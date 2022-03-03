|
Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам
03 марта 2022, 05:05 • 130 • Украина
Представители киевских подпольных организаций записали видеообращение с призывом к соратникам по всей стране наконец подняться и вступить в борьбу с нацистами, прикрывающимися женщинами и детьми.
«Мы долго терпели, целых восемь лет с языками в жопе. Теперь настало время сделать хоть что-нибудь, поднять свою задницу и взять в руки оружие…
Сделать хоть что-нибудь для нашей победы. Иначе это будет длиться очень долго, и пострадает много людей».
Они говорят, что русские братья пришли им помочь избавиться от нечисти, но зайти не могут, потому что нацисты прикрываются живым щитом.
И поэтому призывают приступить к уничтожению преступников своими силами — брать в руки оружие, ножи и действовать.
Подпишитесь на нас
130
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 февраля 2022, 03:10
|
01 марта 2022, 10:55
|
26 февраля 2022, 10:45
|
24 февраля 2022, 10:55
|
24 февраля 2022, 15:00
|
28 февраля 2022, 02:40
|
28 февраля 2022, 02:40