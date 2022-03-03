Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам

Представители киевских подпольных организаций записали видеообращение с призывом к соратникам по всей стране наконец подняться и вступить в борьбу с нацистами, прикрывающимися женщинами и детьми.«Мы долго терпели, целых восемь лет с языками в жопе. Теперь настало время сделать хоть что-нибудь, поднять свою задницу и взять в руки оружие…Сделать хоть что-нибудь для нашей победы. Иначе это будет длиться очень долго, и пострадает много людей».Они говорят, что русские братья пришли им помочь избавиться от нечисти, но зайти не могут, потому что нацисты прикрываются живым щитом.И поэтому призывают приступить к уничтожению преступников своими силами — брать в руки оружие, ножи и действовать.