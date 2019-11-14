«Воплощение технологий завтрашнего дня»: какими характеристиками обладает новый корвет ВМФ России «Гремящий»

Новый российский корвет «Гремящий» прибыл на Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для прохождения государственных испытаний. Об этом сообщили в Минобороны России. Многоцелевые корветы проекта 20385 предназначены для обнаружения и уничтожения кораблей и подлодок противника, обеспечения высадки десанта и охраны прибрежной зоны. Они оборудованы новейшим вооружением и техникой, а в ближайшем будущем корабль будет оснащён гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Эксперты отмечают, что по своим характеристикам «Гремящий» превосходит западные корабли такого же класса.

Новый российский корвет «Гремящий» проекта 20385 прибыл на Северный флот ВМФ России, где будет проходить государственные испытания. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегического объединения.

«Сегодня в Беломорскую военно-морскую базу (ВМБ) Северного флота для проведения государственных испытаний прибыл головной корвет проекта 20385, построенный на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте Минобороны России.

Отмечается, что «Гремящий» переходил из Балтийского в Белое море в сложных гидрометеорологических условиях, что стало хорошей проверкой профессиональной подготовки экипажа. В северных морях корвет сопровождали спасательный буксир «Николай Чикер» и силы Беломорской ВМБ, которые также будут участвовать в испытаниях корвета в Белом море.

В конце октября «Гремящий» после ходовых испытаний находился на заводе «Янтарь» в Калининградской области, на месте временной швартовки его осмотрели президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Командир корабля капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал президенту и главе Минобороны об особенностях управления кораблём и его вооружении. В разговоре с Владимиром Путиным Довгайлов сказал, что «Гремящий», оснащённый высокоточными ракетами «Калибр», в перспективе можно вооружить новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». На что получил от главы государства утвердительный ответ. «Циркон» обязательно будет», — заверил президент.

Полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что оснастить «Гремящий» гиперзвуковыми ракетами не составит особого труда.

«Сегодня ракеты «Циркон» не предусмотрены для этого корвета, но пусковой контейнер ракеты «Калибр» при определённых доработках может подойти и для новейшей гиперзвуковой ракеты», — пояснил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра корвета «Гремящий»

РИА Новости

© Михаил Климентьев

«Принципиально новые технологии»

Проект многоцелевого корвета 20385 был разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». «Гремящий» предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны и сопровождения других кораблей.

Водоизмещение корвета составляет 2,2 тыс. т, длина корабля — 104 м, ширина — 13 м. «Гремящий» может развивать скорость до 27 узлов (50 км/ч), дальность плавания составляет 3,5 тыс. морских миль (около 6,5 тыс. км) при автономности в 15 суток. Обеспечивает работу корабля экипаж в составе 99 моряков.

В марте 2018 года в интервью газете «Красная звезда» командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц сообщил, что в ближайшие годы ТОФ получит четыре таких корабля.

«В корвете «Гремящий» и в последующем корвете «Проворный» внедрены принципиально новые технологии и конструкционные решения. Кроме всего прочего, эти корабли являются первыми на ТОФ носителями комплекса крылатых ракет «Калибр»... Всего в ближайшие годы мы рассчитываем принять на вооружение до четырёх корветов с оптимальным составом вооружения. В планах довести их общее количество до восьми единиц», — рассказал адмирал Авакянц.

Корветы проекта 20385 вооружены 100-мм автоматической артиллерийской установкой А-190-01, двумя 30-мм зенитными автоматами АК-630М, универсальными ракетными комплексами «Калибр-НК» с восемью крылатыми ракетами на борту, комплексом противовоздушной обороны ЗРК «Редут» с большим количеством пусковых ячеек и торпедным комплексом «Пакет-НК».

Кроме того, корветы проекта 20385 оснащены широким рядом радиолокационных систем и комплексов электронного управления системами корабля. Так, на «Гремящем» установлена боевая информационно-управляющая система «Сигма», а выявление противника на море и в воздухе осуществляется станцией «Фурке-2». Система управления огнём корабля работает в паре с наводящимся комплексом «Монумент А». Обнаружение подводных целей осуществляют станции слежения и обнаружения «Заря» и «Минотавр».

В конструкции корабля активно применялись композитные материалы, в том числе негорючий многослойный пластик, а в архитектуре главных надстроек использован принцип отражающих поверхностей, который позволяет значительно снизить радиолокационную и оптическую заметность. Эти же материалы и принципы применялись и при конструкции корпуса корабля, что снижает возможность его обнаружения подводными лодками. Всё это значительно повышает «живучесть» корвета, позволяя «Гремящему» на больших расстояниях выявлять корабли вероятного противника, самому оставаясь вне зоны обнаружения.

Корвет «Гремящий»

© Министерство обороны РФ

Уникальная многозадачность

Тактико-технические характеристики и широкий набор вооружений делают корветы проекта 20385 по-настоящему многозадачными кораблями по сравнению с западными судами такого же класса, отмечает Виктор Литовкин.

«У западных морских держав есть корабли такого класса, но они не настолько вооружены, как российские. В США самые разные корабли входят в ударные авианосные соединения, поэтому им не нужно иметь многоплановое вооружение, такое как противокорабельное, противовоздушное, противолодочное. У России практически все корабли имеют несколько видов вооружений на случай самозащиты, — пояснил Литовкин.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, основной задачей подобных корветов является охрана прибрежных зон.

«Этот корабль способен в том числе нанести серьёзный ущерб авианосной американской группе, несмотря на то что он по своим размерам достаточно небольшой. Корвет такого класса способен решать задачи противолодочной обороны и поддержки других кораблей», — рассказал эксперт.

«Гремящий» и другие корветы проекта 20385 являются примерами передовых военно-морских технологий в действии, добавил Кнутов.

«Это корабли, которые не только соответствуют всем современным требованиям, но и представляют собой воплощение технологий завтрашнего дня. Более того, в них заложена возможность модернизации, соответственно, их пусковые установки впоследствии будут использованы под ракеты «Циркон», которые поступят в ближайшее время на вооружение российской армии. У западных морских держав есть корветы, но российские корабли наиболее современны с точки зрения электроники и ракетного вооружения. У стран — участниц НАТО ультрасовременные корветы, но если рассматривать ракетное вооружение, то российские корабли по своим характеристикам превосходят западные аналоги», — заключил эксперт.