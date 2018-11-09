Вопреки нормам общения: Лавров назвал «мегафонной дипломатией» обвинения австрийского офицера в шпионаже в пользу РФ

Власти Австрии заявили, что подозревают отставного полковника Вооружённых сил страны в шпионаже в пользу России. Канцлер Себастьян Курц потребовал от Москвы предоставить информацию по данному инциденту. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию, намеченный на начало декабря. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что претензии Вены его неприятно удивили, поскольку они поступили не по налаженным каналам связи, а в виде публичного заявления. Министр отметил, что западные партнёры Москвы всё чаще прибегают к «мегафонной дипломатии», предпочитая её традиционным способам общения между государствами.

Россия призывает своих западных партнёров не прибегать к мегафонной дипломатии, а действовать в рамках существующих норм международного общения и прояснять возникающие вопросы по налаженным каналам связи. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос RT о бывшем австрийском военном, которого Вена подозревает в ведении разведдеятельности в пользу РФ.

«Я только что об этом узнал и, честно говоря, меня эта информация неприятно удивила. Испокон веков было принято, что если у какой-то страны возникает озабоченность, подозрения относительно действий другой страны, подозрения в причастности кого-то к процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснения», — заявил министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Коморских островов Мохамедом Эль-Амином Суэфом.

«В последнее время, к сожалению, наши западные партнёры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, к мегафонной дипломатии, обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно», — отметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что российская сторона в пятницу, 9 ноября, пригласит в МИД австрийского посла в Москве, где внимание дипломата обратят на то, «какими методами нужно действовать, если возникают какие-то вопросы к РФ».

«Необходимо следовать тем нормам, которые были выработаны в ходе формирования практики международного общения», — подчеркнул Лавров.

Посол Австрии прибыл в МИД России

Напомним, утром в пятницу австрийская газета Kronen Zeitung опубликовала материал об отставном полковнике Вооружённых сил Австрии, которого подозревают в ведении разведывательной деятельности в пользу РФ (сообщается, что за свою работу он получил суммарно €300 тыс.). После этого в Вене была созвана экстренная пресс-конференция, на которой федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны республики Марио Кунасек прокомментировали разгорающийся шпионский скандал.

«Мы должны проинформировать вас: у Австрии есть подозрение, что отставной полковник австрийских Вооружённых сил на протяжении многих лет работал с российской разведслужбой. По нашим данным, это началось в 1990-е и продолжалось до 2018 года», — цитирует Курца РИА Новости.

По его словам, расследование в отношении экс-полковника только предстоит провести. В прокуратуре Зальцбурга ТАСС сообщили, что бывшему офицеру может грозить до десяти лет тюрьмы. Между тем австрийские власти исходят из того, что опасения относительно шпионской деятельности подтвердятся.

«Из-за текущей информационной ситуации и с учётом, например, недавних событий в Нидерландах в настоящий момент мы можем исходить из того, что подозрение подтвердится», — заявил канцлер.

«Независимо от того, происходят ли такие инциденты в Нидерландах или Австрии, они не улучшают отношения между Россией и Европейским союзом», — отметил Курц.

По его словам, Вена требует от Москвы предоставить транспарентную информацию по этой ситуации. Уполномоченный представитель российского дипломатического корпуса уже вызван в австрийский МИД. Кроме того, Австрия начинает консультации со своими европейскими партнёрами.

Канцлер также сообщил, что из-за разгорающегося шпионского скандала глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию, намеченный на начало декабря.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и глава Минобороны республики Марио Кунасек

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© Leonhard Foeger

Удар по двусторонним отношениям

Позднее глава австрийского МИД заявила, что отношения Москвы и Вены могут всерьёз осложниться в случае подтверждения информации о ведении подозреваемым разведдеятельности в пользу России.

«Если подозрения подтвердятся, это может вызвать серьёзную напряжённость для двусторонних отношений Австрии и России», — цитирует Кнайсль Австрийское агентство печати.

В свою очередь, глава Минобороны Марио Кунасек сообщил, что несколько недель назад разведслужба одного из союзных государств сообщила австрийским властям о происходящих «утечках информации». После этого сигнала контрразведка Австрии (Abwehramt) определила личность подозреваемого и связалась с ним. Сообщается, что бывший военный передал властям свой ноутбук, с которым сейчас работают специалисты.

По словам Кунасека, этот случай «показывает, что шпионаж есть даже после окончания холодной войны».

Расследование ведёт Минобороны страны при содействии органов правосудия. При этом, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Кунасек заявил, что пока нельзя сказать, является ли деятельность подозреваемого единичным инцидентом. Глава военного ведомства добавил, что в связи с произошедшим в Австрии должна быть усилена безопасность, включая активизацию деятельности в IT-секторе.

В российском посольстве в Австрии и пресс-бюро Службы внешней разведки отказались от комментариев относительно заявлений австрийской стороны.

Стоит добавить, что в последнее время сразу несколько европейских стран вменяют России ведение шпионской деятельности. Дело о «политическом шпионаже» расследуется в Швейцарии, а власти Нидерландов сообщали о якобы предотвращённой «кибератаке на ОЗХО».