMobil и англо-голландская Shell.
Месторождения разработаны, но есть дополнение или расширение, о котором было объявлено, и оно будет произведено в 2019 и 2020 годах. Российские компании, подобно другим, могут попробовать выиграть тендер, о котором будет объявлено",
- РИА Новости цитирует посла Катара в Москве Фахд Мухаммед аль-Аттыйя. На правительственном уровне две страны координируют действия для регулирования рынка углеводородов и выполнения обязательств по добыче нефти между странами-членами ОПЕК и государствами, не входящими в картель. Катар проявляет интерес и к российской оборонке. В январе аль-Аттыйя обнародовал планы о приобретении Дохой зенитно-ракетных комплексов С-400.
Что касается политического русла, то на текущий момент речь идет о восстановительном периоде. С началом сирийского конфликта, где Катар и Саудовская Аравия поддержали противников Башара Асада, отношения с Москвой заметно охладели. В декабре 2011 года в аэропорту Катара таможенниками этой страны был избит российский посол Владимир Титоренко, отказавшийся предоставлять на проверку дипломатическую почту. Россия отозвала посла и понизила уровень дипотношений. С приходом к власти сменившего своего отца в 2013 году Тамим бин Хамад Аль Тани отношения пошли на поправку. В феврале 2014 года в Сочи состоялась первая встреча нового катарского эмира с Путиным. Два года спустя Аль Тани снова посетил Россию с официальным визитом.
У вас исторические отношения со странами арабского мира, и мы отмечаем ту роль, которую вы играете с тем, чтобы помогать решать проблемы некоторых наших стран",
- сказал на встрече в Кремле Аль Тани, возможно, намекая на роль России в Сирии.
Эмир Тамим Бен Хамад Аль Тани. Фото: www.globallookpress.com
Путин назначил специалиста по Ближнему Востоку замглавой МИД России
Несмотря на финансово-энергетические интересы, расхождения по Сирии сохраняются. Катар все еще требует отставки Башара Асада и поддерживает вооруженную оппозицию, в частности "Ахрар-аш-Шам", которую сирийская армия вытесняет из Восточной Гуты. При этом Доха и Москва четко дифференцируют экономические и геополитические треки, чтобы не жертвовать одним ради другого. На политическом направлении, которое сегодня катарский лидер обсудит с главой МИД России Сергеем Лавровым, преимущество на стороне Москвы. Союзник Кремля одерживает вверх над прокатарскими силами в Сирии. А сам Катар с лета прошлого года оказался в экономической блокаде суннитских стран, обвиняющих эмират в заигрывании с Ираном союзником России в Сирии.
Гасанов Камран

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