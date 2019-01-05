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Вопреки приказу Трампа США уйдут из Сирии не до конца, часть войск останется на неопределенный срок - СМИ

05 января 2019, 21:54  •  54 • Политика
США оставят войска на юге Сирии на неопределенный срок вопреки приказу президента Дональда Трампа о полном выводе, сообщают американские СМИ.
Американские войска уйдут из Сирии не до конца, часть военнослужащих может остаться на юге арабской республики на неопределенный срок, несмотря на решение президента США Дональда Трампа о полном выводе военного контингента. Об этом сообщает американский канал NBC со ссылкой на окружение советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Отмечается, что в приказе Трампа не указан конкретный срок полного вывода американских войск из Сирии. В этой связи часть военных может остаться на юге страны на неопределенный период времени. По информации телеканала, советник главы США по нацбезопасности Болтон, находящийся с визитом в Израиле, планирует объявить об этом в ходе переговоров с властями страны.
При этом подчеркивается, что окончательное решение по этому поводу пока не принято - всё зависит от исхода переговоров с Израилем и Иорданией. Эту же информацию подтверждает агентство Bloomberg.
Напомним, что о полном выводе американских войск из Сирии было официально объявлено 19 декабря 2018 года. По словам официальных лиц США, процесс может занять от 60 до 100 дней.

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