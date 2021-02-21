Волошин: Вопреки заявлениям Киева, Кремль еще даже не начинал работу против Украины • 405 • Украина Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, киевские политологи испытали шок. По их мнению, режим Зеленского наладил конвейер по внесудебной постановке своих оппонентов вне закона, тем самым открыв ящик Пандоры. А также утратил единственный переговорный канал с Россией, который не раз выручал Киев в критических ситуациях. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы. После ввода СНБО Украины персональных санкций против депутата Радыи его жены, киевские политологи испытали шок. По их мнению, режимналадил конвейер по внесудебной постановке своих оппонентов вне закона, тем самым открыв ящик Пандоры. А также утратил единственный переговорный канал с Россией, который не раз выручал Киев в критических ситуациях. Корреспондентпередает из украинской столицы. Окончание этой рабочей недели на Банковой поразило многих. Не успел украинский политикум отойти от блокировки властью трех оппозиционных телеканалов — 112 Украина, ZIK и NewsOne, — как Совет нацбезопасности и обороны нанес второй оглушительный удар по оппонентам режима. Он обнародовал санкционный список, в который попали 19 юридических и восемь физических лиц. Среди прочих в нем оказался лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и гражданская супруга депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк. По данным украинских СМИ, на двух дам оказалось записано множество активов, в том числе в РФ. Но санкции против них власть ввела якобы из-за того, что Марченко и Лавренюк по документам являлись владелицами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (ННПЗ) в Ростовской области, который обеспечивает нефтепродуктами территории ДНР и ЛНР. Кроме того, в список попали пять граждан России, связанных с компанией «Донские угли», которая занимается оборотом полезных ископаемых между Донбассом, Россией и Украиной. По мнению независимых украинских экспертов, тем самым Зеленский продолжил подменять правосудие санкционными процедурами. Ведь новые санкции за «финансирование терроризма» введены против граждан, которые не только проживают в стране, но и публичны и доступны для правосудия. При этом по столь тяжкой статье им даже не вручены подозрения (обязательный шаг для начала следствия на Украине). Тот факт, что власть не пошла по стандартной законодательной процедуре, говорит о том, что никаких доказательств «финансирования терроризма» окружением Медведчука у членов СНБО нет и в помине. По мнению политологов, у санкционной волны, поднятой Банковой, есть как минимум два измерения. Первое — это продолжение перехода Зеленского в статус «нового Порошенко». Возможная причина — президент всерьез претендует на ту часть электората, которая контролируется промайданной «Европейской солидарностью», партией «Голос» и т. д. И власти надеются, что санкционный погром против ОПЗЖ можно будет конвертировать в падение поддержки Порошенко и других «ястребов». Заодно «санкционный удар» по Медведчуку означает и полный отказ Банковой от поддержки юга и востока Украины. Второе измерение связано с бизнесом. Новыми санкциями заблокирован крайне серьезный актив — магистральный трубопровод, по которому на Украину поставляются бензин и дизель из РФ и Белоруссии. По мнению аналитиков, главная цель санкций СНБО — «отжим» бензопровода в пользу государства, а также лишение политических оппонентов их главной ресурсной базы. Впрочем, теперь никто не даст гарантии, что этот ресурсный ручеек на Украину в один прекрасный день не пересохнет. Эксперты уверены, что сам Виктор Медведчук не оставит такой удар по своему положению без ответа и будет бороться до конца. Ему предстоят затяжные судебные баталии с властью, при этом Украине стоит готовиться и к росту напряжения в отношениях с Россией. Не исключено, считают аналитики, что за этим последует и военное обострение в Донбассе, поскольку на это уже получено негласное добро из Вашингтона. СНБО, уже обретший славу «органа всеукраинской инквизиции», в следующий раз соберется через две недели. Все это время остальным олигархам следует готовиться к самым неожиданным ходам со стороны Банковой — считать свои активы и быть готовыми расстаться с ними в любой момент. По мнению киевского политика и обозревателя Олега Волошина, Банковая по каким-то причинам «потеряла страх» и, по сути, пошла ва-банк. «Напомню, что Виктор Медведчук с марта 2014-го уже находился под американскими санкциями. И у его окружения была информация, что в рамках царящей в Вашингтоне антироссийской истерии новые ограничения могут быть введены и против членов его семьи, и других представителей ОПЗЖ. В окружении Медведчука к этим шагам готовились заранее, поэтому реальный эффект от любых действий местных комиков понятен — «бьют в молоко» для перехвата избирателей Порошенко», — пояснил Волошин. Но важнее в данной ситуации другое, считает эксперт, — Киев сознательно сжигает мосты в диалоге с Россией. «Для январского интервью Медведчука ведущему французскому изданию Politique Internationale редакция в качестве заголовка выбрала «Украина — Россия: переговорщик». Это правда, в последние годы Виктор Медведчук оставался одним из немногих украинцев, к чьему мнению прислушивались в Москве. Он упорно доказывал возможность деэскалации, а далее и нормализации отношений между странами, — заметил Волошин. — Те, кто в Киеве пафосно кричат о том, что «Кремль ведет работу по уничтожению Украины», нагло лгут и сами знают это. Такую работу в России еще даже не начинали. И поэтому миллиарды долларов, заработанных в России заробитчанами, до сих пор поступают на Украину. На киевских автозаправках есть топливо, наш металлургический экспорт успешно идет через Керченский пролив и т. д. Будем надеяться, что так останется и впредь. Но Зеленский и его подпевалы очень стараются сделать так, чтобы было иначе. Ведь мирный процесс по Донбассу они уже заморозили до момента собственного бесславного ухода. И что они успеют наворотить за ближайшие годы, теперь даже страшно представить». Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко заявил киевским журналистам, что после Медведчука под ударом СНБО могут оказаться экс-президент Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. «В интересах Зеленского доиграть начатую игру, иначе его окончательно перестанут считать влиятельной политической фигурой в стране. С одной стороны, откопав топор войны, он будет выглядеть глупо, если вдруг опять его закопает. Процесс, который он запустил в публичной сфере, может дать политический и электоральный эффект Зеленскому только тогда, если он будет продолжен. Причем по нарастающей и в течение длительного времени, чтобы утвердить Зеленского в качестве главного игрока украинского политикума, — заявил Белашко. — Если он сначала наехал на Медведчука, потом на Шария, потом снова на Медведчука и его окружение, а затем просто остановится — это будет смешно. Но если вслед за Медведчуком он наедет на Порошенко или на Коломойского, то это будет воспринято уже по-серьезному. Тогда крайне серьезно к нему отнесутся и олигархи во главе с Ринатом Ахметовым, а глава «Нафтогаза» Коболев вместе с главой НАБУ Сытником, наконец, задумаются о том, что они все-таки не бессмертные». Mejdurecie: в Молдавии идёт спецоперация под кодовым названием «Майя Санду» Эксперт отметил, что лишь после «прижатия» таких фигур, как экс-президент Порошенко, у Зеленского может получиться выстроить выгодную для себя коалицию. «Таким образом Банковая может показать олигархам, что больше не намерена церемониться с врагами и оппонентами, а также заслужить некоторый страх и уважение части украинцев. В целом атака на фигуры вроде Порошенко или Тимошенко напрашивается, тем более, что оба они являются рейтинговыми политиками», — уверен аналитик. По мнению Белашко, гонения власти на сильных политиков начались именно из-за упавшего рейтинга Зеленского, который он сейчас пытается вернуть, осаживая политических конкурентов. «С чего начиналась эта эпопея? Принесли социологию, президент Зеленский увидел, что его партия на четвертом месте по популярности, на первом — партия ОПЗЖ Медведчука, на втором — «Евросолидарность» Порошенко, а на третьем — «Батькивщина» Тимошенко. И в таком ключе логично, что он сначала бахнул по Медведчуку, и тут же пару процентов отвалилось от рейтинга ОПЗЖ. Теперь ему надо бахнуть по Порошенко, чтобы и от того отвалилось пару процентов. В итоге к Зеленскому могут начать возвращаться колеблющиеся избиратели из тех 30-40%, которые были за него изначально. Таким образом, его цель — из неуважаемого президента стать человеком, договоренности с которым желательны для всех субъектов украинского политикума. Если Зеленский начал эту игру, то он вынужден будет ее продолжить», — заключил глава Агентства социальных коммуникаций. Автор: Полина Цыбулько специально для ФАН из Киева Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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