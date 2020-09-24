Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
Главная / В мире

Вон из ООН: Зеленский украл речь у Порошенко

24 сентября 2020, 02:35  •  24 • В мире
Президенту Украины снова дали выступить на Генассамблее ООН. Впрочем, можно было бы просто поставить запись прошлогодней его речи или, скажем, показать видеокадры выступления предшественника нынешнего гаранта – разница была бы заметна исключительно в мелких деталях. Речь всё равно шла о "больном" – о "коварной России".
Автор:
Аля Самитова
В этот раз господину Зеленскому повезло: возможно, видеозапись его речи посмотрело максимально возможное количество заинтересованных зрителей, не то что год назад, когда украинскому лидеру пришлось рассказывать "о тяготах и лишениях", которые приходится переживать Украине из-за "российской агрессии", перед почти пустым залом.
Вчера Зеленский "добавил огня" в своё выступление – как-никак приурочено оно к серьёзной дате, 75-летию образования ООН. И с ходу рубанул: "Россия пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире".
"Основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Однако оккупация Крыма и вооружённая российская агрессия в Донбассе свидетельствуют о том, что этот урок не усвоен. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, но напоминает попытку вернуться к разделу сфер влияния в мире".
Точно так же, как и его предшественник, Зеленский напомнил, что "война идёт в Европе", ведь Украина – настоящее европейское государство. Добавим: географически это, конечно, именно так.

Перелицованный Порошенко или "плагиатор"?

В прошлом году в ООН Зеленский говорил почти то же самое, сокрушаясь, что "пять лет Крым аннексирован Россией и идёт война в Донбассе". И требовал "поддержки мирового сообщества", и утверждал, что "никто в Европе не может чувствовать себя в безопасности, пока продолжается война на Украине, ведь это война в Европе".
Если не видеть изображения на экране, вполне можно было бы подумать, что в ООН Украину снова представляет Порошенко, только немного перелицованный. Ведь всё мы это уже неоднократно слышали: война... аннексия… оккупация... Правда, Пётр Алексеевич выступал повеселее и любил на свои выступления привозить "подарунки" – то "паспорта российских военнослужащих", а то и запчасти от автобуса как подтверждение пресловутой "агрессии России". Зеленский же в прошлом году показал с трибуны только пулю "стоимостью в 10 долларов". Другого реквизита, видимо, под руками не оказалось.
В каждом своём выступлении Пётр Порошенко неустанно рассказывал о "несчастной" Украине, страдающей от страшной "российской агрессии". Эту эстафету подхватил и Владимир Зеленский – один в один. Фото: Petro Poroshenko/Globallookpess.
Создаётся впечатление, что Зеленскому вместе с символами государственной власти перешли и спичрайтеры столь ненавидимого им предшественника. Хотя некоторое различие есть: первый из них спровоцировал гражданскую войну в Донбассе, второй, обещая "вот-вот с войной покончить", фактически продолжает поддерживать её тлеющий огонь.
Те же самые слова тщательно проговаривал Порошенко при любом удобном случае, будь то интервью западной прессе или приём в Елисейском дворце. И вот теперь Владимир Зеленский натужно цитирует слова человека, которого он грозился "обязательно посадить".
К слову, из-за этих "повторяющихся тезисов" между Зеленским и Порошенко, как мы помним, в прошлом году случился скандал: Пётр Алексеич обвинил Владимира Александрыча в плагиате и краже грандиозного абзаца о том, что "Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта и мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России".
Крайними тогда оказались сотрудники МИД Украины, готовившие выступления и бывшего, и действующего президентов. И так у них во всём – речи общие, спичрайтеры одни и те же, видимо, и кресло в президентском кабинете осталось прежним, хотя какие были грандиозные планы "отряхнуть пыль Порошенко с ног новой власти"! Не отряхнули, наоборот – собрали всю "пыль" и приняли "на вооружение".
Так что если теперь и будут украинцы вспоминать это "грандиозное", а на самом деле более чем унылое выступление своего гаранта на 75-летии ООН, то только со словами: "Не везёт Украине многострадальной – то идиот-алкоголик, то клоун-актёришка, осталось выбрать президентом сумасшедшего из Киева – и круг замкнётся".

Кто на самом деле не смог усвоить уроки Второй мировой?

Когда Зеленский открывает рот и говорит о "неусвоенных уроках Второй мировой войны", ему бы стоило сначала вспомнить о том, как НАТО по указке США утюжило бомбами суверенное государство Югославию, разбив страну – члена ООН на несколько осколочных образований. Разве это не была война в Европе, почти в самом её центре?
Прежде чем жонглировать громкими фразами, которые, признаём, от него очень ждёт глобалистское мировое сообщество, стоило бы Зеленскому обернуться в сторону Ливии, Ирака и Сирии, где под видом "распространения демократии" были развязаны войны, – это ли не акт современной агрессии?
Да и о возрождении откровенного фашизма внутри самой Украины Зеленскому тоже было бы неплохо вспомнить: о факельных шествиях неонацистов, о трагедии в Одессе. Ведь эти радикальные образования и ему тоже угрожают. Правда, пока только диктуют свои условия, к которым гарант вынужденно прислушивается, иначе сметут – опыт-то у них уже есть.
А в тот момент, когда Зеленский произносит: "Мир XXI века полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека", ему бы не мешало рассказать о том, как с несогласными расправляются в Незалежной, затыкая рты журналистам под угрозой тюрьмы или даже физической расправы. Неужели это не нарушение прав человека? Да и не только это...
"Планеты Б у нас нет, мы живём здесь и только один раз", – такими словами украинский гарант завершил своё выступление. Хорошо бы ему эти же слова внутри своей собственной страны повторить, да погромче. Нет у вас, пан президент, "Украины Б", а ту, что есть, вы методично распродаёте и убиваете. Неужели в этом тоже виновата "агрессивная Россия"?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
23 сентября 2020, 21:05
Лукашенко нанёс по Польше "инфернальный" удар
23 сентября 2020, 11:00
В Сейме Литвы устроили травлю польских депутатов
23 сентября 2020, 19:15
Его не смогли разбудить: Американский военкор из Ленинграда умер в машине, приехав в Стамбул
23 сентября 2020, 21:05
Путин поставил ультиматум США: "Рассчитываем на сдержанность..."
23 сентября 2020, 13:40
«Странное и неприятное решение»: страховщиков предупредили о рисках санкций при строительстве «Северного потока — 2»
23 сентября 2020, 19:15
В столице Латвии начались военные учения
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 сентября 2020, 01:05
Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и Белоруссии
20 сентября 2020, 03:15
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала неожиданный эффект у "борца с режЫмом"
18 сентября 2020, 21:50
«Не понимаю, почему это сделал»: в Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
19 сентября 2020, 21:45
"Внимательно рассмотрите фото": "Отравленный" Навальный озадачил посткоматозной исповедью
18 сентября 2020, 17:20
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в Киеве
18 сентября 2020, 17:20
"Под "кукловодами" горит земля": Над "бутылочкой Навального" торчат "уши". И это не США
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в России"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.