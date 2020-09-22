Волшебное спасение Навального от "Новичка": доктор Мясников ответил и тем, и этим

Доктор Александр Мясников высказался о состоянии Алексея Навального и попытках ставить диагнозы основателю ФБК по фотографиям. Ранее Навальный опубликовал несколько фото с рассказами о том, как он восстанавливается. Целый ряд спикеров, в том числе в экспертном сообществе, предположили, что Навальный выглядит слишком хорошо для человека, только что вышедшего из комы.

Мясников отмечает, что не сомневается в том, что Навальный пережил кому.

"Лично у меня нет никакого сомнения, что он был в коме между жизнью и смертью долгое время. Что это не симуляция. Другое дело - природа его заболевания или интоксикации, если она была?" - отмечает доктор Мясников.

Врач напоминает, что и омские врачи могут подтвердить: болел Навальный по-настоящему. А то, что он не был отравлен "Новичком" - это и так всем понятно, дал понять Мясников. Поскольку такие вещества просто не оставляют в живых. Другими словами, доктор не считает нужным подводить выводы о быстром восстановлении Навального под заявления о том, что "Новичка" не было. Восстанавливается Навальный нормально, считает Мясников. А "Новичок" - часть спекуляции.