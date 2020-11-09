Вооружённые протесты запланированы в 60 городах США. Сторонников Трампа провоцируют активисты BLM

Победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену сначала присудили американские средства массовой информации, а после с заявлением выступил и сам демократ. В то же время голоса ещё не подсчитаны, а иски, поданные республиканцем Дональдом Трампом, не рассмотрены. Битва, по всей видимости, только начинается, хотя и в семье действующего президента США якобы появились те, кто призывает его отдать власть мирно - соответствующая позиция, как сообщается, у зятя политика Джареда Кушнера, сообщают CNN.

Тем временем американское общество раскололось. В 60 городах США готовятся вооружённые протесты. Reuters сообщают, что с оружием в руках на акции протеста приходят, в том числе, чтобы защититься от провокаторов. Например, 72-летний Джодж Воска приехал в Мэдисон из Иллинойса, когда узнал, что за ночь лидировавший Трамп остался не у дел в своём штате.

"Трудно поверить, что мы все легли спать во вторник вечером, и Трамп был так далеко впереди, а теперь он позади", - говорит американец.

В Фениксе протестовавшие в защиту Трампа скандировали: "Прекратите воровство!". А в Детройте мирную акцию прервали активисты движения Black Lives Matter. Они прорвались в зону, оцепленную полицией, и попытались начать бойню. В результате общими усилиями удалось выставить провокаторов - и силами полиции, и с помощью протестовавших республиканцев.

Консерваторы не хотят признавать победу Байдена и продолжают созывать марши протеста в соцсетях, используя общий хэштег #StopTheSteal (прекратите воровство).