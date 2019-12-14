Волонтеры и государство: на грани разумного • 74 • Аналитика

Да, прямо с самого начала скажу: завел свою обычную волынку, так что делайте выводы, может, читать это все и не надо.



Да, тема так называемых волонтеров мне не нравится, в особенности не нравится, как это все у нас организовано. Точнее, как не организовано.





В Сочи отгулял-отгремел этот совершенно непонятный слет. Семь, значит, тысяч волонтеров из России «и сотни других стран». Ладно, хорошо. Погуляли, себя показали, на других посмотрели. Сильным мира всего внимали. Сильные мира сего выражали одобрение и выдавали обещанки.



В общем, ничего нового.



Далее эстафету подхватили наши СМИ, и в итоге каждый утюг начал вещать на тему того, как это круто сегодня быть волонтером. Наверное, проще сказать, кто НЕ выступал на эту тему. Вот прямо «Вставай, страна огромная», и иди вся в волонтеры.



Хотя что там вся. Уже были озвучены цифры, что сейчас в стране около 5,3 млн. волонтеров. Озвучил, правда, «Роспатриотцентр», подведомственная организация «Росмолодежи», насколько им верить – сами решайте.



Понятно, что, раз 2018 год был годом этого самого волонтера, то рост обязан быть четким и неуклонным. А цифру надо было озвучить именно в день добровольца (волонтера), который теперь у нас 5 декабря согласно указу президента. Ура.



А в чем смысл?



Смысл для одних – галочки в отчетах и красиво проведенные мероприятия. Любого уровня, что слет-конференция, что ЧМ по футболу или Олимпийские игры. Конечно, там антуража и роскошной атрибутики валом, все красиво. Картинка имеет место быть.





Но эти дорогостоящие вещи нам больше не грозят, так что спускаемся вниз, на землю.



А на земле все просто: волонтер очень нужный организм. С этим спорить не буду, знаю это с изнанки.



Но кому в первую очередь нужен волонтер?



Бездомной собачке или кошечке? Нет. Одинокой бабушке? Снова нет. Потерявшемуся ребенку? И снова нет!





Волонтер в первую очередь нужен функционеру. Не важно, кто это: руководитель департамента здравоохранения, полицейский, представитель МЧС или районного муниципалитета. Любому функционеру нужен этот самый доброволец.



Надо объяснять, почему? Хорошо, объясню.



1. Добровольцу не нужно давать денег. Совсем. Он доброволец. И так все сделает.

2. За действия добровольца фактически не надо нести никакой ответственности «в случае чего».

3. Работу, проделанную добровольцами, можно присвоить и использовать в отчетах.



Все три пункта работают и будут работать, потому что это выгодно и удобно. Можно много говорить на эту тему, но волонтерское движение дышит только тогда, когда оно кому-то выгодно.



Просто знаю, о чем говорю, ибо систематически и регулярно принимаю участие в различных больших и маленьких мероприятиях. За любым волонтерским образованием маячит какой-то функционер, который просто пользуется тем, что есть люди, которые не могут сидеть спокойно на месте.



Несколько раз принимал участие в поисковых выходах с поисковиками. Откуда они получают информацию? Правильно, от полиции. «Горячую», потому что люди часто просто не знают о существовании таких отрядов вообще. В полиции могут подсказать, а могут и не подсказать.



Но в любом случае, пока полицейские будут закапываться в грудах бумаг, поисковики, которым ничего писать не надо, уже будут шерстить мелким гребнем вероятный район пропажи.



Оснащение и подготовка у «Алертов» и иже с ними – полиция рядом не стояла. МЧС может сравниться, но только в плане оснащения. Очень жирно подчеркну, что на сегодняшний день с представителями поисковых отрядов типа «Лиза Алерт» не сравнится ни МВД, ни МЧС.





Ищут, ищут, ищут и находят. Кто получает бонусы? Правильно, у кого в отчетах проходят все найденные. Это без обид, конечно, от МЧС тоже польза есть, и оборудования могут подкинуть, и помочь с обучением на первых порах.



Но в целом… Поисковые отряды в России – это реальная сила, которая прекрасно выполняет задачи и полиции, и МЧС. И статистику им повышает.



И – все на своей инициативе и за свой счет.



Дальше. Медицинские волонтеры.



Здесь тоже все понятно. Мы все на них скоро молиться будем, судя по тому, что нам госпожа Скворцова готовит.



Там, где такие волонтеры есть, ими реально затыкают дырки: замещать отсутствующих медбратьев и медсестер – нормальная практика. Вроде как они и обучаются, но опять же совершенно бесплатно.



О тех, кто работает с бездомными животными, вообще отдельная тема.



Дружу с несколькими реально поехавшими на этой теме людьми. Считаю, честно, что они перебарщивают, конечно, но когда могу – помогаю. Буквально недавно участвовал в перемещении сбитого гибрида в ветклинику. Тащили с леди 150 см и 40 кг зверюгу килограммов на 60, да еще со сломанной лапой. Не было бы меня – она одна бы тащила реально.



Подбирают, договариваются с ветклиниками насчет лечения, выхаживают, пристраивают. А власти спокойно дают интервью местным телеканалам (сам видел) насчет того, как они, власти, заботятся о санитарно-эпидемиологической обстановке в городе.



Про экологов молчу вообще.



Опять же, вот на фото добровольные уборщики заповеднейшей речушки Тихая Сосна. То есть все лето приезжающий в монастырь Дивногорье народ пикникует на берегах этой красивейшей речки, а по осени приходят они и убирают. Бутылки, банки, целлофан… Все раздельно пакуется, монастырь потом своим трактором вывозит.





И, обратите внимание, вот вам настоящие добровольцы. Настоящие – это когда без красивой упаковки, не только в Сочи или Крыму, а в любое время, при любой погоде, но по делу.



А вот все это, создающее красивую опять же картинку, – это как раз волонтеры. Разница есть. Одно дело тусить перед камерами в таком виде, другое – на тридцатиградусном морозе разыскивать в лесу двух обалдуев, которые поехали «дружить» в машине и заблудились напрочь, когда бензин сожгли…



А ведь удобно, правда?



Зачем искать пропавших? Есть волонтеры.



Зачем выделять деньги на операции детям? Волонтеры соберут, народ СМСками накидает.



Зачем ловить собак, стерилизовать и пристраивать? Проще перестрелять, или пусть волонтеры пашут…



И так далее.



Есть смысл, правда?



Да, можно на форуме речь толкануть, по голове в ней погладить, достаточно. А дальше товарищи добровольцы за свой счет закупятся, все сделают, останется только отчетик наваять и представить в вышестоящую инстанцию.



Какая экономия для бюджета, не правда ли?



Вот это называется «Очень хорошо устроились».



Ну конечно, какую-то часть добровольцев надо превратить в волонтеров, приодеть, чтобы было кого перед камерами демонстрировать. Для картинки.



Остальные, кто в смысле делом занимается, они и так походят.



Ну это ладно, это как раз не самая большая проблема. Пусть прыгают перед камерами, кто-то должен и это делать. Это, правда, не одобряю, аж с 2010 года, когда у нас страшные пожары были в области. С которыми боролись все, и я в том числе.



А вот некоторым было и обидно, и противно, когда реально сражавшихся с огнем и победивших, внезапно подъехавшие амбалы из ФСО «убрали» в спасенный лес, а на их место привезли два автобуса «Наших» в белых футболочках, и потом эти «Наши» рассказывали Путину, как они с огнем боролись. Многие каналы показывали эту вакханалию, кому интересно, можно найти, наверное. У мужиков берцы прогорали, а эти чуть ли не в шлепанцах «тушили»… Как правильно плюнуть в память о Великой Отечественной



Но давайте вот о чем подумаем.



Если верить (ну я не верю, но цифра опубликована в источниках) «Роспатриотцентру», который говорит, что у нас в стране с населением в 145 миллионов человек 5 миллионов занимаются добровольной помощью чему-то или кому-то, это как?



Это, если применить калькулятор, то каждый тридцатый. Или три человека из сотни. 3%…



Три процента населения тратят свои личные ресурсы и деньги на то, чтобы где-то что-то стало лучше…



Не многовато ли?



И сразу возникает другой вопрос: если 3% населения выполняют работы, за которые кто-то отчитывается, но ни черта не делает – не сильно ли это для отдельно взятой страны, нет?



Это какая армия бездельников сидит за спиной у добровольцев и просто переводит бумагу и деньги?



Но, видимо, всех все устраивает, от муниципалитетов до правительства. Более того, устраивает по полной программе, иначе не звучали бы такие массовые призывы в СМИ о необходимости жертвовать.



Да, именно жертвовать. Приносить на алтарь всероссийской лени чиновников и функционеров, и так сидящих на шее у народа еще больше ресурсов. Как временных, так и денежных.



А призывают. С примерами. Ох, как, оказывается, здорово и патриотично делать бесплатно за других их работу, не правда ли? Кто-то денежку получит, грамоту, медальку «За заслуги». А доброволец получит моральное и физическое удовлетворение от проделанной работы. Убранной территории, спасенной жизни и так далее.



Главное – государству это не будет стоить ни копейки. Все ж добровольно.



Ни в коем случае не призываю к игнору добровольных инициатив, нет. А то всегда найдется кто-то, кто «поймет» именно так. Наоборот, и в следующем году пойду убирать за свиньями в Дивногорье, и буду собак по клиникам возить, благо машина позволяет.



Это действительно дает возможность получить моральное удовлетворение. Пусть и мазохического толка порой, потому что убирать за свиньями – не самое приятное дело, но когда результат налицо – тогда понимаешь, что день не зря прошел.



Но вот работать за того господина, который сидит и не знаю, чем занимается, – вот этого не хочется совершенно. Каждому свое, как говорится.



Мы уберем. Найдем. Поможем. Вылечим.



И задумаемся.



Если мы это в состоянии сделать совершенно без помощи тех, кто за это отвечает, насколько мы вообще в них нуждаемся?



Пора бы подумать вам, господа. Слеты и конференции красиво разодетых волонтеров перед камерами – это, конечно, здорово. Но пора подумать. До 2024 время еще есть. Да, прямо с самого начала скажу: завел свою обычную волынку, так что делайте выводы, может, читать это все и не надо.Да, тема так называемых волонтеров мне не нравится, в особенности не нравится, как это все у нас организовано. Точнее, как не организовано.В Сочи отгулял-отгремел этот совершенно непонятный слет. Семь, значит, тысяч волонтеров из России «и сотни других стран». Ладно, хорошо. Погуляли, себя показали, на других посмотрели. Сильным мира всего внимали. Сильные мира сего выражали одобрение и выдавали обещанки.В общем, ничего нового.Далее эстафету подхватили наши СМИ, и в итоге каждый утюг начал вещать на тему того, как это круто сегодня быть волонтером. Наверное, проще сказать, кто НЕ выступал на эту тему. Вот прямо «Вставай, страна огромная», и иди вся в волонтеры.Хотя что там вся. Уже были озвучены цифры, что сейчас в стране около 5,3 млн. волонтеров. Озвучил, правда, «Роспатриотцентр», подведомственная организация «Росмолодежи», насколько им верить – сами решайте.Понятно, что, раз 2018 год был годом этого самого волонтера, то рост обязан быть четким и неуклонным. А цифру надо было озвучить именно в день добровольца (волонтера), который теперь у нас 5 декабря согласно указу президента. Ура.А в чем смысл?Смысл для одних – галочки в отчетах и красиво проведенные мероприятия. Любого уровня, что слет-конференция, что ЧМ по футболу или Олимпийские игры. Конечно, там антуража и роскошной атрибутики валом, все красиво. Картинка имеет место быть.Но эти дорогостоящие вещи нам больше не грозят, так что спускаемся вниз, на землю.А на земле все просто: волонтер очень нужный организм. С этим спорить не буду, знаю это с изнанки.Но кому в первую очередь нужен волонтер?Бездомной собачке или кошечке? Нет. Одинокой бабушке? Снова нет. Потерявшемуся ребенку? И снова нет!Волонтер в первую очередь нужен функционеру. Не важно, кто это: руководитель департамента здравоохранения, полицейский, представитель МЧС или районного муниципалитета. Любому функционеру нужен этот самый доброволец.Надо объяснять, почему? Хорошо, объясню.1. Добровольцу не нужно давать денег. Совсем. Он доброволец. И так все сделает.2. За действия добровольца фактически не надо нести никакой ответственности «в случае чего».3. Работу, проделанную добровольцами, можно присвоить и использовать в отчетах.Все три пункта работают и будут работать, потому что это выгодно и удобно. Можно много говорить на эту тему, но волонтерское движение дышит только тогда, когда оно кому-то выгодно.Просто знаю, о чем говорю, ибо систематически и регулярно принимаю участие в различных больших и маленьких мероприятиях. За любым волонтерским образованием маячит какой-то функционер, который просто пользуется тем, что есть люди, которые не могут сидеть спокойно на месте.Несколько раз принимал участие в поисковых выходах с поисковиками. Откуда они получают информацию? Правильно, от полиции. «Горячую», потому что люди часто просто не знают о существовании таких отрядов вообще. В полиции могут подсказать, а могут и не подсказать.Но в любом случае, пока полицейские будут закапываться в грудах бумаг, поисковики, которым ничего писать не надо, уже будут шерстить мелким гребнем вероятный район пропажи.Оснащение и подготовка у «Алертов» и иже с ними – полиция рядом не стояла. МЧС может сравниться, но только в плане оснащения. Очень жирно подчеркну, что на сегодняшний день с представителями поисковых отрядов типа «Лиза Алерт» не сравнится ни МВД, ни МЧС.Ищут, ищут, ищут и находят. Кто получает бонусы? Правильно, у кого в отчетах проходят все найденные. Это без обид, конечно, от МЧС тоже польза есть, и оборудования могут подкинуть, и помочь с обучением на первых порах.Но в целом… Поисковые отряды в России – это реальная сила, которая прекрасно выполняет задачи и полиции, и МЧС. И статистику им повышает.И – все на своей инициативе и за свой счет.Дальше. Медицинские волонтеры.Здесь тоже все понятно. Мы все на них скоро молиться будем, судя по тому, что нам госпожа Скворцова готовит.Там, где такие волонтеры есть, ими реально затыкают дырки: замещать отсутствующих медбратьев и медсестер – нормальная практика. Вроде как они и обучаются, но опять же совершенно бесплатно.О тех, кто работает с бездомными животными, вообще отдельная тема.Дружу с несколькими реально поехавшими на этой теме людьми. Считаю, честно, что они перебарщивают, конечно, но когда могу – помогаю. Буквально недавно участвовал в перемещении сбитого гибрида в ветклинику. Тащили с леди 150 см и 40 кг зверюгу килограммов на 60, да еще со сломанной лапой. Не было бы меня – она одна бы тащила реально.Подбирают, договариваются с ветклиниками насчет лечения, выхаживают, пристраивают. А власти спокойно дают интервью местным телеканалам (сам видел) насчет того, как они, власти, заботятся о санитарно-эпидемиологической обстановке в городе.Про экологов молчу вообще.Опять же, вот на фото добровольные уборщики заповеднейшей речушки Тихая Сосна. То есть все лето приезжающий в монастырь Дивногорье народ пикникует на берегах этой красивейшей речки, а по осени приходят они и убирают. Бутылки, банки, целлофан… Все раздельно пакуется, монастырь потом своим трактором вывозит.И, обратите внимание, вот вам настоящие добровольцы. Настоящие – это когда без красивой упаковки, не только в Сочи или Крыму, а в любое время, при любой погоде, но по делу.А вот все это, создающее красивую опять же картинку, – это как раз волонтеры. Разница есть. Одно дело тусить перед камерами в таком виде, другое – на тридцатиградусном морозе разыскивать в лесу двух обалдуев, которые поехали «дружить» в машине и заблудились напрочь, когда бензин сожгли…А ведь удобно, правда?Зачем искать пропавших? Есть волонтеры.Зачем выделять деньги на операции детям? Волонтеры соберут, народ СМСками накидает.Зачем ловить собак, стерилизовать и пристраивать? Проще перестрелять, или пусть волонтеры пашут…И так далее.Есть смысл, правда?Да, можно на форуме речь толкануть, по голове в ней погладить, достаточно. А дальше товарищи добровольцы за свой счет закупятся, все сделают, останется только отчетик наваять и представить в вышестоящую инстанцию.Какая экономия для бюджета, не правда ли?Вот это называется «Очень хорошо устроились».Ну конечно, какую-то часть добровольцев надо превратить в волонтеров, приодеть, чтобы было кого перед камерами демонстрировать. Для картинки.Остальные, кто в смысле делом занимается, они и так походят.Ну это ладно, это как раз не самая большая проблема. Пусть прыгают перед камерами, кто-то должен и это делать. Это, правда, не одобряю, аж с 2010 года, когда у нас страшные пожары были в области. С которыми боролись все, и я в том числе.А вот некоторым было и обидно, и противно, когда реально сражавшихся с огнем и победивших, внезапно подъехавшие амбалы из ФСО «убрали» в спасенный лес, а на их место привезли два автобуса «Наших» в белых футболочках, и потом эти «Наши» рассказывали Путину, как они с огнем боролись. Многие каналы показывали эту вакханалию, кому интересно, можно найти, наверное. У мужиков берцы прогорали, а эти чуть ли не в шлепанцах «тушили»…Но давайте вот о чем подумаем.Если верить (ну я не верю, но цифра опубликована в источниках) «Роспатриотцентру», который говорит, что у нас в стране с населением в 145 миллионов человек 5 миллионов занимаются добровольной помощью чему-то или кому-то, это как?Это, если применить калькулятор, то каждый тридцатый. Или три человека из сотни. 3%…Три процента населения тратят свои личные ресурсы и деньги на то, чтобы где-то что-то стало лучше…Не многовато ли?И сразу возникает другой вопрос: если 3% населения выполняют работы, за которые кто-то отчитывается, но ни черта не делает – не сильно ли это для отдельно взятой страны, нет?Это какая армия бездельников сидит за спиной у добровольцев и просто переводит бумагу и деньги?Но, видимо, всех все устраивает, от муниципалитетов до правительства. Более того, устраивает по полной программе, иначе не звучали бы такие массовые призывы в СМИ о необходимости жертвовать.Да, именно жертвовать. Приносить на алтарь всероссийской лени чиновников и функционеров, и так сидящих на шее у народа еще больше ресурсов. Как временных, так и денежных.А призывают. С примерами. Ох, как, оказывается, здорово и патриотично делать бесплатно за других их работу, не правда ли? Кто-то денежку получит, грамоту, медальку «За заслуги». А доброволец получит моральное и физическое удовлетворение от проделанной работы. Убранной территории, спасенной жизни и так далее.Главное – государству это не будет стоить ни копейки. Все ж добровольно.Ни в коем случае не призываю к игнору добровольных инициатив, нет. А то всегда найдется кто-то, кто «поймет» именно так. Наоборот, и в следующем году пойду убирать за свиньями в Дивногорье, и буду собак по клиникам возить, благо машина позволяет.Это действительно дает возможность получить моральное удовлетворение. Пусть и мазохического толка порой, потому что убирать за свиньями – не самое приятное дело, но когда результат налицо – тогда понимаешь, что день не зря прошел.Но вот работать за того господина, который сидит и не знаю, чем занимается, – вот этого не хочется совершенно. Каждому свое, как говорится.Мы уберем. Найдем. Поможем. Вылечим.И задумаемся.Если мы это в состоянии сделать совершенно без помощи тех, кто за это отвечает, насколько мы вообще в них нуждаемся?Пора бы подумать вам, господа. Слеты и конференции красиво разодетых волонтеров перед камерами – это, конечно, здорово. Но пора подумать. До 2024 время еще есть. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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