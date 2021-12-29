Вон из России! Составлен полный список преступлений, за которые будут лишать гражданства

Составлен полный список преступлений, за которые будут лишать гражданства. Политики призывают не закрывать глаза на действия тех, кто не уважает закон: вон из России!

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение парламента законопроект, расширяющий список преступлений, за которые можно лишиться гражданства. В список попали терроризм (включая призыв к терроризму и оправдания террористических действий), захват заложников, организация ОПГ, незаконного вооружённого формирования, преступного сообщества, бандитизм, угон пассажирского транспорта, организация массовых беспорядков, шпионаж, госизмена, призывы к свержению власти.

Кроме того, если законопроект будет принят, то гражданства также будут лишать за незаконный оборот и контрабанду наркотиков, диверсию, создание экстремистского сообщества, финансирование экстремизма и разглашение гостайны.

В то же время законопроект расширяет круг людей, которые могут быть признаны гражданами России. Он вводит процедуру упрощённого получения гражданства более чем для 20 категорий людей. При этом в эти категории не попали зарубежные инвесторы.

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов приветствовал законопроект, отметив, что это огромный прорыв, которого люди ждали много лет.



Скриншот: Telegram/Валентин Богданов Скриншот: Telegram/Валентин Богданов

Политик и публицист Николай Стариков придерживается аналогичной точки зрения. Он обратил внимание, что теперь гражданство России в упрощённом порядке смогут получить жители всех стран бывшего Советского Союза, включая Украину.

В условиях балансирования на грани военного конфликта с киевским антинародным режимом это важнейший шаг. Украинские военные, члены их семей, молодёжь и зрелые носители паспорта Украины - мы всех вас считаем соотечественниками,

- пишет он в Telegram.

Скриншот: Telegram/Николай Стариков

Исключения, по словам Старикова, составляют украинские нацисты и преступная верхушка власти, развязавшая братоубийственную войну в Донбассе. Им он предложил убираться обратно в Канаду, США и Великобританию.

Журналистка Юлия Витязева также считает, что пункт об упрощённом гражданстве имеет большое значение.

Если смотреть сквозь призму ситуации в Донбассе, наиважнейшей пункт в законопроекте "О гражданстве",

- отметила она.

Скриншот: Telegram/Юлия Витязева

Напомним, согласно инициативе, вынесенной президентом на рассмотрение Госдумы, в России могут сократить число требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в гражданство России.

Как говорится в документе, речь идёт о наших соотечественниках - гражданах бывшего СССР, их детях, участниках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Мигрантов под биоконтроль

Напомним, что с 29 декабря этого года мигрантам, прибывшим в Россию для работы, начнут выдавать патенты для работы в виде специальной карты с электронным носителем информации, содержащим сведения о биометрии лица.

Речь идёт о специальном документе - карте с электронным носителем информации, в которой заключается необходимая для быстрой идентификации мигранта информация, включая личные данные (ФИО, данные паспорта, дату рождения, гражданство) и биометрию лица, а также информацию об отпечатках пальцев обеих рук (электронный слепок). То есть гастарбайтеров в России с сегодняшнего дня берут под биоконтроль.

Кроме того, на карте будет указываться и регион, в котором работает мигрант, а также профессия гастарбайтера и наименование территориального органа Министерства внутренних дел России, который и выдал патент.