«Вооружённые силы не планируют покидать страну»: почему США отказываются выводить свой военный контингент из Ирака

США не намерены выводить свои войска из Ирака. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. По его словам, «в этом государстве сложился консенсус об американских военных как о положительной силе». Ранее пресс-секретарь правительства Ирака заявил, что кабмин поддержит решение парламента о выводе иностранных войск с территории республики. Президент страны подчеркнул, что Ирак не желает быть «плацдармом для враждебных действий» или «новым полем битвы». По мнению экспертов, Белый дом будет делать всё возможное, чтобы не допустить вывода американских военнослужащих, так как это может негативно повлиять на предвыборные перспективы Дональда Трампа.

Министерство обороны США сообщило, что не намерено выводить войска из Ирака.

«В настоящее время Вооружённые силы США не планируют покидать Ирак», — заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Он также отметил, что Соединённые Штаты хотят «быть другом и партнёром суверенного и процветающего Ирака».

«В настоящее время мы надеемся и стремимся к тому, чтобы ВС США оставались в регионе и в Ираке для оказания последнему поддержки в деле обеспечения безопасности и процветания», — сказал он.

По словам Хоффмана, ему кажется «очевидным, что в Ираке сложился консенсус об американских военных как о положительной силе».

«Нахождение ВС США в Ираке обеспечивает присутствие НАТО, а также позволяет альянсу участвовать в операциях против ИГ* и тренировочных операциях и оказывать поддержку Силам безопасности Ирака», — сообщил американский военный.

Стоит напомнить, что ранее на этой неделе пресс-секретарь правительства Ирака Уильям Варда заявил, что кабмин республики поддержит решение парламента о выводе иностранных войск с территории страны.

«Иракское правительство готово выполнить решение парламента Ирака, в котором говорится, что все иностранные войска должны быть выведены из Ирака. Под иностранными войсками подразумеваются не только американские военные, но и военнослужащие других стран в Ираке», — сказал он в интервью CNN.

Иракский парламент 5 января проголосовал за вывод иностранных войск с территории республики. В силу вступила резолюция, которая предполагает, в частности, прекращение соглашения с коалицией по борьбе с ИГ, которую возглавляют США. Соответствующую рекомендацию в парламент внёс исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдуль Махди.

Здание Пентагона в Вашингтоне

AFP

© SAUL LOEB

На следующий день после принятия резолюции представитель главнокомандующего ВС Ирака Абдель Керим Халф сообщил, что Багдад занялся подготовкой механизма, чтобы вывести из страны иностранный военный контингент. По его словам, активность международной коалиции по борьбе с ИГ в Ираке республика хочет ограничить консультациями, поставками вооружений и тренировками военного персонала, в то время как представители иностранных ВС должны покинуть страну.

Стоит отметить, что в Ираке дислоцировано несколько американских военных баз, а общее число военных США составляет около 5 тыс. человек.

Предпосылки к решению Багдада

Напомним: резолюцию о выводе иностранных войск из республики парламентарии Ирака приняли после того, как в ночь на 3 января Соединённые Штаты нанесли ракетный удар в окрестностях аэропорта Багдада. В результате нападения погибли генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и около десяти человек сопровождения.

В Пентагоне заявили, что решение об ударе принял лично Дональд Трамп. Как отметили в Минобороны США, атака была направлена якобы «на сдерживание будущих иранских планов нападения» и экстерриториальную защиту американского персонала.

Международное сообщество осудило произошедшее. Так, в России и ряде других стран констатировали, что убийство Сулеймани приведёт к росту напряжённости в регионе. В российском Минобороны подчеркнули, что эта мера США скажется на всей системе международной безопасности.

МИД Ирака, в свою очередь, назвал действия Вашингтона грубым нарушением условий присутствия американских войск, напомнив, что США имеют право лишь тренировать иракские войска и вести борьбу с террористами в составе коалиции. Как заявил ранее Абдуль Махди, Вашингтон сообщил Багдаду о готовящейся атаке по иракской территории лишь за несколько минут до её начала. По его словам, иракские власти не давали разрешения на такую операцию.

В ООН назвали такой шаг США незаконным и заявили, что объяснения американской стороны не могут служить основанием для ликвидации граждан двух суверенных стран.

На критику в свой адрес Трамп ответил лишь спустя неделю после атаки. Так, 10 января он заявил, что у Сулеймани якобы были планы напасть одновременно на четыре американских диппредставительства, в том числе и на то, которое располагается в Багдаде.

Впрочем, власти США так и не выработали единого подхода к тому, чем аргументировать необходимость ликвидации иранского генерала Сулеймани.

Авиаудар США по международному аэропорту Багдада 3 января 2020 года

Reuters

© Iraqi Security Media Cell

Так, спустя пару дней после заявления Трампа министр обороны Марк Эспер заявил в эфире телеканала CBS, что не видел никаких «конкретных доказательств», которые бы могли быть подтверждением слов главы Белого дома.

«Намеренно выступает с угрозами»

Спустя несколько дней после того, как парламент Ирака принял решение о выводе иностранных военных с территории республики, в Госдепе выразили уверенность, что иракское правительство не планирует исполнять волю парламентариев. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник американского внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос во время брифинга.

«С точки зрения политической ситуации, конечно, я не могу предугадать действия или заявления совета представителей (иракского парламента. — RT), но я также хотел бы отметить для справки, что принятая им резолюция не имеет обязательной силы, и спросить: кто в Ираке хотел бы вывода американских войск? Полагаю, что на данный момент никто в правительстве Ирака не хотел бы этого», — сказал он.

При этом впоследствии Госдепартамент США в ответ на требование Абдуль Махди прислать представителей Вашингтона для разработки механизмов вывода иностранных войск из Ирака заявил о своём нежелании обсуждать с Багдадом эту тему. Об этом говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

«На данный момент любая делегация, которая будет направлена в Ирак, будет занята обсуждением того, как подтвердить наше стратегическое партнёрство, — не обсуждением вывода войск, а того, как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке», — указано в заявлении.

После этого Дональд Трамп сообщил, что в случае вывода американских войск из Ирака Багдад обязан будет выплатить компенсацию Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории республики.

Кроме того, американский лидер напомнил, что в США размещены большие объёмы иракских активов.

«В настоящий момент у нас много их денег. У нас сейчас $35 млрд их средств, размещённых на банковском счету. Я считаю, что они заплатят, в противном случае мы останемся там (в Ираке. — RT)», — заявил он.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Также Вашингтон не преминул оценить возможные последствия вывода американских войск с иракской территории. По словам заместителя помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худа, это может привести к возобновлению активности ИГ.

Однако эксперты полагают, что нежелание Трампа выводить войска из Ирака в первую очередь можно объяснить тем, что в Соединённых Штатах «в самом разгаре президентская кампания».

«Сейчас для Трампа довольно опасно демонстрировать любую слабость, особенно в том, что касается защиты интересов США. Отсюда и приказ убить Сулеймани, и категорический отказ вести диалог с иракскими властями. По этой же причине до ноября 2020 года вряд ли состоится серьёзный диалог между Багдадом и Вашингтоном по поводу вывода американских войск», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

Более того, по словам аналитика, Вашингтон сейчас «намеренно выступает с угрозами» в отношении Багдада.

«Соединённые Штаты неоднократно заявляли, что они заморозят иракские золотовалютные резервы, которые находятся на их территории, чтобы заставить Ирак отказаться от своих планов по выводу американских войск. Для Багдада это значительная сумма. Кроме того, подобные действия со стороны Вашингтона могут привести к серьёзному скачку цен внутри республики», — спрогнозировал аналитик.

При этом Владимир Батюк считает «несостоятельными аргументами» заявления американской стороны о негативных последствиях выхода американских военных с территории Ирака, в частности о потенциальном возрождении ИГ.

«Эта организация разгромлена как на территории Ирака, так и в Сирии», — констатировал эксперт.

По его мнению, в реальности США опасаются, что Иран может укрепить своё влияние в соседней республике.

«Для Вашингтона это самый негативный вариант развития событий после вывода войск», — пояснил аналитик.

Законное право

При этом, как утверждают политологи, Ирак имеет полное право требовать вывода иностранных войск со своей территории, в том числе американских.

15 января президент Ирака Бархам Салех заявил, что государство не стремится быть ареной для новой войны.

Президент Ирака Бархам Салех

AFP

© Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Президент заявил, что Ирак не хочет быть плацдармом для каких-либо враждебных действий против кого-либо из своих соседей или новым полем битвы, истощающим энергию и возможности народов», — говорится в сообщении канцелярии президента.

По словам Владимира Батюка, такое желание ближневосточной республики «становится ещё более актуальным с учётом резкого обострения американо-иранских отношений».

Однако, как подчёркивает эксперт, США не хотят признавать это право Багдада.

«Соединённые Штаты соблюдают международное право в той степени, в которой им это выгодно», — говорит Батюк.

Профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев предположил в беседе с RT, что Вашингтон будет делать всё возможное, чтобы предотвратить вывод своего военного контингента с территории Ирака.

«Ведь если Ирак добьётся вывода американских войск, то другие суверенные государства, как, например, Япония или Южная Корея, могут также этого захотеть», — заключил аналитик.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.