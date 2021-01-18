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Вооружённая осада: Здание парламента в Мичигане окружили американцы

18 января 2021, 10:05  •  156 • Политика
Здание парламента в Мичигане окружили десятки американцев. На кадрах телеканала MSNBC видны люди со стрелковым оружием.
С места вооружённой осады здания парламента в Мичигане прямой репортаж ведут журналисты канала MSNBC. На кадрах видны вооружённые люди - они пришли со стрелковым оружием, владение которым в штате разрешено.
Полиция оцепила периметр вокруг парламента, однако лужайка возле здания занята протестующими. Недалеко от неё дежурит Нацгвардия на джипах и бронемашинах.
Корреспондент телеканала рассказал, что в небе находятся вертолёты. Судя по видео, обстановка относительно спокойная.

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