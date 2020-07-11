"Вопреки обещаниям": Зеленский продал свой дом и и переехал в резиденцию

На Украине новый скандал. И снова связанный с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским. На этот раз резкую политическую реакцию оппозиции, что справа, что слева, вызвала продажа Зеленским своего дома в селе Иванковичи и переезд президента в государственную резиденцию в местечке Конча-Заспа, где традиционно проживают самые сливки киевской элиты.

Сумма сделки составила почти 500 тысяч долларов, но резонанс вызвало не это (в конце концов, каждый имеет полное право распоряжаться своими честно заработанными средствами), а то обстоятельство, что Зеленский нарушил свое публичное обещание, данное им в ходе президентской выборной кампании весной 2019 года.

- Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Я вот не знаю, как это сейчас называется. Вот эти резиденции – я не вижу в них вообще никакого смысла, - заявил Владимир Зеленский между первым и вторым туром выборов президента Украины в прошлом году, обосновывая ненужность государственных резиденций для главы государства. - В итоге, как мы с вами ездим, допустим, в Европе по экскурсиям, и ты видишь эти старые резиденции больших королей. Ну что это сейчас? Это все для экскурсий.

И сейчас ему припомнили те обещания, что он щедро раздавал будучи еще кандидатом, нещадно эксплуатируя образ своего киношного героя, президента Голобородько.

- Он заявлял, что никогда не будет жить на этих дачах, а там будут жить дети — все это было. Когда период «романтической юности» закончился, он понял, что на даче лучше будет жить он — это «намного лучше», чем дети, - издевательски прокомментировал решение Зеленского депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире канала «112 Украина».

Учитывая настроения, которые все больше начинают доминировать в украинском обществе по отношению к Зеленскому и нарастающее им недовольство среди населения, решение перебраться в резиденцию, приспособленную для безопасности проживающих, с наличествующей государственной охраной не видится чем-то из ряда вон выходящим.

Однако среди сторонников националистов усиленно распространяется сейчас другая версия – что Зеленский не просто испугался какого-то локального недовольства, а чувствует, что не досидит в кресле президента положенный ему срок, и избавляется от недвижимости, чтобы в любой момент, когда сочтет необходимым, стартовать из страны налегке. «Вариант Януковича», только с тем отличием, что глава государства готовится к бегству загодя.

Более того, один из –экспертов-активистов, некий Тарас Чорновил объявил, будто Зеленский сейчас строит свою частную резиденцию за пределами Украины. Причем, не в Европе, не в США или, на худой конец, России (здесь ему нечего делать после проводимой им политики в отношении Донбасса), а в Омане. Кстати говоря, именно в Оман Зеленский летал в январе 2020-го. Как потом пытались объяснить в Офисе президента Украины, то ли на отдых, то ли на деловые переговоры – окончательную версию в службе Зеленского так и не выработали.

Так это или нет, на данный момент знает лишь сам Владимир Зеленский. Однако, вне зависимости от побудительных мотивов, своим решением перебраться в госрезиденцию он разочаровал часть своих избирателей, которые еще продолжали в него верить.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники