Волонтеры расскажут россиянам о сути поправок в Конституцию

Добровольцы Ассоциации волонтерских центров будут в торговых центрах, парках и других местах массового скопления людей разъяснять гражданам суть поправок в Конституцию России, сообщили 21 февраля в Центризбиркоме.

«В течение двух недель до дня голосования волонтеры, которые до этого пройдут курс обучения, будут информировать граждан о сути предлагаемых поправок в Конституцию и процедуре общероссийского голосования», — приводит сообщение Центризбиркома «РИА Новости».

С этой целью будут организованы несколько тысяч информационных площадок в парках, торговых центрах, аэропортах, железнодорожных и автовокзалах.

Соглашение с ассоциацией подписала председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, активисты будут информировать граждан не только о сути поправок в Конституцию, но и о том, где, когда и каким образом можно проголосовать, а также о правах и возможностях граждан.

Памфилова подчеркнула, что необходимо создать все условия для того, чтобы легитимность и достоверность голосования ни у кого не вызвала сомнений.

Всего для информирования граждан о поправках в Конституцию планируется отобрать 100 тыс. добровольцев по всей России.

Законопроект о поправках в Конституцию президент России Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. К 13 февраля количество поступивших поправок превысило 500.

Как отметила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева, изменения коснутся не менее 70 федеральных законов, «особенно в социальной сфере, которые обеспечивают укрепление социального характера российского государства», пишет «Газета.ру».