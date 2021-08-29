Вооружены лучше, чем вся украинская армия: В руки талибов* попало смертоносное оружие США - Шойгу

Сергей Шойгу заявил, что талибы*, захватившие власть в Афганистане, благодаря американцам вооружены лучше, чем украинская армия. В руки боевиков попало огромное количество современного высокоточного оружия, которое побросали при бегствё из страны войска США.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в эксклюзивном интервью, которое он дал каналу "Соловьёв Live" на YouTube, что американцы, уходя из Афганистана, оставили на его территории более ста переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, войска США оставили много наркотиков, добавил Шойгу.

По словам министра, "джавелинов" в Афганистане теперь больше, чем на Украине, куда было поставлено всего несколько десятков этих ПТРК. Вообще всё оружие, которое попало в руки талибов*, в основном высокоточное и переносное - ПЗРК и ПТУРы.

Теперь, уверен Шойгу, "Талибан"* в Афганистане вооружён лучше, чем ВСУ, "если говорить на тысячу военнослужащих". Тем не менее главной опасностью, исходящей от Афганистана, Россия считает наркотики. Русское оборонное ведомство продолжает анализировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что США вынужденно бросили в Афганистане боевые самолёты и вертолёты. Пентагон после окончания эвакуации из страны планирует начать бомбардировку оружейных складов.

* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.