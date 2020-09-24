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Вон из ООН: Зеленский украл речь у Порошенко
24 сентября 2020, 02:35 • 24 • В мире
Президенту Украины снова дали выступить на Генассамблее ООН. Впрочем, можно было бы просто поставить запись прошлогодней его речи или, скажем, показать видеокадры выступления предшественника нынешнего гаранта – разница была бы заметна исключительно в мелких деталях. Речь всё равно шла о "больном" – о "коварной России".
Автор:
Аля Самитова
В этот раз господину Зеленскому повезло: возможно, видеозапись его речи посмотрело максимально возможное количество заинтересованных зрителей, не то что год назад, когда украинскому лидеру пришлось рассказывать "о тяготах и лишениях", которые приходится переживать Украине из-за "российской агрессии", перед почти пустым залом.
Вчера Зеленский "добавил огня" в своё выступление – как-никак приурочено оно к серьёзной дате, 75-летию образования ООН. И с ходу рубанул: "Россия пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире".
"Основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Однако оккупация Крыма и вооружённая российская агрессия в Донбассе свидетельствуют о том, что этот урок не усвоен. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, но напоминает попытку вернуться к разделу сфер влияния в мире".
Точно так же, как и его предшественник, Зеленский напомнил, что "война идёт в Европе", ведь Украина – настоящее европейское государство. Добавим: географически это, конечно, именно так.
Перелицованный Порошенко или "плагиатор"?
В прошлом году в ООН Зеленский говорил почти то же самое, сокрушаясь, что "пять лет Крым аннексирован Россией и идёт война в Донбассе". И требовал "поддержки мирового сообщества", и утверждал, что "никто в Европе не может чувствовать себя в безопасности, пока продолжается война на Украине, ведь это война в Европе".
Если не видеть изображения на экране, вполне можно было бы подумать, что в ООН Украину снова представляет Порошенко, только немного перелицованный. Ведь всё мы это уже неоднократно слышали: война... аннексия… оккупация... Правда, Пётр Алексеевич выступал повеселее и любил на свои выступления привозить "подарунки" – то "паспорта российских военнослужащих", а то и запчасти от автобуса как подтверждение пресловутой "агрессии России". Зеленский же в прошлом году показал с трибуны только пулю "стоимостью в 10 долларов". Другого реквизита, видимо, под руками не оказалось.
В каждом своём выступлении Пётр Порошенко неустанно рассказывал о "несчастной" Украине, страдающей от страшной "российской агрессии". Эту эстафету подхватил и Владимир Зеленский – один в один. Фото: Petro Poroshenko/Globallookpess.
Создаётся впечатление, что Зеленскому вместе с символами государственной власти перешли и спичрайтеры столь ненавидимого им предшественника. Хотя некоторое различие есть: первый из них спровоцировал гражданскую войну в Донбассе, второй, обещая "вот-вот с войной покончить", фактически продолжает поддерживать её тлеющий огонь.
Те же самые слова тщательно проговаривал Порошенко при любом удобном случае, будь то интервью западной прессе или приём в Елисейском дворце. И вот теперь Владимир Зеленский натужно цитирует слова человека, которого он грозился "обязательно посадить".
К слову, из-за этих "повторяющихся тезисов" между Зеленским и Порошенко, как мы помним, в прошлом году случился скандал: Пётр Алексеич обвинил Владимира Александрыча в плагиате и краже грандиозного абзаца о том, что "Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта и мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России".
Крайними тогда оказались сотрудники МИД Украины, готовившие выступления и бывшего, и действующего президентов. И так у них во всём – речи общие, спичрайтеры одни и те же, видимо, и кресло в президентском кабинете осталось прежним, хотя какие были грандиозные планы "отряхнуть пыль Порошенко с ног новой власти"! Не отряхнули, наоборот – собрали всю "пыль" и приняли "на вооружение".
Так что если теперь и будут украинцы вспоминать это "грандиозное", а на самом деле более чем унылое выступление своего гаранта на 75-летии ООН, то только со словами: "Не везёт Украине многострадальной – то идиот-алкоголик, то клоун-актёришка, осталось выбрать президентом сумасшедшего из Киева – и круг замкнётся".
Кто на самом деле не смог усвоить уроки Второй мировой?
Когда Зеленский открывает рот и говорит о "неусвоенных уроках Второй мировой войны", ему бы стоило сначала вспомнить о том, как НАТО по указке США утюжило бомбами суверенное государство Югославию, разбив страну – члена ООН на несколько осколочных образований. Разве это не была война в Европе, почти в самом её центре?
Прежде чем жонглировать громкими фразами, которые, признаём, от него очень ждёт глобалистское мировое сообщество, стоило бы Зеленскому обернуться в сторону Ливии, Ирака и Сирии, где под видом "распространения демократии" были развязаны войны, – это ли не акт современной агрессии?
Да и о возрождении откровенного фашизма внутри самой Украины Зеленскому тоже было бы неплохо вспомнить: о факельных шествиях неонацистов, о трагедии в Одессе. Ведь эти радикальные образования и ему тоже угрожают. Правда, пока только диктуют свои условия, к которым гарант вынужденно прислушивается, иначе сметут – опыт-то у них уже есть.
А в тот момент, когда Зеленский произносит: "Мир XXI века полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека", ему бы не мешало рассказать о том, как с несогласными расправляются в Незалежной, затыкая рты журналистам под угрозой тюрьмы или даже физической расправы. Неужели это не нарушение прав человека? Да и не только это...
"Планеты Б у нас нет, мы живём здесь и только один раз", – такими словами украинский гарант завершил своё выступление. Хорошо бы ему эти же слова внутри своей собственной страны повторить, да погромче. Нет у вас, пан президент, "Украины Б", а ту, что есть, вы методично распродаёте и убиваете. Неужели в этом тоже виновата "агрессивная Россия"?
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