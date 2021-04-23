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«Воодушевить на агрессивные действия»: зачем в сенате США одобрили увеличение военной помощи Украине до $300 млн

23 апреля 2021, 11:25  •  57 • В мире
Комитет по международным отношениям сената США одобрил законопроект «О партнёрстве с Украиной в сфере безопасности», который увеличивает американскую военную помощь Киеву с $250 до $300 млн. Кроме того, украинские власти получат от США «неиспользуемую военную технику и имущество в ускоренном порядке». Отдельно Соединённые Штаты выделят $4 млн на предоставление военного образования и подготовки украинских военнослужащих в рамках международных программ. Эксперты отмечают, что США увеличивают объём помощи Украине в условиях активизации конфликта в Донбассе. Вашингтон фактически «даёт чёткий сигнал Киеву, провоцируя его на дальнейшее обострение ситуации», полагают аналитики.
 
Американские военные на Украине AFP © Yuriy Dyachyshnyn
 

Комитет по международным отношениям сената США одобрил законопроект «О партнёрстве с Украиной в сфере безопасности», который увеличивает американскую военную помощь Киеву с $250 до $300 млн, включая летальное вооружение. Об этом сообщается на сайте комитета.

«Этот закон расширяет и усиливает оказываемую Соединёнными Штатами Украине поддержку, а также служит сигналом о том, что США продолжат поддерживать народ Украины, его обороноспособность и демократические преобразования в стране», — говорится в заявлении.

Кроме того, Киев получит от США «неиспользуемую военную технику и имущество в ускоренном порядке». Отдельно Вашингтон выделит $4 млн на предоставление военного образования и подготовки украинских военнослужащих в рамках международных программ.

Помимо выделения военной помощи Украине, документ обязывает президента США в течение 15 дней отчитаться перед конгрессом о том, подпадают ли под санкции, согласно закону «О защите энергетической безопасности Европы», компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является ПАО «Газпром», и 19 других фирм, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2».

По словам председателя комитета по международным отношениям сенатора-демократа Боба Менендеса, приняв законопроект «подавляющим большинством голосов, комитет продемонстрировал непоколебимую приверженность обеих партий друзьям на Украине, находящимся на передовой российской агрессии».

«В условиях, когда (президент России. — RT) Путин продолжает обострять ситуацию на границе с Украиной, мы вновь единогласно заявляем о неизменной поддержке народу Украины и приверженности защите интересов нашей национальной безопасности, а также наших ближайших партнёров», — сказал он.

  • Конгресс США
  • Reuters
  • © Joshua Roberts

На решение Вашингтона отреагировала посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивания военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму», — написала она на своей странице в Facebook.

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