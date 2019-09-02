Волокита, сбои! Путин перестал жалеть чиновников в Тулуне и Иркутской области

Президент России в ходе встречи с жителями Тулуна в Иркутской области сообщил, что все пострадавшие в результате паводка и сильнейшего наводнения в регионе смогут остаться рядом со своими домами, не уезжая на время ремонта с насиженных мест. Каждый останется в том же поселке, где и жил до инцидента.

Кроме того, Путин подтвердил, что при решении вопросов ликвидации последствий паводка в регионе было много волокиты и управленческих сбоев.

Напомним, цель рабочего визита Путина в Тулун - лично увидеть, как продвигается работа по приведению региона в порядок после наводнения. Паводок уничтожил десятки домов, пострадали социальные учреждения, и сегодня президент осматривает самые разные объекты, а также беседует с людьми.

Первый пункт - школа

Осматривая отремонтированную школу, Путин не только оценил качество ремонта, но и наметил шаги на перспективу.

Чиновники в ходе встречи с президентом говорят вполголоса - в том же тембре, что и сам президент. Путин заметил, что рядом со зданием школы есть два ветхих дома. Он предложил их снести, а на освободившемся месте построить помещения, необходимые детям. Например, спортивный зал или мастерские.

"Что посчитаете нужным, то мы и сделаем", - сказал президент, обращаясь к представителям администрации школы.

В обсуждении принимала участие и министр просвещения России Татьяна Васильева. Она объяснила Путину, что уже сделано, а что предстоит.

Встреча с жителями Тулуна

Эта беседа проходила в формате лицом к лицу. Путин собрал жалобы людей, которые, судя по просьбам и чаяниям, уже не надеются на местных чиновников. Одной из первых выступила пожилая женщина - местная жительница рассказала о доме, где частично тулунцев расселяют. "Нельзя ли и нас включить в эту работу?" - спросила она.

"Вы меня слушаете?" - в какой-то момент она прервала своё обращение и пристально посмотрела на президента.

"Я слушаю", - заверил Путин и уточнил некоторые детали просьбы.

Дальше ещё одна участница встречи просит, чтобы в городе построили диагностический центр, потому что врачам попросту негде работать, медики уезжают. Так кто будет лечить? А ещё дети вряд ли в ближайшее время смогут выбраться на пляжи. Сможете построить детские площадки, возможно, даже с аквапарком? Женщина отметила, что Путину удалось восстановить после войны Грозный. А Тулун тоже пережил свою маленькую войну, только со стихией. Она полагает, что не менее разрушительную.

"Владимир Владимирович! Вы подняли город Грозный после войны, вы вернули нам Крым. Что вам стоит, чтобы люди, которые покинули наш город, завидовали тем, кто остался в нём? Пожалуйста, вот постройте нам в Тулуне такой вот заводик, пожалуйста. Спасибо".

Пока продолжается этот разговор, ещё одна девушка в толпе смотрит за плечо Путину, по всей видимости, обращаясь к помощникам, говорит:

"Молю, не потеряйте!" - она уже передала свою просьбу и верит, что президент сможет помочь.

Поднятые руки, в толпе есть и мужчины, но вперед - высказаться - пропускают женщин. Судя по публикуемым кадрам, эта встреча будет продолжаться, пока о бедах не расскажут все. Сквозь толпу пытался пробиться мужчина, кричал: "Помогите инвалиду!" К нему подошёл вице-премьер Виталий Мутко. Он спросил, что произошло. Ответ: рак, нужна операция. Обещали сделать всё возможное и помочь.

Трагедия в Тулуне

Наводнение из-за дождей в Иркутской области началось в конце июня. Уровень воды в реке Ие поднимался почти до 14 метров. А это в два раза выше критической отметки.

Тулун стал одним из наиболее серьёзно пострадавших от паводка населённых пунктов в Иркутской области. Город не спасла даже дамба на реке Ие.

Объект рассчитан на 12-метровый уровень воды, и чиновники утверждали, что он в течение 100 лет будет защищать город от наводнений. Однако летом 2019 года отметка была превышена.

В результате в регионе погиб 21 человек, а несколько сотен местных жителей обратились за медицинской помощью. Ущерб от паводка оценивается в 29 миллиардов рублей.