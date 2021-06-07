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Вопреки Европе: На Балканах открыли небо для Белоруссии

07 июня 2021, 12:25  •  467 • В мире
Председатель парламента Ивица Дачич заявил, что Сербия не закроет авиасообщение с Белоруссией, так как не является членом ЕС.
Сербия сохранит партнёрские отношения с Белоруссией в части воздушного сообщения и не станет закрывать авиасообщение с Белоруссией вопреки постановлению Совета Европы. На текущий момент авиакомпании Белоруссии прекратили рейсы по 21 направлению.
Напомним, что под санкции Белоруссия попала после разворота авиалайнера компании Ryanair из-за сообщения о бомбе на борту самолёта. Срежи пассажиров оказался разыскиваемый в Белоруссии Роман Протасевич, который был задержан властями после посадки.
В пятницу, 4 июня, стало известно, что страны Евросоюза закроют авиасообщение с Белоруссией. Запрет действует на все белорусские авиакомпании.
Руководство Белоруссии, в свою очередь, собирается оспаривать запрет на полёты, ссылаясь на документ 1944 года. В Чикагской конвенции о международной гражданской авиации указано, что нельзя закрывать авиасообщение в одностороннем порядке по национальному признаку.

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