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Вопреки Нюрнбергу: на Украине реабилитирована дивизия СС «Галичина»

29 сентября 2020, 13:40  •  132 • Украина

Апелляционный суд Киева снял запрет на использование нацистской символики дивизии СС «Галичина». В мае этого года она была запрещена решением Окружного административного суда Киева.

Это решение было встречено здесь с большим сочувствием. К примеру, депутат Верховной рады Максим Бужанский, несмотря на свою принадлежность к правящей партии «Слуга народа», назвал его «прекрасным финалом к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне». «Все, приехали, закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев под рукоплескания местных властей… Выражаю огромную благодарность и уважение истцу, адвокату, судьям и всем, кто добился этого решения! А за пропаганду нацизма будем сажать», - писал он.
Депутата поддержали представители различных общественных организаций. В частности, глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский выразил мнение, что «наконец-то на Украине появились хоть какие-то подвижки в противодействии героизации нацистов». Оказалось – недолго. По настоянию Института национальной памяти решение было обжаловано. На этот раз суд выступил на стороне националистов и бывших карателей.
«Галичина» была сформирована по решению немецких оккупационных властей из украинских добровольцев и входила в состав СС. Еще на этапе обучения ее подразделения принимали участие в боевых действиях и карательных операциях против партизан, причем не только на Украине, но и в Польше, во Франции, в Югославии. Приносили присягу Гитлеру и сражались на его стороне. Убивали мирное население. В феврале одно из подразделений было задействовано в уничтожении польского села
Гута Пеняцка. «Галичинцы» убили более 500 человек, включая женщин и детей. Преступления «Галичины» осуждены Нюрнбергским трибуналом.
На реабилитации дивизии настаивал Институт национальной памяти. По мнению его директора Антона Дробовича, националисты из «Галичины» были вовсе не преступниками, а «патриотами».
Кстати, как сообщали СМИ, заседание апелляционного суда сопровождалось митингом неонацистов. Радикалы выкрикивали угрозы в адрес юристов и требовали увековечить память карателей. Неназванный источник из партии «Голос» также незадолго до этого сообщил, что на судей оказывается давление и они боятся за свою жизнь, поскольку прекрасно понимают, что никто не будет их защищать от произвола со стороны неонацистов.
Угрозы поступали также и в адрес первых истцов, по инициативе которых суд в мае все-таки признал «Галичину» нацистской. Тогда неизвестные расклеивали листовки с их портретами, перечеркнутыми рунами СС и написанным поверх лозунгом: «Слава нации, смерть врагам!». Это весьма точно характеризует нынешнюю ситуацию на Украине и показывает, что у власти находятся либо нацисты, либо запуганные ими люди.

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