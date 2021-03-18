Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
Главная / Политика

"Вопреки козням Киева": Москва обеспечит Крым водой - Захарова

18 марта 2021, 18:25  •  56 • Политика
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Россия до конца текущего года планирует запустить в строй три водозабора
Крымчане будут обеспечены водой вопреки всем "козням" постмайданных деятелей. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга.
"Будет обеспечено надежное водоснабжение полуострова, несмотря на козни киевского режима", – пообещала дипломат.
Она отметила, что 16 марта был запущен в строй водозабор на реке Бельбек, благодаря которому можно будет получать 50 тыс куб в сутки. По ее словам, к концу 2021 г. планируется завершить строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов.
Помимо этого в 2022-ом намечено запустить две опреснительные установки, которые сейчас проектируются, добавила представитель министерства.
Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин поблагодарил военных, построивших новый водозабор под Севастополем. По данным замминистра обороны России Тимура Иванова, на стройке было задействовано 740 человек и 280 единиц техники, работы велись в три смены, передает "Крыминформ". С сегодняшнего дня вода из Бельбекского водозабора начала поступать в Севастополь.

Добавим, киевский режим в отместку за проведенный крымчанами референдум о вхождении в состав РФ перекрыли в апреле 2014 г. Северо-Крымский канал, который обеспечивал днепровской водой полуостров. В нынешнем году власти Незалежной обещали еще построить дополнительную дамбу, дабы окончательно не допустить попадание вод Днепра в Крым.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
18 марта 2021, 08:20
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Байдена рассказал блогер
18 марта 2021, 01:00
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Не было такой страны"
18 марта 2021, 01:00
Закройте уши, это не для русских: американист объяснил скандальное заявление Байдена о Путине
18 марта 2021, 01:00
"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла из США
18 марта 2021, 04:40
Слова Байдена заставят влезть на столб: Кому и зачем, рассказал политолог
18 марта 2021, 12:55
Сбрасывает бомбу каждые 12 минут. Прокомментируете? Байдена спросили в лоб после хамства о Путине
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 марта 2021, 08:20
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Байдена...
18 марта 2021, 01:00
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Не был...
18 марта 2021, 02:50
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
18 марта 2021, 01:00
Закройте уши, это не для русских: американист объяснил скандальное заявление Байдена ...
18 марта 2021, 01:00
"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла и...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 марта 2021, 02:50
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
12 марта 2021, 06:35
Украинский политолог: Нужно завязывать с «голож*пым героизмом»
17 марта 2021, 21:20
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
13 марта 2021, 09:10
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
12 марта 2021, 04:45
"Весь мир ставит опыты на людях": Американцы раскрыли, почему "Спутник V" уникальна
13 марта 2021, 16:30
Во время выступления Зеленского разразился скандал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.