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Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам

03 марта 2022, 05:05  •  130 • Украина

Представители киевских подпольных организаций записали видеообращение с призывом к соратникам по всей стране наконец подняться и вступить в борьбу с нацистами, прикрывающимися женщинами и детьми.

«Мы долго терпели, целых восемь лет с языками в жопе. Теперь настало время сделать хоть что-нибудь, поднять свою задницу и взять в руки оружие…

Сделать хоть что-нибудь для нашей победы. Иначе это будет длиться очень долго, и пострадает много людей».

Они говорят, что русские братья пришли им помочь избавиться от нечисти, но зайти не могут, потому что нацисты прикрываются живым щитом.

И поэтому призывают приступить к уничтожению преступников своими силами — брать в руки оружие, ножи и действовать.

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