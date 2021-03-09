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Вон тот парень: Байден забыл имя главы Пентагона

09 марта 2021, 12:35  •  266 • Политика
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Американский лидер оконфузился во время обращения к министру обороны США
Американский лидер Джо Байден забыл имя главы Пентагона Остина Ллойда. Президент пытался вспомнить фамилию своего подчиненного, однако попытка была тщетна: министра обороны США в итоге назвали "парнем, который управляет этим подразделением".
Так, 9 марта глава Соединенных Штатов выступил с речью о назначении двух женщин-генералов на руководящие посты профильных ведомств. Речь идет о генерал-лейтенанте Лоры Ричардсон, которая будет возглавлять Южное командование США, а также генерале ВВС Жаклин Ван Овост – которая займет пост главы Транспортного командования.
В обращении к главе Центрального командования вооруженных сил Байден оконфузился, так как попросту забыл его имя.
"Я хочу поблагодарить бывшего генерала... Я продолжаю называть его генералом.. Моего парня, который управляет этим подразделением", – заявил американский лидер.
Как отмечает издание The Sun, вполне вероятно, что президент Соединенных Штатов также забыл название Пентагона, окрестив его "этим подразделением". Продолжая речь, Байден назвал Остина "секретарем".
"Я хочу поблагодарить секретаря за все его заслуги, а также за то, что порекомендовал этих двух женщин для продвижения по службе", – добавил Байден.
Как отмечает источник, недавно Байден назвал главу Пентагона "секретарем Остином", читая текст с телесуфлера.
Ранее президент США запнулся и растерялся, читая текст о плане по "спасению Америки".

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