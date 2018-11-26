Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вторая группа украинских катеров перестала прорываться к Керчи и ушла назад посл...
«Не реагировали на требования остановиться»: в ФСБ сообщили о задержании нарушив...
Возобновлено судоходство по Керченскому проливу
Украинские корабли "могут быть уничтожены за секунду", заявили в Крыму
Главная / Украина

Вооружённые силы Украины приведены в полную боевую готовность

26 ноября 2018, 09:39  •  91 • Украина
Соединения и части Вооружённых сил Украины по решению главы Генерального штаба ВС страны приведены в состояние полной боевой готовности, заявили в пресс-службе Министерства обороны.
 
© Ministry of Defense of Ukraine
 

«Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооружённых сил Украины в боевую готовность «полная», — говорится в сообщении.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины и глава государства Пётр Порошенко приняли решение ввести военное положение в стране.

Ожидается, что парламент рассмотрит этот вопрос в понедельник, 26 ноября. 

25 ноября в ФСБ России заявили, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Они были задержаны. 

Россия направила запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Азовском море.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

91
Источник
Похожие новости
25 ноября 2018, 23:54
Захарова заявила о «бандитских методах» в провокации ВМС Украины
25 ноября 2018, 17:24
В Киеве неизвестные обокрали супругу бывшего премьера Украины
25 ноября 2018, 14:09
МИД Украины обвинил Россию в инциденте с кораблями

26 ноября 2018, 03:09
Порошенко и СНБО поддержали решение ввести военное положение на Украине
25 ноября 2018, 23:54
В ФСБ намерены представить доказательства провокации Киева в Чёрном море
25 ноября 2018, 10:54
«Ищут, за что зацепиться»: в ЕС заявили о «незаконном вывозе» Россией культурных ценностей из Крыма
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
26 ноября 2018, 04:54
Зачем Порошенко подставил своих моряков на прорыв под Керчью
26 ноября 2018, 06:39
«Поражение, равное Цусиме»: Украина потеряла треть дееспособного состава ВМС в Азовск...
26 ноября 2018, 06:39
«Хватит посылать наши катера на верную гибель»: Экс-советник главы СБУ о ситуации в А...
26 ноября 2018, 05:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.11.18
26 ноября 2018, 00:09
Погранслужба ФСБ России подбила украинские боевые катера, заявили в Минобороны Украин...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
25 ноября 2018, 12:39
Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу
23 ноября 2018, 19:04
ГАРРИ БЕР-КУТ. УКРАИНА: НИЧЕГО НЕ ВЕРНЁТСЯ. 22.11.2018 #РАССВЕТ
21 ноября 2018, 04:56
Оппозиция Порошенко крепнет
25 ноября 2018, 17:39
«Провокация Запада»: корабли Украины нарушили границу с Россией
23 ноября 2018, 03:39
«Предпринимает манёвр»: что стоит за заявлением Турции о готовности приобрести американские ПВО Patriot
22 ноября 2018, 08:24
Индия построит для России двух новых «Адмиралов Григоровичей» — СМИ
22 ноября 2018, 21:24
Русские С-300 не остановили самолеты Израиля в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.