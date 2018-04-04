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"Вопиющее нарушение": Российский омбудсмен потребовала вернуть задержанным Украиной крымским рыбакам паспорта РФ

04 апреля 2018, 00:24  •  51 • В России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд" с десятью жителями полуострова на борту вопиющим нарушением и парадоксом. Соответствующее заявление опубликовано на ее официальном сайте.

- Как мне стало известно, у членов команды судна изъяты паспорта граждан Российской Федерации, на них оказывается давление с целью принудительного признания себя гражданами Украины, - сообщила обмудсмен.

Она напомнила, что в настоящее время моряки испытывают трудности с обеспечением питьевой водой, медикаментами и продовольствием. Российского консула на борт не допускают.

- Расцениваю эту парадоксальную ситуацию как вопиющее нарушение норм международного права и призываю власти Украины незамедлительно обеспечить российским гражданам неотъемлемое право на гражданство и допустить к ним российского консула, - заявила Татьяна Москалькова.

Она добавила, что уже направила официальные обращения в ООН, Совет Европы, ОБСЕ, а также Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Л. Денисовой и призвала "разобраться в сложившейся ситуации и принять меры по обеспечению прав российских граждан в соответствии с нормами международного права".

Напомним, крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами. На Украине их обвиняют в нарушении порядка въезда из «временно оккупированной территории», как сейчас в Украине именуют Крым.

Сейчас судно находится в Бердянске Запорожской области. Его арестовали.

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Киева немедленно освободить всех членов экипажа российского судна.

Власти Крыма решили оказать помощь родственникам захваченного экипажа сейнера: принято решение выделить из резервного фонда правительства республики материальную помощь - 100 тысяч рублей на каждую семью.

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