Вопреки Европе: На Балканах открыли небо для Белоруссии

Председатель парламента Ивица Дачич заявил, что Сербия не закроет авиасообщение с Белоруссией, так как не является членом ЕС.

Сербия сохранит партнёрские отношения с Белоруссией в части воздушного сообщения и не станет закрывать авиасообщение с Белоруссией вопреки постановлению Совета Европы. На текущий момент авиакомпании Белоруссии прекратили рейсы по 21 направлению.

Напомним, что под санкции Белоруссия попала после разворота авиалайнера компании Ryanair из-за сообщения о бомбе на борту самолёта. Срежи пассажиров оказался разыскиваемый в Белоруссии Роман Протасевич, который был задержан властями после посадки.

В пятницу, 4 июня, стало известно, что страны Евросоюза закроют авиасообщение с Белоруссией. Запрет действует на все белорусские авиакомпании.

Руководство Белоруссии, в свою очередь, собирается оспаривать запрет на полёты, ссылаясь на документ 1944 года. В Чикагской конвенции о международной гражданской авиации указано, что нельзя закрывать авиасообщение в одностороннем порядке по национальному признаку.