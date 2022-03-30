Вонять и мёрзнуть? Французов готовят к суровым будням без русского газа

Французам представили методичку, как им выжить в условиях санкций.

Издание телеканала France Info выпустило методичку для французов, как выжить в условиях санкций.

В частности, жителям Франции советуют снижать температуру отопления, настраивать роутеры для интернета на определённые часы, а также отказаться от ежедневного душа.

Кроме того, французам рекомендуют пользоваться розетками с выключателями, которые позволяют подсоединить сразу несколько устройств одновременно

Эти меры, по мнению составителей методички, позволят гражданам существенно сэкономить в условиях санкций и роста тарифов.

Ранее на президента Франции набросился разъярённый мужчина, проживающий в Дижоне. Он вступил в перепалку с президентом из-за выросших цен на энергоносители, бензин и продукты питания.