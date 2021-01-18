Вооружённая осада: Здание парламента в Мичигане окружили американцы

С места вооружённой осады здания парламента в Мичигане прямой репортаж ведут журналисты канала MSNBC. На кадрах видны вооружённые люди - они пришли со стрелковым оружием, владение которым в штате разрешено.

Полиция оцепила периметр вокруг парламента, однако лужайка возле здания занята протестующими. Недалеко от неё дежурит Нацгвардия на джипах и бронемашинах.

Корреспондент телеканала рассказал, что в небе находятся вертолёты. Судя по видео, обстановка относительно спокойная.