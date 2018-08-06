Вооружённая самозащита. Не опять, а снова • 105 • Аналитика







Вот недавние примеры. Почтенный сенатор, который при Ельцине возглавлял погранвойска, впервые кратко сообщил, что, мол, в России, в отличие от стран с разрешённым оружием, отсутствует оружейная культура, посему разрешать не следует. А вот как эту культуру восстановить, почему это не делали раньше и, самое главное, если культура появится, то можно ли будет разрешить? Об этом член Совета Федерации сановито умолчал. Мне это напомнило другой, весьма забавный эпизод на одном из форумов. Там участник постоянно и разнообразно заявлял, что при нынешнем жизненном уровне в России, который так напрягает общество, надо не оружием заниматься, а стремиться к повышению этого самого уровня. И когда у него кто-то уточнил, что, стало быть, оружие следует разрешать только после повышения уровней? Этот форумчанин высказался в том смысле, что при высоком уровне жизни разрешать людям оружие просто незачем, ибо оно им не понадобится.





А вот ещё один свежайший пример. Знаменитый юрист, правительственный эксперт, вхожий в высшие инстанции, выдал на интервью следующее... Нормальное гражданское оружие разрешать не следует, менять законы в сторону разрешения самообороны тоже. Незачем. Есть 37-я статья Уголовного кодекса, которая разрешает в случае опасности защищаться от нападения, вплоть до убийства нападающего. Ему в ответ указали статью УК о превышении пределов обороны, по которой сидят тысячи людей. А юрист эдак вальяжно заявил, что таки да, правоприменительная практика отвратительна, вот и надо бороться с правоприменителями, а не "хорошие" законы менять. Вот только эта практика калечит жизнь лучшим людям страны аж с 1926 года, когда в УК ввели эти пределы самообороны, и никакого просвета как не было, так и не просматривается. Посему, по предложению юриста, боритесь те, кто хочет, с шестёрками, увязайте в этой борьбе навечно и бесплодно, а тузов трогать ни к чему, они хорошие законы вводят. Ещё сей юрист высказался о принципе "мой дом — моя крепость". Нельзя, нельзя! Ведь тогда можно будет убивать, к себе в дом затаскивать и говорить, что оборонялся. Я даже оторопел от такого кликушества! Он же только что позиционировал себя как знатока мировой судебной практики, поэтому обязан был знать, что в ней криминальных убийств, прикрытых защитой жилища, практически не встречается, а те, что случаются, легко раскрываются при следствии, так как убийца обязан вызвать сразу после убийства полицию. Экспертиза быстро установит время смерти убитого, его сопоставят с часом звонка в полицию, и если интервал по времени был значительным (надо же время, чтоб в дом затащить!), то убийца попадает под подозрение. Преступники это прекрасно знают и не пользуются таким способом маскировки убийств. Если отслеживать внимательно дискуссии на форумах, то можно заметить, как слоятся противники гражданской вооружённой самообороны. Есть, скажем, слой тех, кто из дискуссии в дискуссию постоянно упрекают то же "Право на оружие" в том, что оно отстаивает только право на гражданский короткоствол, но совершенно не занимается расширением прав на самооборону. И ведь сколько им ни рассказывай, что движение первым в России как раз и начало заниматься вопросами самообороны, что его пикеты, митинги и шествия несли лозунги:"Мой дом — моя крепость", "Не обязан отступать", "Свободу героям самообороны", что именно движение собрало 100 тыс. подписей под законодательной инициативой "Мой дом — моя крепость", которую правительство и МВД не допустили до рассмотрения в Госдуме. Именно движение организовывало массовые протесты во время судов над самооборонщиками, благодаря которым ребят удавалось вытащить из тюрем, именно оно первым потребовало суда присяжных по всем делам с признаками самообороны. Бесполезно! Одни и те же ники из форума в форум долбят, что "Право на оружие" требует пистолеты, но не борется за права самообороны. Хотелось бы понять, что это: проявление какого-то умственного нездоровья или уже чей-то организованный троллинг? Когда этих ребят спрашивают, станут ли они бороться за гражданский короткоствол, если улучшатся законы о самообороне, то те либо отмалчиваются, либо заявляют, что тогда короткоствол не будет нужен, ибо преступники и так станут бояться!!! «Бархат» сменяется «фланелью»



Другой слой оппонентов я бы назвал "взывателями". Они активизируются после психопатических убийств с применением огнестрела. Каждый такой раз они взывают, мол, как можно агитировать за личное оружие, когда и без того такие ужасы! Вы, "кровавые оруженосцы", хотите умножить эти кошмары?!! Абсолютно бесполезно пытаться спокойно доказывать, что личное оружие граждан как раз либо убирает подобные явления, либо сводит к минимуму их последствия, и этому в мире полно примеров. В местах с самым вооружённым населением типа Техаса, Швейцарии, Израиля либо нет массовых убийств, либо такие убийцы ликвидируются вооружёнными гражданами часто быстрее и лучше полиции. Самые свободные оружейные законы в мире на Аляске, вот уж где оружие продаётся почти как хлеб! Население там небольшое, но зато всяких туристов — толпы немереные! И никаких ЧП с огнестрелом! Ещё один слой противников оружия — это "оскорбители", которые стараются вывести из равновесия, затеять перепалку. Вот одна из их последних "фишек"... Они обвиняют публицистов, отстаивающих право на оружие, в том, что те просто пиарятся, что им безразлично, как это делать: сегодня оружие, завтра гомосятина. После чего своим оппонентам в форумах предлагают сходить на гей-парад и успокоиться. Что ж, действует, люди злятся. Но можно и по-другому! Спокойно сообщить, что там, где существа из ЛГБТ пришли к власти, как в Люксембурге, или имеют большой политический вес, как в Калифорнии, права граждан на оружие и самооборону сразу резко ограничиваются. В Люксембурге, где премьер является геем, запрет на оружие покруче российского, в Англии в 1997 году после прихода к власти лейбористов, у которых в руководстве полно геев, запретили короткоствол, и уличная преступность просто взлетела. В этом отношении ЛГБТ абсолютно копируют практику германских нацистов, которые тоже, придя к власти, полностью запретили гражданское оружие самообороны. Ещё одни "оригиналы" беспрерывно талдычат, что тема оружия и самообороны для народа "неактуальна", и точка! Но в этом случае всё просто. Была бы неактуальна, вы бы её и не обсуждали, не интересовались, не вмешивались, не долбили бы про эту "неактуальность" годами на десятках форумов, воочию видя, как люди набирают этой теме высочайшие рейтинги и спорят чуть ли не "врукопашную". А вот целая пара слоёв: одни утверждают, что короткоствол в продаже будет так дорог, что его купят только немногие "избранные", хотя себестоимость ПМ около 3000 руб., при массовом производстве ещё снизится. Травматы дороже обычных пистолетов хотя бы потому, что для их производства совсем недавно создали специальное оборудование и инструментальную оснастку, которые надо окупать. К тому же на складах Минобороны столько всякого короткоствола накоплено, что надолго хватит продавать совсем недорого. К этому добавлю, что в стране несколько миллионов владеют длинностволом, который дороже короткоствола, и ещё больше владеют автомобилями. Сирия. Когда наступит очередь Идлиба?



В противоположность этому слою "полемистов" другой слой истошно "бьёт в колокола" о том, что все: от младенцев до маразматиков, психов и преступников, сразу же накупят легального короткоствола, немедленно откроют пальбу, и обезлюдеет Россия (!). Причём оба эти слоя постоянно выступают на одних и тех же форумах одновременно, но друг с другом никогда не спорят (?!). Все эти слои противников гражданского оружия уравнивает одно: свои утверждения они просто повторяют и повторяют, совершенно не обращая внимания на доказательства или факты, которые эти утверждения опровергают. Несогласные с правом на вооруженную самозащиту начинают все споры каждый раз так, будто их доводы звучат в первый раз, их никто до этого не слышал и не пытался опровергать. Что ж, тактика может быть не слишком умная, но ведь недаром когда-то было взято на вооружение всеми самыми подлыми пропагандистами мира правило: если ложь или глупость повторять тысячи раз, то они начинают восприниматься в массовом сознании как правда. Вот я и призываю своих единомышленников воспользоваться другим, уже контрпропагандистским правилом: если правду говорить постоянно, то она убьёт любую ложь и исправит всякую глупость. А правду, как известно, говорить легко и приятно! Приятно ещё и потому, что очень весело наблюдать, как от правды у твоих недобросовестных оппонентов бурлит беспомощный гнев. Грешна натура человеческая, и все мы чуточку садисты. Это ещё наш незабвенный гений А. С. Пушкин когда-то отметил и отразил в своем "Евгении Онегине". Пушкин никогда не расставался со своими дорожными и дуэльными пистолетами. Постоянно с ними упражнялся, с пятнадцати шагов всаживал пулю в туза. Крах США - величайшая катастрофа XXI века?



Приятно дерзкой эпиграммой

Взбесить оплошного врага;

Приятно зреть, как он, упрямо

Склонив бодливые рога,

Невольно в зеркало глядится

И узнавать себя стыдится…



Много, очень много смешного и нелепого можно обнаружить в том, что высказывают противники гражданской вооружённой самообороны. Но когда то же самое слышишь от министров и губернаторов, сенаторов и депутатов, а потом соотносишь с тем, что происходит под их "чутким руководством" в экономике, соц. обеспечении, науке и гражданской безопасности, то за державу делается не только обидно, но и тревожно… И снова, в который уже раз, я пытаюсь анализировать возражения противников права на вооружённую самозащиту граждан. Дело это неблагодарное, очень занудное, но мне любопытно наблюдать, как выкручиваются наши оппоненты под напором сторонников права на гражданское оружие и самозащиту с его помощью, число которых постоянно растёт, особенно в среде молодёжи. Снова (в который уже раз!) напоминаю слова основателя современной Индии, сторонника личного оружия Махатмы Ганди: "Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом с вами борются, а потом вы побеждаете!" Мы сейчас находимся в той стадии, когда с движением умов в сторону узаконивания вооружённой самозащиты чести и достоинства граждан борются всё активнее, на всех уровнях госвласти, причём делают это лукаво, часто даже недостойно. Противники гражданского оружия из высших властных кругов, а также те их единомышленники, кто туда допущен, никогда не вступают в дискуссии, они просто что-нибудь "изрекают" указующим тоном, а потом чиновники, которые на нижних этажах власти не могут от дискуссий увернуться, занудно долбят эти "изречения" по всем подконтрольным СМИ, не напрягаясь от того, что люди могут раскритиковать, обнаружить несуразицы и высмеять свыше сказанное.Вот недавние примеры. Почтенный сенатор, который при Ельцине возглавлял погранвойска, впервые кратко сообщил, что, мол, в России, в отличие от стран с разрешённым оружием, отсутствует оружейная культура, посему разрешать не следует. А вот как эту культуру восстановить, почему это не делали раньше и, самое главное, если культура появится, то можно ли будет разрешить? Об этом член Совета Федерации сановито умолчал. Мне это напомнило другой, весьма забавный эпизод на одном из форумов. Там участник постоянно и разнообразно заявлял, что при нынешнем жизненном уровне в России, который так напрягает общество, надо не оружием заниматься, а стремиться к повышению этого самого уровня. И когда у него кто-то уточнил, что, стало быть, оружие следует разрешать только после повышения уровней? Этот форумчанин высказался в том смысле, что при высоком уровне жизни разрешать людям оружие просто незачем, ибо оно им не понадобится.А вот ещё один свежайший пример. Знаменитый юрист, правительственный эксперт, вхожий в высшие инстанции, выдал на интервью следующее... Нормальное гражданское оружие разрешать не следует, менять законы в сторону разрешения самообороны тоже. Незачем. Есть 37-я статья Уголовного кодекса, которая разрешает в случае опасности защищаться от нападения, вплоть до убийства нападающего. Ему в ответ указали статью УК о превышении пределов обороны, по которой сидят тысячи людей. А юрист эдак вальяжно заявил, что таки да, правоприменительная практика отвратительна, вот и надо бороться с правоприменителями, а не "хорошие" законы менять. Вот только эта практика калечит жизнь лучшим людям страны аж с 1926 года, когда в УК ввели эти пределы самообороны, и никакого просвета как не было, так и не просматривается. Посему, по предложению юриста, боритесь те, кто хочет, с шестёрками, увязайте в этой борьбе навечно и бесплодно, а тузов трогать ни к чему, они хорошие законы вводят. Ещё сей юрист высказался о принципе "мой дом — моя крепость". Нельзя, нельзя! Ведь тогда можно будет убивать, к себе в дом затаскивать и говорить, что оборонялся. Я даже оторопел от такого кликушества! Он же только что позиционировал себя как знатока мировой судебной практики, поэтому обязан был знать, что в ней криминальных убийств, прикрытых защитой жилища, практически не встречается, а те, что случаются, легко раскрываются при следствии, так как убийца обязан вызвать сразу после убийства полицию. Экспертиза быстро установит время смерти убитого, его сопоставят с часом звонка в полицию, и если интервал по времени был значительным (надо же время, чтоб в дом затащить!), то убийца попадает под подозрение. Преступники это прекрасно знают и не пользуются таким способом маскировки убийств. Если отслеживать внимательно дискуссии на форумах, то можно заметить, как слоятся противники гражданской вооружённой самообороны. Есть, скажем, слой тех, кто из дискуссии в дискуссию постоянно упрекают то же "Право на оружие" в том, что оно отстаивает только право на гражданский короткоствол, но совершенно не занимается расширением прав на самооборону. И ведь сколько им ни рассказывай, что движение первым в России как раз и начало заниматься вопросами самообороны, что его пикеты, митинги и шествия несли лозунги:"Мой дом — моя крепость", "Не обязан отступать", "Свободу героям самообороны", что именно движение собрало 100 тыс. подписей под законодательной инициативой "Мой дом — моя крепость", которую правительство и МВД не допустили до рассмотрения в Госдуме. Именно движение организовывало массовые протесты во время судов над самооборонщиками, благодаря которым ребят удавалось вытащить из тюрем, именно оно первым потребовало суда присяжных по всем делам с признаками самообороны. Бесполезно! Одни и те же ники из форума в форум долбят, что "Право на оружие" требует пистолеты, но не борется за права самообороны. Хотелось бы понять, что это: проявление какого-то умственного нездоровья или уже чей-то организованный троллинг? Когда этих ребят спрашивают, станут ли они бороться за гражданский короткоствол, если улучшатся законы о самообороне, то те либо отмалчиваются, либо заявляют, что тогда короткоствол не будет нужен, ибо преступники и так станут бояться!!!Другой слой оппонентов я бы назвал "взывателями". Они активизируются после психопатических убийств с применением огнестрела. Каждый такой раз они взывают, мол, как можно агитировать за личное оружие, когда и без того такие ужасы! Вы, "кровавые оруженосцы", хотите умножить эти кошмары?!! Абсолютно бесполезно пытаться спокойно доказывать, что личное оружие граждан как раз либо убирает подобные явления, либо сводит к минимуму их последствия, и этому в мире полно примеров. В местах с самым вооружённым населением типа Техаса, Швейцарии, Израиля либо нет массовых убийств, либо такие убийцы ликвидируются вооружёнными гражданами часто быстрее и лучше полиции. Самые свободные оружейные законы в мире на Аляске, вот уж где оружие продаётся почти как хлеб! Население там небольшое, но зато всяких туристов — толпы немереные! И никаких ЧП с огнестрелом! Ещё один слой противников оружия — это "оскорбители", которые стараются вывести из равновесия, затеять перепалку. Вот одна из их последних "фишек"... Они обвиняют публицистов, отстаивающих право на оружие, в том, что те просто пиарятся, что им безразлично, как это делать: сегодня оружие, завтра гомосятина. После чего своим оппонентам в форумах предлагают сходить на гей-парад и успокоиться. Что ж, действует, люди злятся. Но можно и по-другому! Спокойно сообщить, что там, где существа из ЛГБТ пришли к власти, как в Люксембурге, или имеют большой политический вес, как в Калифорнии, права граждан на оружие и самооборону сразу резко ограничиваются. В Люксембурге, где премьер является геем, запрет на оружие покруче российского, в Англии в 1997 году после прихода к власти лейбористов, у которых в руководстве полно геев, запретили короткоствол, и уличная преступность просто взлетела. В этом отношении ЛГБТ абсолютно копируют практику германских нацистов, которые тоже, придя к власти, полностью запретили гражданское оружие самообороны. Ещё одни "оригиналы" беспрерывно талдычат, что тема оружия и самообороны для народа "неактуальна", и точка! Но в этом случае всё просто. Была бы неактуальна, вы бы её и не обсуждали, не интересовались, не вмешивались, не долбили бы про эту "неактуальность" годами на десятках форумов, воочию видя, как люди набирают этой теме высочайшие рейтинги и спорят чуть ли не "врукопашную". А вот целая пара слоёв: одни утверждают, что короткоствол в продаже будет так дорог, что его купят только немногие "избранные", хотя себестоимость ПМ около 3000 руб., при массовом производстве ещё снизится. Травматы дороже обычных пистолетов хотя бы потому, что для их производства совсем недавно создали специальное оборудование и инструментальную оснастку, которые надо окупать. К тому же на складах Минобороны столько всякого короткоствола накоплено, что надолго хватит продавать совсем недорого. К этому добавлю, что в стране несколько миллионов владеют длинностволом, который дороже короткоствола, и ещё больше владеют автомобилями.В противоположность этому слою "полемистов" другой слой истошно "бьёт в колокола" о том, что все: от младенцев до маразматиков, психов и преступников, сразу же накупят легального короткоствола, немедленно откроют пальбу, и обезлюдеет Россия (!). Причём оба эти слоя постоянно выступают на одних и тех же форумах одновременно, но друг с другом никогда не спорят (?!). Все эти слои противников гражданского оружия уравнивает одно: свои утверждения они просто повторяют и повторяют, совершенно не обращая внимания на доказательства или факты, которые эти утверждения опровергают. Несогласные с правом на вооруженную самозащиту начинают все споры каждый раз так, будто их доводы звучат в первый раз, их никто до этого не слышал и не пытался опровергать. Что ж, тактика может быть не слишком умная, но ведь недаром когда-то было взято на вооружение всеми самыми подлыми пропагандистами мира правило: если ложь или глупость повторять тысячи раз, то они начинают восприниматься в массовом сознании как правда. Вот я и призываю своих единомышленников воспользоваться другим, уже контрпропагандистским правилом: если правду говорить постоянно, то она убьёт любую ложь и исправит всякую глупость. А правду, как известно, говорить легко и приятно! Приятно ещё и потому, что очень весело наблюдать, как от правды у твоих недобросовестных оппонентов бурлит беспомощный гнев. Грешна натура человеческая, и все мы чуточку садисты. Это ещё наш незабвенный гений А. С. Пушкин когда-то отметил и отразил в своем "Евгении Онегине". Пушкин никогда не расставался со своими дорожными и дуэльными пистолетами. Постоянно с ними упражнялся, с пятнадцати шагов всаживал пулю в туза.Много, очень много смешного и нелепого можно обнаружить в том, что высказывают противники гражданской вооружённой самообороны. Но когда то же самое слышишь от министров и губернаторов, сенаторов и депутатов, а потом соотносишь с тем, что происходит под их "чутким руководством" в экономике, соц. обеспечении, науке и гражданской безопасности, то за державу делается не только обидно, но и тревожно… Автор: Михаил Гольдреер, волгоградский координатор "Права на оружие" Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 105 Источник Похожие новости Крах США - величайшая катастрофа XXI века? Все люди братья. Выгодная сказка сегодняшнего дня «Бархат» сменяется «фланелью»

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