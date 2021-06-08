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Вопиющая провокация: Госдума осудила проект закона Украины о коренных народах
08 июня 2021, 13:10 • 146 • Политика
В Госдуме приняли постановление, осуждающее законопроект Владимира Зеленского о коренных народах Украины.
Госдума в постановлении осудила инициативу президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского народа и других из числа коренных народов Украины.
Сам факт этой законодательной инициативы президента Украины Госдума России считает "вопиющей провокацией, направленной на обострение напряжённости и конфликтов как внутри Украины, так и за её пределами".
- говорится в принятом постановлении.
Парламент России подчёркивает, что "внесённый законопроект рассматривается как оскорбление исторической памяти и должен получить соответствующую оценку со стороны европейских парламентариев".
Госдума подчёркивает "пагубность" национальной политики Киева, продолжающего подрывать основы собственной конституции, передаёт РИА Новости.
Зеленский внёс в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", он помечен как неотложный. Закон оговаривает права коренных народов страны и особенности их выполнения.
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