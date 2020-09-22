Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не с...
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала не...
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
Главная / Политика

Волшебное спасение Навального от "Новичка": доктор Мясников ответил и тем, и этим

22 сентября 2020, 14:50  •  35 • Политика
Доктор Александр Мясников оценил фотографии Алексея Навального и заявления о том, что он слишком быстро восстанавливается после якобы имевшего место отравления Новичком. Просто волшебство какое-то! Надо сказать, Мясников ответил своим комментарием и защитникам версии отравления, и противникам.
Доктор Александр Мясников высказался о состоянии Алексея Навального и попытках ставить диагнозы основателю ФБК по фотографиям. Ранее Навальный опубликовал несколько фото с рассказами о том, как он восстанавливается. Целый ряд спикеров, в том числе в экспертном сообществе, предположили, что Навальный выглядит слишком хорошо для человека, только что вышедшего из комы.
Мясников отмечает, что не сомневается в том, что Навальный пережил кому.
"Лично у меня нет никакого сомнения, что он был в коме между жизнью и смертью долгое время. Что это не симуляция. Другое дело - природа его заболевания или интоксикации, если она была?" - отмечает доктор Мясников.
Врач напоминает, что и омские врачи могут подтвердить: болел Навальный по-настоящему. А то, что он не был отравлен "Новичком" - это и так всем понятно, дал понять Мясников. Поскольку такие вещества просто не оставляют в живых. Другими словами, доктор не считает нужным подводить выводы о быстром восстановлении Навального под заявления о том, что "Новичка" не было. Восстанавливается Навальный нормально, считает Мясников. А "Новичок" - часть спекуляции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
22 сентября 2020, 02:55
Берегись украинцев, дары приносящих. Делегация из РФ отказалась угощаться шоколадом в ТКГ
22 сентября 2020, 01:05
Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и Белоруссии
22 сентября 2020, 08:25
В Омске ответили "потерявшему" одежду Навальному, где искать вещи
22 сентября 2020, 02:55
Кто убил 300 человек на борту MH17? Антипов рассказал, почему ничего не ждёт от суда в Гааге
22 сентября 2020, 10:15
"Его здесь нет": Политолог заметил странность на фото Навального и лично поехал в "Шарите"
22 сентября 2020, 12:05
Трамп в четырёх словах ответил на вопрос об "отравителе" Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 сентября 2020, 02:55
Берегись украинцев, дары приносящих. Делегация из РФ отказалась угощаться шоколадом в...
22 сентября 2020, 01:05
Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и...
22 сентября 2020, 01:05
Русские держали Лондон "на мушке" после угроз Путину и Лукашенко: Британцы ...
22 сентября 2020, 05:40
Кравчук: Путин «переиграл» Украину
22 сентября 2020, 04:45
Экс-министр в прямом эфире разоблачил уничтожающих за "конвертик" Украину. ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2020, 18:50
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
18 сентября 2020, 06:20
"Не пробыл в Германии и дня": Определён новый курс корабля для подачи труб "Северного потока - 2"
18 сентября 2020, 08:10
Нестыковки с фото Навального после комы: Tagesspiegel привёл убедительные доказательства
20 сентября 2020, 15:10
Разгадка, кто отравил Навального, "обнаружилась" в анекдоте про трёх хрюшек
16 сентября 2020, 22:15
Личный разговор с Путиным привел в ужас экс-главу Госдепа
19 сентября 2020, 16:15
Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
18 сентября 2020, 17:20
"Под "кукловодами" горит земля": Над "бутылочкой Навального" торчат "уши". И это не США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.