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Вопиющая провокация: Госдума осудила проект закона Украины о коренных народах

08 июня 2021, 13:10  •  146 • Политика
В Госдуме приняли постановление, осуждающее законопроект Владимира Зеленского о коренных народах Украины.
Госдума в постановлении осудила инициативу президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского народа и других из числа коренных народов Украины.
Сам факт этой законодательной инициативы президента Украины Госдума России считает "вопиющей провокацией, направленной на обострение напряжённости и конфликтов как внутри Украины, так и за её пределами".
Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2% населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57%) и молдаван (0,54%), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине,
- говорится в принятом постановлении.
Парламент России подчёркивает, что "внесённый законопроект рассматривается как оскорбление исторической памяти и должен получить соответствующую оценку со стороны европейских парламентариев".
Госдума подчёркивает "пагубность" национальной политики Киева, продолжающего подрывать основы собственной конституции, передаёт РИА Новости.
Зеленский внёс в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", он помечен как неотложный. Закон оговаривает права коренных народов страны и особенности их выполнения.

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