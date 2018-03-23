Воля народа: Франция может лишиться части территории из-за референдума

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Франции угрожает потеря одной из её заморских территорий — Новой Каледонии, где 4 ноября пройдёт референдум о независимости

Франция, обладавшая некогда одной из крупнейших в мире колониальных империй, сохраняет сегодня лишь её жалкие остатки — в основном разбросанные по различным частям мира небольшие островные территории с различным статусом, но и их скоро может стать меньше. Согласно принятому на этой неделе решению конгресса Новой Каледонии, в этой пока что заморской территории Франции 4 ноября пройдёт референдум о независимости. Проведение плебисцита поддержали 38 депутатов регионального парламента, представляющие местных националистов. Их ориентирующиеся на Францию 14 коллег выступили против. Ещё двое депутатов воздержались. Текст документа о референдуме был разработан движениями "Канакский социалистический фронт национального освобождения" и "Национальный союз за независимость".

Париж обещает "выполнить свои обязательства"

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Париж клятвенно обещает "выполнить свои обязательства" и не препятствовать этому волеизъявлению жителей заморской территории, среди которых немало этнических французов, но большинство всё же принадлежит к коренному населению далёкого тихоокеанского архипелага. Общее число обитателей Новой Каледонии приближается к 300-м тысячам человек. Проведение такого референдума предусмотрено Соглашением Нумеа, подписанным в одноимённой столице архипелага в 1998 году, которое позволило сбить широкие сепаратистские настроения и встать на путь поэтапной деколонизации региона. Питательной почвой для них стали серьёзные социальные и экономические трудности, межэтническая напряжённость. В начале 80-х годов прошлого века она переросла в вооружённый конфликт, который побудил власти ввести в 1985 году режим чрезвычайного положения — впервые во французских владениях со времён конфликта в Алжире (1954-1962 годы).

Однако после заключения в 1988 году в Париже между правительством Франции, каледонскими лоялистами и сепаратистами Матиньонских соглашений острота проблемы была снята. Новая Каледония получила особый административный статус в преддверии запланированного на 1998 год референдума о самоопределении. В соответствии с Соглашением Нумеа и после одобрения французами на общенациональном референдуме, плебисцит был перенесён на более поздний срок. Как оказалось, на 20 лет. Но теперь этот срок наступает: референдум состоится 4 ноября 2018 года.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп: "Государство полностью исполнит свою роль действующего лица и гаранта в этом процессе". Фото: www.globallookpress.com

"Государство полностью исполнит свою роль действующего лица и гаранта в этом процессе, чтобы обеспечить «общую судьбу», как это прописано в преамбуле соглашения. Это личное обязательство, которое я принимаю здесь", — заявил премьер-министр Эдуар Филипп. Он не устаёт повторять, что между Парижем и Нумеа существует "политическое доверие", и это самый главный залог того, что все пройдёт без обмана.

А если они скажут "да"?

Возможное отделение от Франции по итогам референдума Новой Каледонии станет для французов болезненным политическим ударом и будет иметь также экономические последствия.

Первое — понятно. Это будет означать, что привлекательность метрополии уже не та, и что примеру Нумеа могут последовать и другие французские заморские территории. Далеко не все из них представляют из себя райские уголки, в которых Париж сильно заинтересован, а кое-кто, Мартиника, например, имеет даже на флаге сразу четырёх гремучих змей. Вы бы поехали туда отдыхать?

Французы продолжают удерживать много экзотических уголков по всему миру, но их число, скорее всего, будет сокращаться вместе с увяданием Франции. Фото: www.globallookpress.com

Что касается второго, то, конечно, с одной стороны, Франция сэкономит на содержании Новой Каледонии. Но, с другой стороны, она лишится непосредственного доступа к добывающимся на архипелаге полезным ископаемым: никелю, кобальту, хрому и другим рудам.

Нетрудно догадаться, что главным бенефициаром разрыва Новой Каледонии с Францией, который, разумеется, не предрешён, будет Китай. Его промышленность потребляет около половины мировых запасов никеля, главного экспортного продукта Новой Каледонии. Китай, сталкивающийся с препонами своей экономической экспансии, которые ставят ему конкурирующие с ним в экономической области западные страны, крайне заинтересован в маленьких государствах типа Новой Каледонии, которые ни в чём не смогут ему отказать в расчёте на китайские инвестиции и торговлю с Пекином, а также помощь китайских специалистов.

Впрочем, у Парижа, если он этого захочет, ещё есть возможность повлиять на умонастроение каледонцев, которых всё равно слишком много связывает с Францией: подкинуть дополнительное финансирование, пообещать что-нибудь заманчивое в экономическом плане, предоставить какие-то привилегии. Но, конечно, не факт, что сосредоточившемуся на европейских проблемах правительству Эммануэля Макрона всё это надо. Так что посмотрим. Новой отмены референдума уже не будет. Избиратели Новой Каледонии решат свою судьбу сами.

Самая главная сепаратистская проблема Франции — это Корсика, она может обостриться в любую минуту. Фото: www.globallookpress.com

А ведь есть ещё и Корсика

Тревожный звонок в Париж из южной части Тихого океана поступил вскоре после того, как обострилась ситуация на имеющей особый статус и исторически мощные сепаратистские тенденции Корсике. В декабре прошлого года на родине Наполеона прошли выборы в региональную Ассамблею, убедительную победу на которых одержала коалиция националистов "За Корсику", в которую входят сторонники как расширенной автономии острова, так и независимости от Франции. В прошлом месяце посетивший остров кровной мести президент Франции Эммануэль Макрон демонстративно отказал его властям в официальном — наряду с французским — статусе корсиканского языка и предоставлении привилегий "резидентам" при сделках с недвижимостью, скупаемой спекулянтами. Это было сделано под предлогом сохранения единого законодательства республики и потому, что данные меры не решили бы якобы никаких проблем. Однако местные националисты, затаившие страшную обиду на Париж и Макрона, так не считают. Их лидеры говорят об "упущенной возможности" и "чёрном дне для Корсики".

Если Париж не будет считаться с мнением большинства корсиканцев, то это будет означать, что демократия не распространяется на Корсику",

— сказал глава местной Ассамблеи Жан-Ги Таламони в прямом эфире радиостанции "Эроп-1". Он предупредил, что такая позиция может привести к новой волне протестов на острове, где имели место выступления местных жителей и погромы обосновавшихся там и попытавшихся навязать свои нравы корсиканцам мигрантов из мусульманских стран.

Макрон "обидел" корсиканских националистов ещё и тем, что отказался амнистировать отбывающего пожизненный срок за убийство 20 лет назад префекта острова Ивана Колонна, которого там многие считают "политическим заключённым" и почти героем.

Поэтому нельзя исключать, что Фронт национального освобождения Корсики (ФНОК), ставящий своей целью достижение полной политической независимости или — в качестве программы минимум — расширение прав автономии Корсики, признание французскими властями "народа Корсики", может возобновить свою деятельность, жертвами которой с середины 70-х годов прошлого века стали сотни человек. По сути, под носом у Парижа тлеет сепаратистский конфликт. Численность постоянного населения Корсики чуть больше, чем Новой Каледонии — свыше 300 тысяч человек, но это очень крутые и боевые ребята.

Не только Корсика

И это далеко не единственные проблемные в этом отношении регионы Франции. Если удастся отделиться от Испании сепаратистско настроенной Каталонии, то за ней, скорее всего, последует Страна Басков. В этом случае и Франции не удастся остаться в стороне, потому что исторический регион проживания басков она делит с Испанией. Регионализация европейских стран, которой сопротивляются их власти, имеет немало сторонников в Брюсселе, где полагают, что Европа регионов будет намного прочнее, чем теперь, когда она состоит из в принципе самодостаточных стран, способных в случае чего, как Британия, покинуть сообщество. Если бы Мадрид не проявил твёрдость и поддался оказывавшемуся на него мощному давлению, процесс регионализации Европы был бы уже запущен. В нём с удовольствием приняли бы участие Фландрия, Шотландия, а потом Бретань, Бавария и другие европейские регионы, некоторые из которых, как, например, последний, были в прошлом отдельными и даже довольно успешными государствами.

Поэтому грядущие события в сонной, находящейся на краю земли Новой Каледонии не так уж безобидны, как могут показаться на первый взгляд.

Латышев Сергей