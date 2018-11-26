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Вооружённые силы Украины приведены в полную боевую готовность
26 ноября 2018, 09:39 • 91 • Украина
Соединения и части Вооружённых сил Украины по решению главы Генерального штаба ВС страны приведены в состояние полной боевой готовности, заявили в пресс-службе Министерства обороны.
© Ministry of Defense of Ukraine
«Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооружённых сил Украины в боевую готовность «полная», — говорится в сообщении.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины и глава государства Пётр Порошенко приняли решение ввести военное положение в стране.
Ожидается, что парламент рассмотрит этот вопрос в понедельник, 26 ноября.
25 ноября в ФСБ России заявили, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Они были задержаны.
Россия направила запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Азовском море.
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