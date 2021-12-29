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Вон из России! Составлен полный список преступлений, за которые будут лишать гражданства
29 декабря 2021, 14:50 • 119 • Политика
Составлен полный список преступлений, за которые будут лишать гражданства. Политики призывают не закрывать глаза на действия тех, кто не уважает закон: вон из России!
Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение парламента законопроект, расширяющий список преступлений, за которые можно лишиться гражданства. В список попали терроризм (включая призыв к терроризму и оправдания террористических действий), захват заложников, организация ОПГ, незаконного вооружённого формирования, преступного сообщества, бандитизм, угон пассажирского транспорта, организация массовых беспорядков, шпионаж, госизмена, призывы к свержению власти.
Кроме того, если законопроект будет принят, то гражданства также будут лишать за незаконный оборот и контрабанду наркотиков, диверсию, создание экстремистского сообщества, финансирование экстремизма и разглашение гостайны.
В то же время законопроект расширяет круг людей, которые могут быть признаны гражданами России. Он вводит процедуру упрощённого получения гражданства более чем для 20 категорий людей. При этом в эти категории не попали зарубежные инвесторы.
Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов приветствовал законопроект, отметив, что это огромный прорыв, которого люди ждали много лет.
Скриншот: Telegram/Валентин Богданов
Политик и публицист Николай Стариков придерживается аналогичной точки зрения. Он обратил внимание, что теперь гражданство России в упрощённом порядке смогут получить жители всех стран бывшего Советского Союза, включая Украину.
- пишет он в Telegram.
Скриншот: Telegram/Николай Стариков
Исключения, по словам Старикова, составляют украинские нацисты и преступная верхушка власти, развязавшая братоубийственную войну в Донбассе. Им он предложил убираться обратно в Канаду, США и Великобританию.
Журналистка Юлия Витязева также считает, что пункт об упрощённом гражданстве имеет большое значение.
- отметила она.
Скриншот: Telegram/Юлия Витязева
Напомним, согласно инициативе, вынесенной президентом на рассмотрение Госдумы, в России могут сократить число требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в гражданство России.
Как говорится в документе, речь идёт о наших соотечественниках - гражданах бывшего СССР, их детях, участниках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Мигрантов под биоконтроль
Напомним, что с 29 декабря этого года мигрантам, прибывшим в Россию для работы, начнут выдавать патенты для работы в виде специальной карты с электронным носителем информации, содержащим сведения о биометрии лица.
Речь идёт о специальном документе - карте с электронным носителем информации, в которой заключается необходимая для быстрой идентификации мигранта информация, включая личные данные (ФИО, данные паспорта, дату рождения, гражданство) и биометрию лица, а также информацию об отпечатках пальцев обеих рук (электронный слепок). То есть гастарбайтеров в России с сегодняшнего дня берут под биоконтроль.
Кроме того, на карте будет указываться и регион, в котором работает мигрант, а также профессия гастарбайтера и наименование территориального органа Министерства внутренних дел России, который и выдал патент.
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