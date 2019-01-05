Вопреки приказу Трампа США уйдут из Сирии не до конца, часть войск останется на неопределенный срок - СМИ

Американские войска уйдут из Сирии не до конца, часть военнослужащих может остаться на юге арабской республики на неопределенный срок, несмотря на решение президента США Дональда Трампа о полном выводе военного контингента. Об этом сообщает американский канал NBC со ссылкой на окружение советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Отмечается, что в приказе Трампа не указан конкретный срок полного вывода американских войск из Сирии. В этой связи часть военных может остаться на юге страны на неопределенный период времени. По информации телеканала, советник главы США по нацбезопасности Болтон, находящийся с визитом в Израиле, планирует объявить об этом в ходе переговоров с властями страны.

При этом подчеркивается, что окончательное решение по этому поводу пока не принято - всё зависит от исхода переговоров с Израилем и Иорданией. Эту же информацию подтверждает агентство Bloomberg.

Напомним, что о полном выводе американских войск из Сирии было официально объявлено 19 декабря 2018 года. По словам официальных лиц США, процесс может занять от 60 до 100 дней.