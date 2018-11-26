Вооружённые силы Украины приведены в полную боевую готовность

Соединения и части Вооружённых сил Украины по решению главы Генерального штаба ВС страны приведены в состояние полной боевой готовности, заявили в пресс-службе Министерства обороны.

«Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооружённых сил Украины в боевую готовность «полная», — говорится в сообщении.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины и глава государства Пётр Порошенко приняли решение ввести военное положение в стране.

Ожидается, что парламент рассмотрит этот вопрос в понедельник, 26 ноября.

25 ноября в ФСБ России заявили, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Они были задержаны.

Россия направила запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Азовском море.