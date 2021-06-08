Вопиющая провокация: Госдума осудила проект закона Украины о коренных народах

В Госдуме приняли постановление, осуждающее законопроект Владимира Зеленского о коренных народах Украины.

Госдума в постановлении осудила инициативу президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского народа и других из числа коренных народов Украины.

Сам факт этой законодательной инициативы президента Украины Госдума России считает "вопиющей провокацией, направленной на обострение напряжённости и конфликтов как внутри Украины, так и за её пределами".

Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2% населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57%) и молдаван (0,54%), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине,

- говорится в принятом постановлении.

Парламент России подчёркивает, что "внесённый законопроект рассматривается как оскорбление исторической памяти и должен получить соответствующую оценку со стороны европейских парламентариев".

Госдума подчёркивает "пагубность" национальной политики Киева, продолжающего подрывать основы собственной конституции, передаёт РИА Новости.

Зеленский внёс в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", он помечен как неотложный. Закон оговаривает права коренных народов страны и особенности их выполнения.