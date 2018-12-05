Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В США думают над созданием новых помех для «Северного потока - 2» - Болтон
Хруст французской булки... и костей (Уставший Оптимист)
СБУ вызвала на допрос священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ
«На основе принципа взаимности»: в МИД РФ пообещали ответить на высылку российск...
Главная / В России

Волонтеры помешали Навальному

05 декабря 2018, 22:54  •  104 • В России

В Международный день волонтера, отмечаемый 5 декабря, добровольцы России собрались на свой форум подвести итоги работы своего движения за год, объявленный, кстати, в нашей стране их годом. Люди из самых разных уголков, молодые и пожилые, бизнесмены и поисковики, те, кто подбирает и лечит бездомных животных, ухаживает за стариками, помогает больным детям, ищет погибших в годы Великой Отечественной и возвращает их добрые имена семьям родственников. И прочая, прочая, прочая…

И, как уже заведено, мимо этого события не смогли равнодушно пройти те люди, которые недовольны Парадами Победы и их репетициями, которые публично называют трагически погибшую доктора Лизу «потасканным ничтожеством» (как это сделал на днях Сергей Пархоменко) и выказывают свою, отличную от нормальной, «любовь к России и ее гражданам. Не смог мимо форума волонтеров пройти и изрядно подзабытый в последнее время Алексей Навальный.

- В Ледовом дворце на Автозаводской идёт «съезд добровольцев». Мало того, что куча полиции и оцепления, так эти дегенераты перегородили, блин, Третье Кольцо. Десятки тысяч людей будут в пробках стоять, - написал он в своем микроблоге в Твиттере и резюмировал. - Путинская номенклатура это, а не «добровольцы». Добровольцам съезды не нужны.

Какая трогательная «забота» об окружающих! Когда школота перекрывала Тверскую в Москве, а сторонники Навального устраивали замесы с полицией посреди нее, Алексея это не волновало. Хотя там не было ни обеспечения безопасности окружающих, и там реально люди вышли на праздник, который смяли Навальный с компанией. Когда навальнята бесновались, перекрывая Лиговку и Невский проспекты в Санкт-Петербурге, все шло по его плану и никакие автомобилисты и даже автомобили «Скорой помощи» в расчет не принимались. А тут какие-то не его добровольцы со своим собранием посмели помешать нему самому проехать! Как писала в свое время другая оппозиционная лидерша, канувшая в куда-то в безвестность, она, понимаешь, едет, а тут какой-то «крестный ход у них, у б…ей».

Конечно, для Алексея все эти люди – не добровольцы. «Король школоты», как его метко успели прозвать, скорее всего, готов признать добровольцами только тех, кто присылает ему сэкономленные на школьных завтраках донаты и готов лезть хоть в дерьмо, хоть в повидло по первому мановению его руки. Кто готов подставиться под полицейские дубинки, даже если сам «вождь» куда-то уедет или вывезет своих собственных детей «в Европы» на отдых. Или отправляется в регулярные отпуска на присланные ему добровольцами пожертвования. Только слепое следование его, Навального, указаниям – вот истинная черта настоящего волонтерства. И никаких вопросов «вождю». А то придумают чепуху всякую, старики, собачки, котики, дети больные. Грязные номенклатурщзики. Купились на встречу с Путиным. А что «вождь» сам с супругой хаживал на приемы и обеды в Кремле, а не только в американское посольство, такова его доля. Груз, который он взвалил на себя.

Вновь активизировавшиеся «люди со светлыми лицами», несущие ртом гнусность и грязь прекрасно понимают, что сами по себе волонтеры – люди хорошие, но без контакта с государством они смогут сделать в разы или на порядок меньше, чем при помощи той же власти. И правильное государство всегда поддержит тех сознательных граждан, кто во имя общества, а не для его разрушения готов к любой работе, и тяжёлой и даже неблагодарной. И делают ее волонтёры не по номенклатурному распределению, а по реальному зову сердца. Наверное, потому и злобствуют, что или ревнуют, или же сами способны не созидать, а только разрушать. В общем-то, мерзко. И необучаемо. Они не учатся даже на своих ошибках. Поскольку считают изначально себя выше остальных.

ЧИТАЙЕ ТАКЖЕ

Лучший доброволец России Антон Коротченко: Наша волонтерская команда - это самое важное. Это семья

Автор проекта "Здоровое село", получивший награду из рук президента Владимира Путина, ответил на вопросы "Комсомолки".

- Это победа не только моя, а всей команды. И этой статуэтки достоин каждый волонтер, с каждого конца страны. Команда - это самое важное. Это наша маленькая семья, - рассказал Антон (подробности).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
104
Источник
Похожие новости
05 декабря 2018, 13:09
Въезд на Украину для россиян: как посещать незалежную после новых запретов
05 декабря 2018, 21:09
Площадка в городе: как МВД планирует изменить экзамены на права
05 декабря 2018, 22:54
Волонтеры помешали Навальному

05 декабря 2018, 16:24
Порошенко объявил дату «Объединительного собора» новой конфессии на Украине
05 декабря 2018, 19:39
Письмо с Донбасса: «Не шибко-то в России ждут нашего брата»
05 декабря 2018, 22:54
Юристы, политтехнологи и ученые встретились за "круглым столом" в РАНХиГС в преддверии 25-летия Конституции
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
06 декабря 2018, 00:24
Геополитический разлом: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о возможном разделе ...
06 декабря 2018, 00:24
В УПЦ МП прокомментировали допросы священников в СБУ
06 декабря 2018, 00:39
ВМС США возле залива Петра Великого бросили вызов «морским претензиям» России
06 декабря 2018, 00:24
Преимущество — велосипедистам: как новые изменения в ПДД повлияют на безопасность дви...
06 декабря 2018, 00:24
«Мощная группировка»: как проходит модернизация ледокольного флота России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
30 ноября 2018, 17:54
Русские С-300 в действии: Как в Сирии сбили израильский самолет F-16
30 ноября 2018, 08:09
Трамп отменил встречу с Путиным. Петя уже отмечает
01 декабря 2018, 13:24
Будущее Сирии Запад будет решать без Москвы
03 декабря 2018, 12:24
Порошенко выдвинул новый ультиматум России для отмены военного положения на Украине
05 декабря 2018, 00:09
С томосом и автокефалией Порошенко и Украину обвели вокруг пальца
03 декабря 2018, 01:09
«Простых людей не обманешь»: Буэнос-Айрес проводил Путина аплодисментами
02 декабря 2018, 20:09
Диктатор в агонии: Почему Порошенко ждёт судьба Януковича
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.