Вооружённая сирийская оппозиция. Непримиримые. Часть 1 • 87 • Аналитика КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ГРУППИРОВОК, ПРОТИВОСТОЯЩИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ СИЛАМ В СИРИИ



Как показала практика, даже большинство читателей «Военного обозрения», не говоря уже про широкие народные массы, довольно слабо ориентируется в ситуации, сложившейся в раздираемой кровавой гражданской войной Сирии, и не понимают чётко, кто, с кем и за что там воюет. Обычно все противостоящие правительственным силам Сирии группировки характеризуются как некие аморфные «исламисты», «бородачи» и не более того.



На самом деле ситуация там крайне сложная, и подобное упрощение только ухудшает объективное восприятие реальности и понимание боевой обстановки. И для того, чтобы восполнить данный пробел, мы постараемся рассмотреть как разнообразные вооружённые группы джихадистов, выступающие против официального Дамаска, так и силы, выступающие на стороне законного правительства Сирии.





Начнём наш анализ с группировок вооружённой оппозиции, которые по международной классификации относятся к разряду «непримиримых» и характеризуются в большинстве официальных документов как «международные объединения транснациональных джихадистов».



Наиболее непримиримой и самой радикальной стороной в этой войне, по мнению многих экспертов, является группировка «Исламское государство Ирака и Сирии» («Аль-Дауляту аль-Исламийя филь Ирак ва аш-Шам», осуждённое как террористическая группировка и запрещённое в РФ и ещё в 26 других странах). Да-да, то самое «ИГ», оно же ИГИЛ, ДАИШ и т.п. Между прочим отметим, что принятая транскрипция ИГИЛ несколько неверна, т.к. эта группировка никогда так не называлась («Исламское государство Ирака и Леванта»), и эта ошибка возникла из-за неправильности перевода – арабское слово «Шам» в русскоязычных СМИ почему-то перевели не как «Сирия», а в расширенном смысле — как «Левант». Поэтому на русском языке правильнее именовать эту группировку ИГИС. И в то же время отметим, что название этой группировки на английском языке, ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), — вполне точное.





Два сторонника построения радикального исламского всемирного халифата из группировки «ИГ» со своим знаменем после взятия одной из высот (западные районы Сирии, 2016 год). Источник фото — статья "Следующая цель «Исламского государства» – Ливан?", сайт russia-now.com



Их флаг представляет собой известное по ещё раннесредневековым историческим источникам знамя, которое было принято в Арабском халифате периода правления династии Аббасидов (так называемое «Рая ат-Таухид» — «Знамя Единобожия»), и якобы, по словам джихадистов, восходящее к флагу основателя исламской религии Мухаммеда.



Данное знамя состоит из чёрного полотнища с белым кругом в центре (якобы «символ печати Мухаммеда»), где обычно начертаны три слова (сверху внизу) «Аллах-пророк — Мухаммад». Вверху полотнища пишется часть официальной «шахды» (главной фразы любого варианта исламского вероучения) – «Ла иллаха илла Аллах…» («Нет божества, кроме Аллаха…»). Внизу знамени сторонников «ИГ» часто пишется название конкретного подразделения или дополнительные ультрарадикальные исламистские лозунги.



И именно поэтому, опираясь на символы раннего, «чистого» ислама, ультрарадикальные халифатисты с самого начала стали использовать данный флаг для придания своему движению исторической легитимности и одновременно как атрибут, показывающий их прямую связь, не более и не менее, не только с халифатом Аббасидов, но якобы даже с основателем ислама Мухаммедом.





Массовый расстрел захваченных в плен местных ополченцев, произведённый в иракской мухафазе Салахеддин боевиками с флагом «Исламского государства». Источник фото — статья «Исламский халифат надвигается на Европу», сайт inosmi.ru ВКС и морской авиации России попытаются «перекрыть кислород» над Балтийским морем



Несмотря на то, что вооружённые силы различных стран заявляли о разгроме «ИГ» как в Ираке, так и в Сирии, эта организация ультрарадикальных халифатистов ещё контролирует довольно значительные районы. Формирования джихадистов, входящих в состав данной группировки, в настоящий момент присутствуют не только на севере или западе Сирии, но их локальные небольшие подразделения остаются даже в южных районах этого государства, в частности, ведут бои в провинции Дераа.



Конечно, от огромных территорий, находившихся под контролем «ИГ» в момент наибольшего расцвета этого квазигосударственного образования, в настоящее время остались только небольшие осколки. Однако даже в южных районах Сирии имеются небольшие вооружённые группы, подконтрольные данному самопровозглашённому радикальному квазихалифату, которые оказывали и оказывают наиболее ожесточённое сопротивление наступающим правительственным силам.



Абсолютная жестокость и буквально категорическая неустрашимость многих подразделений из числа ультрарадикальных халифатистов, базирующиеся на фанатичности и пассионарности участников данных незаконных вооружённых формирований, стали общеизвестны за долгие годы войн в Ираке и в Сирии. Это привело к тому, что правительственные войска и местные ополчения в некоторых случаях, особенно на раннем этапе вооружённого противостояния, едва завидев флаг этих джихадистов впереди наступавших групп боевиков, иногда утрачивали боевой дух и нередко отступали под первыми ударами джихад-мобилей…



Со всей определённостью можно сказать, что, если бы не вмешательство России, то на Ближнем Востоке вместо Сирии и Ирака существовал бы халифат ультрарадикальных джихадистов с законами, копировавшими во всём их ужасе раннесредневековые установления основателя их религии Мухаммеда. Своеобразной «библией» халифатистов, где содержится квинтэссенция мировоззрения данного ультраисламистского движения, является книга «Китаб аль-Таухид» («Книга Единобожия»). Её автор, радикальный салафитский богослов Мухаммед аль-Ваххаб ат-Тамими (1703-1792), жил в XVIII столетии (он застал начало Первой Французской революции и разгром русско-австрийской армией под командованием А.В. Суворова огромного османского войска на р. Рымник) и стал не только одним из основателей ваххабитского движения, но и сыграл одну из ключевых ролей при образовании государства Саудовская Аравия.





