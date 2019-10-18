Вопреки Эрдогану: турецкая армия атакует сирийские города

Турецкие войска проигнорировали договоренность о прекращении огня и продолжили обстреливать населенные пункты в Сирийском Курдистане, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя «Сирийских демократических сил» (СДС). Курдское ополчение расценило это как срыв соглашения, которое было заключено накануне при посредничестве США.

«Несмотря на соглашение о прекращении огня, турецкая авиация и артиллерия продолжают налеты на позиции наших бойцов и наносят удары по мирным населенным пунктам», — сказал представитель СДС Мустафа Бали. В частности, по его словам, турецкие войска продолжают обстрел города Рас-эль-Айн. Как передает РИА «Новости», особенно сильно обстреливаются цели рядом с больницей. По данным агентства, из-за продолжающихся боестолкновений четыре машины скорой помощи не смогли попасть в Рас-эль-Айн.

Заявления курдского ополчения соответствуют данным, которые ранее передавало Reuters, корреспонденты которого находятся в зоне боевых действий. Они сообщали о продолжающейся стрельбе и пожарах в городе.

Кроме того, как передает Al Mayadeen, поддерживаемые турецкими властями вооруженные группы проникли в сирийскую провинцию Хасака.

О продолжающихся обстрелах в этом районе также в ходе брифинга в Женеве сообщил официальный представитель управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.

При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что эта информация не соответствуют действительности. «Никаких обстрелов нет, это все дезинформация, не знаю, откуда вы это все берете. Я сегодня говорил с нашими военными, они подтвердили, что столкновений нет», — сказал он журналистам.

Накануне он провел переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом, в ходе которых стороны договорились о прекращении огня на 120 часов.

Предполагается, что в течение этого времени курды должны отвести свои силы за пределы 30-километровой зоны, а США будут способствовать этому процессу. Пенс уточнил, что американские войска, которые начали выходить оттуда 7 октября, в этот район больше не вернутся.

Теперь Эрдоган намерен обсудить следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он планирует этот диалог на 22 октября, когда главы государств встретятся в Сочи.

«То, к чему мы стремились, осуществилось вчера. Результатом переговоров с Пенсом стало вчерашнее совместное заявление из 13 пунктов.

Террористическая организация уйдет из зоны безопасности шириной 32 км и длиной 444 км с запада на восток, как мы договорились.

Во вторник буду говорить с Путиным о следующей фазе. Надеюсь, таким образом удастся полностью добиться всех поставленных в рамках нашей операции целей», — сказал турецкий лидер журналистам.

За день до соглашения об установлении режима прекращения огня Эрдоган заявил, что турецкая операция «Источник мира» на севере Сирии не закончится, пока курдские бойцы не сложат оружие. Президент назвал самым быстрым вариантом окончания конфликта уход курдов с территорий, которые Анкара планирует включить в создаваемую ей «зону безопасности». В противном случае Турция продолжит стремление к своей цели. Турецкий лидер заявил, что решение о создании такой зоны обсуждению не подлежит.

Он пояснил, что Анкара не настаивает на присутствии своих военных в сирийском городе Манбидж, но хочет, чтобы оттуда «ушли террористы».

Эрдоган подчеркнул, что не объявит о прекращении огня, как того требуют США.

«Мы не садимся за стол переговоров с террористическими организациями», — сказал он и заверил, что Анкару не страшат американские санкции.

Эрдоган начал военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. Турецкая армия проводит ее совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Задача «Источника мира», как назвали эти действия в Анкаре, — борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). К террористам Турция также причисляет представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG), которые контролируют районы на севере Сирии. При этом Вашингтон считает их союзниками в борьбе с терроризмом.