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Вооружение украинской армии: пригодная техника или металлолом

26 февраля 2020, 19:24  •  123 • Аналитика

Украинские оружие и военную технику, применяемые на Донбассе, довольно часто оценивают весьма нелестно. Но действительно ли это устаревший хлам, годный лишь для переплавки?


После распада Советского Союза и для оборонной промышленности, и для вооруженных сил Украины наступили тяжелые времена. Оружие и военная техника продавались в развивающиеся страны Азии и Африки, а то и просто отправлялись на металлолом. В украинскую армию практически не поступали новые образцы вооружений – денег не было, да и смысла особого Киев в этом не видел.



Когда началась война на Донбассе, украинская армия сразу же столкнулась с тремя главными проблемами: устаревание оружия и военной техники, постоянные утраты оружия и военной техники во время боев, нехватка оружия для разросшейся численности личного состава строевых подразделений.

Например, численность вооруженных сил Украины за период с 2014 по 2019 годы выросла со 120 тысяч человек до 204 тысяч человек – практически в два раза, и это если не считать численность так называемых парамилитарных формирований - фактически узаконенных Киевом вооружённых бандформирований. Соответственно, требуется и куда большее количество оружия, причем оружия современного, а не того, которое в скором будущем обещает выйти из строя.

Основу парка бронетехники ВСУ составляют танки Т-64 и Т-72 различных модификаций, бронемашины БМП-2, БМП-1, БМД-2, БТР-80 и БТР-70, БРДМ-2, основу артиллерии и ракетных войск - реактивные системы залпового огня «Град» и «Град-1», «Ураган», «Смерч», САУ 2С1, 2С3, 2С5. гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б», Д-30 и Д-20, миномет 2С12 «Сани». Большая часть военной техники и вооружения, как видим, советского производства и досталась ВСУ по наследству от частей и соединений Советской Армии и Военно-морского флота, дислоцировавшихся на территории Украинской ССР.

Сейчас парк военной техники обновляется, прежде всего, за счет поставок из-за рубежа, но и здесь есть определенные нюансы. Например, в начале 2018 года в составе 58-й отдельной мотопехотной бригады впервые засветились БМП-1АК (антикумулятивный) из Чехии, поставленные на Украину через Польшу.

Но БМП-1АК – не что иное, как «старая добрая» советская БМП-1, поставленная в ГДР незадолго до объединения Германии. В 1994 г. 350 БМП-1 были приобретены Швецией, а в 2010 году Швеция продала 250 боевых машин Чехии. Чехия через польскую фирму продала башни и корпуса Укроборонпрому, после чего машины были собраны на Житомирском бронетанковом заводе. БМП-1АК – модифицированная БМП-1 с установленной цифровой связью. Машина, конечно, устаревшая, но в ВСУ были рады и такой технике, настолько сильными были понесенные армией потери БМП и БТР во время боев на Донбассе.

США также не спешат поставлять Украине современное вооружение и военную технику, предпочитая отправлять киевскому режиму откровенно устаревшие экземпляры. Например, было поставлено несколько внедорожников Humvee, произведенных еще в 1980-е годы. Зато Украине были поставлены знаменитые ПТРК «Джавелин». Причем украинские аналитики объясняют необходимость их поставки тем, что Россия, рассматриваемая в качестве самого главного противника, обладает внушительным количеством танков. Что же касается стран Восточной Европы – Польши, Чехии, Литвы, то у них Украина также закупает советскую военную технику и оружие.

Еще в более худшем состоянии находится система противовоздушной обороны Украины. После начала боевых действий на Донбассе были отремонтированы ЗРК С-300, способные поражать цели на высоте до 27 км. Был возвращен на вооружение ВСУ и ЗРК С-125-М1 с высотой действия до 14 км. Имеются "Буки" с ракетами "старого образца". Украинские власти, конечно, мечтают об американских Patriot, но одно дело – мечты, а другое – реальные финансовые возможности современной Украины.

Таким образом, современная украинская армия вооружена преимущественно советскими образцами оружия и военной техники. Металлоломом это называть, конечно, можно. Но шапкозакидательство здесь ни к чему. Несмотря на то, что многие из этих образцов были выпущены в 1970-е-1980-е и даже 1960-е годы, воевать с их помощью можно, но не против такого противника, как Россия. А ведь в Киеве чуть ли не ежедневно "поют" о том, что воюют именно с Россией и готовы идти до Москвы и дальше, "защищая Европу от агрессии".
Илья Полонский

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