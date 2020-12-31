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Волонтер Майдана рассказала о наступившей на Украине нищете

31 декабря 2020, 17:40  •  105 • Украина
На Площади независимости в Киеве, у здания главпочтамта, вот уже несколько лет торгует книгами и сувенирами пенсионерка Вера Николаева — в прошлом волонтер Майдана. Корреспондент ФАН взяла у нее интервью, расспросив об изменениях, которые произошли в стране после событий 2014 года.
Как рассказала Николаева, она была в числе первых волонтеров «Революции гидности» 2013-2014 годов. Она помогала раненым и занималась приготовлением пищи.
Когда-то у женщины была достойная зарплата, но сейчас пенсионерке приходится каждый день стоять на майдане для того, чтобы выжить. Собеседница ФАН подрабатывает с помощью продажи книг, украинских флагов и значков.
 — Вера, стала жизнь на Украине лучше после Майдана?
 — Все ухудшилось, все стало хуже. У меня 40 лет беспрерывного трудового стажа. А потом я пошла на пенсию и пришла сюда. Потому что на пенсию не прожить. У меня должна была быть хорошая пенсия, а они сделали всем одинаково, под шаблон. Кто не работал, кто работал — одинаково. Не учли мои 40 лет. Теперь вот уже 25 лет я плачу налоги.
После Майдана я ослепла. Мне делали операцию, неудачно, я теперь слепая. Даже инвалидность второй группы не ввели. Это бандитизм называется.
Я же работала! Я работала, зачем же так обижать? Я волонтер. Сколько книжек мы бесплатно ящиками отправляли на фронт. Наши детки были тут, и мы им отправляли. Приходят и говорят: «Вот та книжечка, что вы отправляли. А он потом подорвался на фугасике». Я плакала, плакала, ослепла. И потом мне делали операцию.
 — Операцию власть помогала сделать или за свои деньги делали?
 — Конечно, на свои! Нет, [мэр Киева Виталий] Кличко давал хрусталик перед прошлым Новым годом, сам хрусталик мне достался бесплатно. Пошла в больницу, а они говорят: «Деточка, это же хрусталик только бесплатно, а за лекарства и операцию нужно заплатить. 13 тысяч  гривен». Всем миром мне собирали, господи, как стыдно попрошайничать было. Собирали мне на операцию. Прокололи. Не врач, а практикант проколол, неправильно сделал все. Третий укол сделал, анестезию. И кровь пустили, она запеклась. Врачи испугались, запихнули этот хрусталик, и все — ничего не могут сделать. Я ослепла в результате.
 — Вера, разве не бесплатная медицина на Украине?
 — Конечно, нет! Никогда она и не была бесплатной!
 — После Майдана разве не стали пенсии более европейскими? Уровень жизни как-то повысился, как обещали?
 — Ухудшился! В три раза! Для чего я вышла сюда с протянутой рукой? Целый день простояла, чтобы мне хлеба купить. Я сегодня не куплю хлеба, потому что мне хватит выручки только грузчику заплатить.
Женщине приходится заниматься продажей книг и сувениров, потому что ей не хватает средств на жизнь. У Николаевой непрерывный стаж работы 40 лет и инвалидность, но ее пенсия составляет всего лишь три тысячи гривен — это средняя пенсия в Украине. Все эти деньги она отдает на оплату коммунальных услуг, при этом остается еще должна.
На Украине минимальная пенсия — 1769 гривен, однако, по данным пенсионного фонда страны, 7,5 млн человек получают пенсию 1500-3000 гривен. Средний счет за коммунальные услуги на Украине составляет 2400 гривен. В результате многим пенсионерам не хватает даже на еду.
Согласно данным официальной статистики, пенсии и доходы граждан Украины за последние годы упали вдвое, 40% украинцев живут за чертой бедности. Национальная валюта после Майдана упала втрое.
Социологи Украины утверждают, что как минимум половина украинских семей не может сегодня позволить себе оплату медицинских услуг.
Автор: Анастасия Романова из Киева специально для ФАН

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