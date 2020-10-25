Волонтер: Хомчак выписал себе новую квартиру. Уже третью, предыдущие две приватизировал







Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак получил третью служебную квартиру в Киеве. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщил музыкант и волонтер Тарас Тополя.По его словам, предыдущие две служебные квартиры Хомчак приватизировал, при этом одну из них переписал на свою маму.Так, первую служебную квартиру площадью 17,8 квадратных метров во Львове Хомчак получил в июне 2000 года. В 2002 году Хомчак переписал данную жилплощадь на свою мать.В 2006 году Хомчак получил еще одну служебную квартиру в Белой Церкви. Спустя три года с двухкомнатной квартиры площадью 37,9 квадратных метров был снят статус «служебной». Документы свидетельствуют о том, что третью квартиру Хомчак получил уже в Киеве.В октябре Руслан Хомчак вступил в брак с 29-летней главой Черниговской ОГА Анной Коваленко.