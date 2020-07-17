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Вообще не наш? В Эстонии припомнили прошлое наёмника, убитого миной в Донбассе

17 июля 2020, 16:00  •  177 • В мире
Эстония сделала заявление о смерти иностранного боевика в Донбассе. Глава МИД республики заявил, что лишь недавно мужчина получил гражданство. Статус погибшего ещё выясняется, однако, указали в дипмиссии, разрешение на участие в военной деятельности в другой стране ему не выдавалось.
В Эстонии отреагировали на смерть наёмника, подорвавшегося в Донбассе. В СМИ ранее появилась информация, что на мине в районе Зайцева подорвались гражданин США Шон Фуллер и гражданин Эстонии Микола Илин.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу отметил, что убитый получил гражданство страны по натурализации в 2016-м, а до этого у мужчины был белорусский паспорт.
Украинские власти, указал он, ещё уточняют статус и роль мужчины в военной деятельности в Донбассе. При этом, добавил дипломат, у Эстонии есть принцип, когда граждане страны могут действовать в воинских частях других стран. Правда, лишь с разрешения правительства.
И ни одного такого разрешения пока не было выдано, подчеркнул он, передаёт "Русская весна".

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