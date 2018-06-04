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Вооруженные силы Украины закрыли участки Азовского моря у Мариуполя

04 июня 2018, 21:24  •  160 • Украина

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Командование военно-морскими силами Украины объявило о закрытии до 1 сентября текущего года трех участков Азовского моря вблизи Мариуполя. Как сообщил начальник пресс-центра ВМС Олег Чалик, это необходимо для проведения мероприятий по боевой подготовке вооруженных сил страны, которые будут продолжаться все лето.

По его словам, которые приводит агентство УНИАН, в зону ограничения попало побережье около населенных пунктов Широкино и Мелекино, находящихся непосредственно у линии соприкосновения в Донбассе, а также Белосарайская коса и участок к востоку от Бердянска.

"Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там не было", - уточнил Чалик.

Ранее в украинских соцсетях уже появились любительские видео, запечатлевшие пролет в этом районе на бреющей высоте самолетов и вертолетов украинских вооруженных сил.

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