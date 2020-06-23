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"Вонзил ногти в колено и пригрозил войной": Саакашвили вспомнил жесткий разговор с Путиным
23 июня 2020, 16:00 • 47 • Политика
На саммите в 2006 году президент России якобы грозился войной
В интервью экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили рассказал о давнем сложном разговоре с Владимиром Путиным. Он сообщил, что глава России якобы вывел его в другую комнату, где "пригрозил войной".
Со слов Михаила Николаевича, они встретились 14 лет назад. Тогда в Минске проходил саммит стран содружества независимых государств, передает издание "Гордон".
Это был напряженный разговор с глазу на глаз, в котором Владимир Владимирович якобы на полном серьезе пригрозил войной Михаилу Николаевичу. Экс-глава Грузии также добавил, что в какой-то момент разговора российский лидер впился ему "ногтями в колено".
Напомним, Саакашвили управлял Грузией почти девять лет. Сейчас экс-президент живет на Украине, где получил соответствующее гражданство. На данный момент он возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ. А в стране, которой до этого руководил, на него заведены уголовные дела.
Кстати, не так давно Михаил Саакашвили предрек исчезновение Украины. Он заверил: чтобы этого не допустить, нужно делать "реальные вещи" и активнее заниматься изменениями.
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