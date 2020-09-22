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Волшебное спасение Навального от "Новичка": доктор Мясников ответил и тем, и этим
22 сентября 2020, 14:50 • 35 • Политика
Доктор Александр Мясников оценил фотографии Алексея Навального и заявления о том, что он слишком быстро восстанавливается после якобы имевшего место отравления Новичком. Просто волшебство какое-то! Надо сказать, Мясников ответил своим комментарием и защитникам версии отравления, и противникам.
Доктор Александр Мясников высказался о состоянии Алексея Навального и попытках ставить диагнозы основателю ФБК по фотографиям. Ранее Навальный опубликовал несколько фото с рассказами о том, как он восстанавливается. Целый ряд спикеров, в том числе в экспертном сообществе, предположили, что Навальный выглядит слишком хорошо для человека, только что вышедшего из комы.
Мясников отмечает, что не сомневается в том, что Навальный пережил кому.
"Лично у меня нет никакого сомнения, что он был в коме между жизнью и смертью долгое время. Что это не симуляция. Другое дело - природа его заболевания или интоксикации, если она была?" - отмечает доктор Мясников.
Врач напоминает, что и омские врачи могут подтвердить: болел Навальный по-настоящему. А то, что он не был отравлен "Новичком" - это и так всем понятно, дал понять Мясников. Поскольку такие вещества просто не оставляют в живых. Другими словами, доктор не считает нужным подводить выводы о быстром восстановлении Навального под заявления о том, что "Новичка" не было. Восстанавливается Навальный нормально, считает Мясников. А "Новичок" - часть спекуляции.
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