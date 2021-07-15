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Воля русского народа: Путин рассказал об обязанности Конституции России
15 июля 2021, 12:35 • 56 • Политика
Президент России Владимир Путин высказал своё мнение о Конституции нашей страны, как новой, так и принятой почти 30 лет назад. Глава государства считает, что этот документ "обязан быть актуальным, служить запросам и потребностям людей". Отметил Путин и тот факт, что принятые в 2020 году поправки в Конституцию отразили "консолидированную волю" русского народа.
В телеграмме к читателям научно-популярного комментария к Конституции России президент Владимир Путин отметил, что принятый почти 30 лет назад документ "будет оставаться надёжным правовым фундаментом страны".
Глава государства также отметил особое значение Конституции, подчеркнув, что это - "Основной закон государства, акт прямого действия, обладающий высшим юридическим статусом и обеспечивающий базовые условия жизни граждан".
В то же время Путин подчёркивает, что этот основной документ страны - "не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени", который "обязан быть актуальным, служить запросам и потребностям людей".
Отдельно остановился президент на внесённых в прошлом году поправках в Конституцию России, указав на то, что они отразили "консолидированную волю" русского народа и "стали достойным ответом на сегодняшние вызовы".
Напомнил глава государства и о том, что при подготовке поправок использовались ключевые инициативы граждан нашей страны.
Ранее учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, подводя итоги 2020-го вместе с философом Александром Дугиным в программе "Царьград. Главное", назвал принятие поправок в Конституцию нашей страны главным событием уходящего года.
Прежний основной закон страны, который, напомним, не менялся с 1993 года, по мнению Малофеева, был "ужасным и колониальным", поскольку писался под диктовку американских консультантов. В результате там "вымарали всё русское, всё традиционное".
Напомним, в этом документе не было упоминания ни русского народа, ни Православия, ни семьи - ничего, что отражало бы богатейшую историю нашей страны. И лишь с принятием поправок в Конституцию все эти ключевые смыслы наконец были легализованы на государственном уровне, заметил Малофеев.
"Теперь мы вернули Бога. Мы вернули тысячелетнюю историю России прямо в Конституцию", - резюмировал учредитель "Первого русского".
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