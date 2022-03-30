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Вонять и мёрзнуть? Французов готовят к суровым будням без русского газа

30 марта 2022, 18:10  •  97 • В мире
Французам представили методичку, как им выжить в условиях санкций.
Издание телеканала France Info выпустило методичку для французов, как выжить в условиях санкций.
В частности, жителям Франции советуют снижать температуру отопления, настраивать роутеры для интернета на определённые часы, а также отказаться от ежедневного душа.
Кроме того, французам рекомендуют пользоваться розетками с выключателями, которые позволяют подсоединить сразу несколько устройств одновременно
Эти меры, по мнению составителей методички, позволят гражданам существенно сэкономить в условиях санкций и роста тарифов.
Ранее на президента Франции набросился разъярённый мужчина, проживающий в Дижоне. Он вступил в перепалку с президентом из-за выросших цен на энергоносители, бензин и продукты питания.

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